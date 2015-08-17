“Mükemmel görün, rahatlığı hisset” LG G4c ile mükemmel anlarınıza odaklanın

LG’nin en yeni amiral gemisi LG G4’ün ardından birçok aynı özelliğe sahip yeni orta seviye akıllı telefonu LG G4c, kolay kullanımı ve LG kalitesiyle kullanıcılarla buluştu.

LG Electroncis’in yeni akıllı telefonu LG G4c, tüm seviyedeki kullanıcılara LG G4’ün akıllı telefon piyasasına getirdiği kaliteyi deneyimleme imkânı veriyor. Türkiye’de 899 TL‘lik fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulan LG G4c, 5.0 inçlik HD ekranı ile zengin ve gerçeğe en yakın renkleri gösteriyor.

Tarzınızla bütünleşen ince eğimli tasarım

LG G4c’nin ayrıcalıklı görünümü ve verdiği his, tasarımındaki ustalığı ortaya çıkarıyor. Pürüzlü, dövme dokulu yüzeyi metalik gri, seramik beyazı veya parlak altın rengi seçenekleriyle tarzınızla bütünleşiyor. Dayanıklı ve ince eğimli tasarımı sayesinde ortaya çıkan hassas kenarları, kullanıcılara daha kesin bir tutuş ve daha güçlü bir kontrol sağlıyor.

Benzersiz ve eğlenceli selfie özellikleri

LG’nin amiral gemisi LG G4 ile birlikte gelen, çoklu selfie özeliğini de içeren LG G4c, en farklı selfieleri en eğlenceli şekilde çekebilmenize imkân tanıyor. 5 MP’lik ön kamerası ve Çoklu Hareketle Çekim özelliği sayesinde fotoğraf çekerken yaratıcılığınızdaki tüm sınırları kaldırıyor. LG G4c ile basitçe avucunuzu iki kez açıp kapatarak çok kısa sürede dört farklı selfie yakalayabilirsiniz. Ayrıca 8 MP arka kamera, Dokun & Çek teknolojisi ile çok net ve yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor.

LG’nin yeni nesil kullanıcı deneyiminde de yer alan Hızlı Bakış, Çoklu Hareketle Çekim, Dokun & Çek, Knock Code, Ön Kamera Işığı gibi özelliklere sahip olan LG G4c kullanıcı deneyimini en üst noktaya taşıyor. Qualcomm Snapdragon 1.2 GHz Quad-Core işlemcisiyle oldukça başarılı bir performans sunan LG G4c birden fazla işi bir arada yapabileceğiniz yetenekleri ve deneyimleri bir araya getirebiliyor. 2,540 mAh bataryası ile de gün boyu kesintisiz güç sunuyor.