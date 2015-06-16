Şehrin en güzel fotoğrafını çek, LG G4’ü kap!

“LG G4 ile Fotoğrafya” yarışmasıyla kullanıcılar, LG G4’ün muhteşem kamerasıyla ülkemizin birbirinden güzel şehirlerini en mükemmel şekilde yansıtma fırsatı bulacak.

LG Electronics Türkiye, tüm kullanıcıları sevindirecek bir fotoğraf yarışması düzenliyor. İnternet üzerinden düzenlenen ve herkese açık olan yarışmada ister selfie, ister doğa temalı isterlerse de o yörenin meşhur bir yemeğini fotoğraflayan kullanıcılar, çektikleri fotoğrafları paylaşıp aldıkları beğenilerle yarışmanın büyük ödülü olan LG G4’ü ve diğer birçok değerli ödülü kazanmak için yarışacaklar.

LG G4 ile Fotoğrafya'ya Facebook, Twitter hesapları üzerinden ya da www.lgg4fotografya.com adresi üzerinden oluşturacakları kullanıcı hesabıyla bağlanan kullanıcılar, çektikleri muhteşem fotoğrafları herkesle paylaşma imkanı bulacak. Ayrıca diğer sosyal medya hesapları üzerinden de fotoğraflarını paylaşarak LG G4’ün de içinde olduğu muhteşem hediyeleri kazanma şanslarını artırabilecekler. Site üzerinden görüntüleyebilecekleri haritada fotoğrafını çektikleri bölgeyi işaretleyebilecekler. Bu harita üzerinde yakınlaşıp uzaklaştıkça, aynı bölgede paylaşılan diğer fotoğrafları da görebilecekler. Kullanıcılar kendilerine özel hesapları üzerinden paylaştıkları ve beğendiklerinin yanında en çok beğenilen ve son eklenen fotoğrafları da inceleyebilecekler. En çok beğenilen sekmesinde ise LG G4’ü kazanmaya kimin en yakın olduğunu takip edebilecekler.