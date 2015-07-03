LG Electronics, gelenekselleştirdiği iftar yemeğinde gazilerle buluştu

LG Electronics Türkiye yetkilileri, Yıldız Hisar Tesisleri’nde gerçekleştirilen iftar yemeğinde her sene olduğu gibi bu sene de Kore ve Kıbrıs Gazileri’ni ağırladı.

LG Electronics Türkiye, Kore ve Kıbrıs Gazileri ile 2 Temmuz Perşembe akşamı Yıldız Hisar Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Şirketin her yıl düzenli olarak Ramazan ayında gerçekleştirdiği organizasyonda, gazilere hoş bir sürpriz yapan LG, her bir gazi adına LÖSEV’e bağışta bulunarak lösemili çocukların yüzünü güldürdü.

LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho, etkinlikte yaptığı konuşmada gaziler ile yıllar içinde sıcak bir iletişim geliştirdiklerini belirterek bunun doğrudan kendi yaşam tecrübesine olumlu etkisi olduğunu söyledi. Calvin Cho, “Yıllardır sizlerin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeği organizasyonu LG Electronics Türkiye için de derin ve duygusal bir önem taşıyor. Hepimiz için özel bir anlam ifade eden bu akşamda, birlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Muharip Gaziler Derneği Avrupa Yakası Şubesi Başkanı Ahmet Kendigel, Anadolu Yakası Şubesi Başkanı Sefa Altunparlar ve Kore Gazisi Arif Boran’ın kısa konuşmalarıyla renklendirdiği akşamda, Türk Sanat Müziği Topluluğu özel konserinin ardından sergilenen Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gazilere nostaljik bir Ramazan akşamı yaşattı.

LG Electronics Türkiye yetkilileri, Yıldız Hisar Tesisleri’nde gerçekleştirilen iftar yemeğinde her sene olduğu gibi bu sene de Kore ve Kıbrıs Gazileri’ni ağırladı.

LG Electronics Türkiye, Kore ve Kıbrıs Gazileri ile 2 Temmuz Perşembe akşamı Yıldız Hisar Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Şirketin her yıl düzenli olarak Ramazan ayında gerçekleştirdiği organizasyonda, gazilere hoş bir sürpriz yapan LG, her bir gazi adına LÖSEV’e bağışta bulunarak lösemili çocukların yüzünü güldürdü.

LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho, etkinlikte yaptığı konuşmada gaziler ile yıllar içinde sıcak bir iletişim geliştirdiklerini belirterek bunun doğrudan kendi yaşam tecrübesine olumlu etkisi olduğunu söyledi. Calvin Cho, “Yıllardır sizlerin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeği organizasyonu LG Electronics Türkiye için de derin ve duygusal bir önem taşıyor. Hepimiz için özel bir anlam ifade eden bu akşamda, birlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Muharip Gaziler Derneği Avrupa Yakası Şubesi Başkanı Ahmet Kendigel, Anadolu Yakası Şubesi Başkanı Sefa Altunparlar ve Kore Gazisi Arif Boran’ın kısa konuşmalarıyla renklendirdiği akşamda, Türk Sanat Müziği Topluluğu özel konserinin ardından sergilenen Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gazilere nostaljik bir Ramazan akşamı yaşattı.