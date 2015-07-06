LG Sirius Deluxe Inverter V benzersiz bir yaz konforu sunuyor

LG Electronics’in inovatif kliması Sirius Deluxe Inverter V, aniden bastıran sıcakları bu yaz evinizden uzak tutacak, yaza rahat ve serin bir giriş yapmanızı sağlayacak. En yeni teknolojisi ile yüksek ısıtma ve soğutma kapasitesine sahip Sirius Deluxe Inverter V, ile kullanıcılar klimanın harcadığı enerji miktarını gerçek zamanlı olarak izleyebiliyorlar. Sirius Deluxe Inverter V, bu özelliğinin yanında sahip olduğu yüksek A++ enerji verimliliği sayesinde kullanıcılara tam bir kontrol ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Sirius Deluxe Inverter V, 15Hz daha azaltılmış titreşim seviyesi ve yüzde 20 azaltılmış tork kontrolüne sahip gelişmiş kompresör teknolojisi sayesinde çok daha sessiz ve çok daha yüksek performansta çalışıyor. Yaşam ortamlarına eşsiz ve doğal bir hava akımı sağlayan Sirius Deluxe Inverter V, daha verimli büyük fanı ve yüksek basınç üreten kanatçık özellikleriyle iç ünite hava akış oranını yüzde 15 iyileştirirken, fanın tükettiği enerjiyi de yüzde 24 oranda azaltıyor. Touch Soft Air özelliği ile sağlanan dolaylı hava akımıyla yaz döneminde doğal bir serinlik, kış döneminde ise her noktada eşit ısınma sağlıyor. 9 metre uzaklıktan bile hissedilebilen güçlü uzun hava akımı ile de yaz sıcaklarında vazgeçilmeziniz olmaya aday. Ayrıca şık tasarımıyla mekanlara tarz katıyor.