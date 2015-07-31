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LG ile Bodrum’da açık hava sinema keyfi yaz boyunca Cinemaximum Midtown’da!
Kurumsal 07/31/2015
Bodrum’da yaz boyunca her akşam 21:30’da yıldızlar altında farklı bir film deneyimi sunacak açık hava film gösterimleri LG OLED TV sponsorluğunda Cinemaximum Midtown sinemasının teras katında gerçekleştiriliyor.Son teknoloji ile donatılmış 250 kişilik kapasiteye sahip Cinemaximum Midtown açık hava sineması yaz gecelerinde sinema keyfini doyumsuz hale getirecek.
Detaylar için http://www.cinemaximum.com.tr/sinema-salonlari/Cinemaximum-Bodrum-Midtown/0000000069.aspx
Cinemaximum Midtown Adres: Midtown Alışveriş Merkezi Kemer Mevkii Ortakent, Bodrum / Muğla
Telefon: 02523060000
Detaylar için http://www.cinemaximum.com.tr/sinema-salonlari/Cinemaximum-Bodrum-Midtown/0000000069.aspx
Cinemaximum Midtown Adres: Midtown Alışveriş Merkezi Kemer Mevkii Ortakent, Bodrum / Muğla
Telefon: 02523060000
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https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/lg-ile-bodrumda-ak-hava-sinema-keyfi-yaz-boyunca-cinemaximum-midtownda.html isCopied
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