LG Electronics dört yeni EISA ödülünün sahibi oldu!

LG Electronics, dünya çapında prestij sahibi EISA ödüllerinde TV, mobil ve giyilebilir cihazlar alanında dört yeni ödülün sahibi olarak teknoloji ve tasarımdaki liderliğini kanıtladı.

Bu sene EISA (Avrupa Görüntü ve Ses Birliği) Ödülleri’nde aldığı dört yeni ödülle birlikte, LG Electronics’in OLED TV’leri arka arkaya dördüncü ve G serisi akıllı telefonları da arka arkaya ikinci defa ödüllendirildi. Katılan ürünlerin teknoloji, tasarım ve yenilikçilik kriterleri üzerinden değerlendirildiği prestijli EISA Ödülleri her yıl 20 Avrupa ülkesinden 50 multimedya dergisinin oluşturduğu bir jüri tarafından veriliyor.

Evde sinema keyfini LG OLED ve UHD TV’lerle yaşayın

Bu sene verilen ödüllerde LG’nin 4K OLED TV 65EG960V modeli sürükleyici bir deneyim yaşatan sonsuz kontrast oranı ve en doğal renkleri veren geniş 65 inçlik kavisli ekranıyla Avrupa Ev Sinema TV kategorisini kazandı. Televizyonun kendinden aydınlatmalı pikselleri en gerçek siyahı ve renkleri verirken, hızlı tepkime oranı da hareketlerden doğan bulanıklığın önüne geçerek sinemaya en yakın görüntü kalitesini yaratmaya yardımcı oluyor. LG’nin Art Slim tasarımı da evlere ince bir zevkin dokunuşlarını taşırken, webOS 2.0 Smart TV platformu televizyonun kullanımını kolay ve eğlenceli hale getiriyor.

Avrupa Smart TV 2015 - 2016 ödülünü kazanan LG’nin 65 inç webOS 2.0-erişimli PRIME UHD TV’si (65UF950V) de LG’nin yeni nesil Smart TV ürünlerine harika bir örnek. LG’nin PRIME UHD TV ürün ailesinin bir parçası olan 65UF950V, rakip LCD TV’lere oranla oldukça üstün görüntü kalitesiyle gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Güncellenen webOS 2.0 çok daha fazla özelliğe sahip olmasının yanında orijinal platformun sadeliğini ve sezgiselliğini korumaya devam ediyor. Ayrıca sahip olduğu My Channels ile de doğru içeriği bulmak hem daha kolay hem daha kullanışlı.

Akıllı telefonlardaki en üstün kamerayı LG G4 ile deneyimleyin

LG’nin amiral gemisi LG G4’ün kazandığı Avrupa Akıllı Telefon Kamera Ödülü, sahip olduğu 16MP OIS 2.0 ve F1.8 lensiyle kamerasının gücünü gösteriyor. Laser Auto Focus özelliği ve F1.8 lensi kullanıcıların çok düşük ışıklı ortamlarda bile temiz fotoğraflar çekmesine imkan veriyor. Kameranın Renk Spektrumu Sensoru (CSS) beyaz ayarını ve renkleri uygun hale getirerek yüksek kontrast ve canlı renklere sahip, gerçek hayatta gördüklerimize en yakın fotoğrafların çekilmesini sağlıyor.

Aynı zamanda LG G4’ün yeni IPS Quantum Ekranı da EISA jürisi tarafından büyük beğeni topladı.

En şık giyilebilir cihaz, LG Watch Urbane

Tamamen metal gövdeye sahip, şık tasarımlı bir Android Wear cihazı olan LG Watch Urbane ise Avrupa Giyilebilir Cihazlar ödülünü kazandı. 245 ppi yoğunluklu 320 x 320 piksel çözünürlüğe sahip 1.3 inç yuvarlak Plastik OLED ekranının yanında 1.2GHz Qualcomm Snapdragon™ 400 işlemci ve 4GB depolama kapasitesi ile donatılan Watch Urbane, her tür ortama uygun lüks bir saatin görüntüsüne sahip.

LG Ev Eğlence Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve TV ve Monitör Bölümü Başkanı Lee In-kyu konuyla ilgili şunları söyledi: “Sektörün önde gelen uzmanlarının LG’nin ev eğlence ve mobil ürünlerdeki yenilikçiliğini ödülle takdir etmeleri bize büyük bir mutluluk veriyor. Dünya çapındaki lider tüketici markası olarak yerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve Avrupa’daki başarımız da bu yolculuğumuzun en önemli adımlarından”.