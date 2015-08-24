LG, yeni 4K OLED TV’leriyle Premium TV pazarında başarısını sürdürüyor

En son teknolojili LG OLED TV’ler eşsiz kullanım kolaylığı ve rahatlığın yanında etkileyici görüntü kalitesi ve göz alıcı bir tasarım sunuyor.

LG Electronics en son teknolojili yeni OLED TV ürünlerini Dubai’deki Madinat Jumeirah Oteli’nde gerçekleştirilen Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Lansmanı’nda tanıttı. Toplantıda yapılan sunumlarda LG’nin küresel OLED sektöründeki liderliği vurgulanırken inovasyon, teknoloji ve tasarım alanlarında müşterilerine en iyiyi sunarak TV teknolojisini taşıdığı en uç nokta hakkında bilgiler verildi. Davetliler ayrıca, MBC (Orta Doğu Yayın Merkezi) Action’ın eski yöneticisi Iyad Qassem’in Orta Doğru ve Afrika Bölgesi’nden 36 farklı OLED VVIP müşterisinin LG OLED TV’lerle ilgili görüşlerini aldığı oturumu da izleme imkanı buldular.

Bölgesel etkinliğin ev sahipliğini LG Electronics Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Kevin Cha ve LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Denizaşırı Satış ve Pazarlama Grubu Başkan Yardımcısı Hyoung S. Park yaptı. Ayrıca etkinliğe Ortadoğu ve Afrika bölgesinden içlerinde basın mensupları ve iş ortaklarının da bulunduğu birçok davetli katıldı.

Yeni LG OLED TV sonsuz kontrast oranıyla mükemmel siyahları ve renkleri sunmasının yanında kendinden aydınlatmalı pikselleri sayesinde daha geniş izleme açısına da sahip. LG sadece gelişmiş OLED teknolojisinde dünya lideri olmakla kalmıyor, aynı zamanda televizyonları için yarattığı etkileyici ve şık kavisli tasarımıyla da her evde hayranlık uyandırıyor.

LG Electronics Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Kevin Cha, bölgenin çok farklı ve gelişen bir pazar olduğunu ve LG’nin OLED teknolojisi için buradaki büyük potansiyelin farkına vardığını belirtti. Kevin Cha sözlerine şöyle devam etti: “LG olarak TV’nin evrimindeki bir sonraki adım için burada yeni bir pazar yaratmayı istiyoruz. Kullanıcılara elde edebilecekleri en iyi izleme deneyimini yaşatmak için verdiğimiz sözün arkasında durarak OLED TV’lerimizle ev eğlence sistemlerinin yeni nesline liderlik etmekten de gurur duyuyoruz.”

LG’nin AR-GE ekibinden elde edilen bilgilere göre yeni OLED ekranları rekabet ettiği LCD TV’lerden yüzde 85 daha ince, yüzde 20 daha dar ve yüzde 26 daha hafif.

Mükemmel Siyah Mükemmel Rengi Yaratıyor

Yıldızlar, tamamen siyah bir gökyüzünde çok daha parlak ve mükemmel gözükür. LG OLED TV’lerin diğer hiçbir ekranla karşılaştırılamayacak gerçek siyahları aynı etkiyi yaratarak ekrana sonsuz bir kontrast oranı veriyor. LG OLED TV’ler en derin siyahları, en zengin renkleri sunarak eşsiz derinlik ve gerçeklikle izleyicilere rakipsiz bir sinema deneyimi yaşatıyor. LG OLED TV’lerin mükemmel siyah zemini, bir saç telinin bile oldukça net görünmesini sağlıyor.

Premium tasarım mükemmel bir izleme deneyimi yaşatıyor

Her ne kadar ekran boyutu ve tasarımı değişse de her üç model de (77EG9700, 65EG9600 ve 55EG9600) zarif, çarpıcı görünümleriyle göz dolduruyor. En ince noktası 0,6 cm olan LG OLED TV’ler, kavisli tasarımı ile estetik gözükmesinin yanı sıra izleyen kişinin gözlerinin ekranın her bölümünden aynı uzaklıkta olmasını sağlıyor. Ayrıca hangi açıdan bakılırsa bakılsın aynı kalitede sunduğu görüntüsüyle, seyircilerin en sevdikleri programların, filmlerin ya da spor karşılaşmalarının her anından keyif almasını garantiliyor.

Harmon/Kardon ile Etkileyici Ses Kalitesi

77, 65 ve 55 inçlik modellerin tümü sonsuz kontrast oranı, 4K ULTRA HD (3840 x 2160 piksel çözünürlük), Tru-4K Engine Pro, webOS, 4K 3D+ ULTRA HD ve HEVC Decoder’e sahip. LG’nin Harmon/Kardon ile gerçekleştirdiği işbirliğinin bir parçası olarak ortaya çıkan ULTRA Sound ve akıllı ses modu ise kullanıcılara televizyonun görsel performansını tamamlayan zengin ve yüksek kaliteli bir ses deneyimi sunuyor.

WRGB(Beyaz-Kırmızı-Yeşil-Mavi) OLED Teknolojisi

33 milyon ara-piksele sahip gelişmiş ekran sonsuz kontrast oranı sunarken neredeyse doğadaki mükemmel renkleri evlere getiriyor. Ekranın kendiliğinden aydınlatmalı piksellerinin sunduğu kusursuz siyahlar ve mükemmel renklerin yanında, LCD panellerinden 1.000 kat daha hızlı tepki oranı da hareketli görüntüler sırasında ortaya çıkan bulanıklığın önüne geçiyor.

77EG9700’ün Özellikleri:* · Ekran boyutu: 77 inç · LG WRGB OLED Teknolojisi · Sonsuz Kontrast · 4K Teknolojisi · Tru-4K Engine Pro · HEVC Decoder · Cinema 3D Gözlükleriyle 4K 3D+ Teknolojisi · 2D’den 3D’ye Dönüştürme · Kavisli Ekran · En ince noktası 0.6 cm kalınlığa sahip Art Slim tasarım · LG webOS platformluSmart TV · Sihirli Kumanda · 70-watt çıkış gücüne sahip 4-kanallı Hoparlör Sistemi · Dahili kamera · Full Web tarayıcısı 65/55EG9600’ün Özellikleri:* · Ekran boyutu: 65 inç, 55 inç · 3840 x 2160 çözünürlük · LG WRGB OLED (4 Renk Piksel) Teknolojisi · Renk düzeltici · 33 milyon ara-piksel · Sonsuz Kontrast · 4K HEVC Decoder · 4K Up-scaler · Kendiliğinden aydınlatmalı piksel · Kavisli Ekran · En ince noktası 0.6 cm kalınlığa sahip Art Slim tasarım · Floating Stand · LG webOS platformluSmart TV · Sihirli Kumanda · Harman/Kardon · 2.0 Ch., 20W / 60W Hoparlör Sistemi · SmartShare™ (WiDi, Miracast, MHL 2.0) · HDMI x 3 / USB x 3

* Özellikler her ülkeye göre farklılık gösterebilir.