LG G4 ile şehrin en güzel fotoğrafları ödüllendirildi

LG Electronics Türkiye tarafından düzenlenen “LG G4 ile Fotoğrafya” yarışması sonuçlandı. 28 binden fazla kullanıcının katıldığı yarışmada LG G4 ile bulundukları şehrin en güzel fotoğrafını çeken kullanıcılar ödülleri kaptı.

LG Electronics Türkiye’nin internet üzerinden düzenlediği fotoğraf yarışması “LG G4 ile Fotoğrafya” sonuçlandı. Herkese açık olan yarışmada kullanıcılar, selfie, doğa, şehir hayatı ya da o yörenin meşhur bir yemeğini konu alan muhteşem fotoğraflarıyla kıyasıya yarıştılar. Toplam 28 bin 382 kişinin katıldığı yarışmada en beğenilen fotoğrafları çeken iki kişi LG G4 kazanma şansını elde etti. Yarışmaya katılan fotoğrafların aldığı toplam beğeni sayısı ise 836 bin 393’ü buldu.

Tüm yarışma kapsamında interaktif bir Türkiye haritası üzerinden yarışmacılar çekmiş oldukları fotoğrafları ve diğer yarışmacıların fotoğraflarını anında görme şansı elde etti. Fotoğraflarını sisteme yükleyen yarışmacılar aynı zamanda beğendikleri fotoğraflara da beğeni vererek ilk oylamayı gerçekleştirmiş oldu. 33 bin 369 fotoğrafın paylaşıldığı yarışmada yarışmacılar kendi fotoğraf performanslarını da test etmiş oldu.

En fazla beğeni alan 100 fotoğraf arasından en iyi iki tanesi İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Akleman, İFSAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lüset Macoro, Markakod Ajans Başkanı Ahmet Göker, LG Marka Pazarlama Bölüm Başkanı Gül Cabı, LG Mobil İletişim Pazarlama Uzmanı Belemir Özkırım ve LG Dijital Pazarlama Müdür Yardımcısı Erkan Terzi’den oluşan jüri tarafından ödüllendirildi.