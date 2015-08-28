LG Curved Sound Bar HS8'in sesi de görüntüsü kadar güzel

LG’nin yeni kavisli Sound Bar’ı Music Flow HS8, sezgisel kontrolleriyle kullanım kolaylığı sağlarken, sinema kalitesindeki sesi sayesinde evdeki TV keyfinizi en üst düzeye çıkarıyor.

LG Electronics, Almanya’da düzenlenecek olan IFA 2015’te teknoloji harikası kavisli televizyonlarına muhteşem tasarımıyla en iyi şekilde eşlik edecek Music Flow HS8 Kablosuz Kavisli Sound Bar’ı tanıtacak. 360W ve 4.1 kanal özelliklerine sahip Music Flow HS8 evde televizyon izleme keyfini sadece bir üst seviyeye taşımakla kalmıyor, aynı zamanda ses deneyimine yepyeni bir boyut kazandırıyor.

Sound bar’ın kavisli şekli gözlere hitap etmenin ötesinde sürükleyici bir deneyim yaşanmasına da katkıda bulunuyor. Music Flow HS8’in göz alıcı yeni tasarımının en dikkat çeken özelliklerinin başında ise, her iki uca yerleştirilen hoparlörlerle genişletilen ses çeşitliliği geliyor. LG’nin tasarım ve teknoloji konusundaki uzmanlığı ile birlikte Music Flow HS8, pazardaki en iyi ses sistemi olmaya aday.

i-Sound Mode ile sesleri içeriğe göre şekillendirin

LG Music Flow HS8, dinamik i-Sound Mode’u ile rakiplerinden ayrılıyor. Bu yenilikçi özellik ses ayarlarını, birçok farklı içerikten uygun olanına göre düzenleyerek TV izleme deneyimini geliştiriyor. i-Sound izlenen içeriği anında yorumlayarak içeriğe göre ses çıkışını otomatik ayarlayabiliyor. LG’nin benzersiz dinamik i-Sound sistemi, kullanıcıların en keyif aldıkları şekilde televizyonda film izlemesini ve müzik dinlemesini sağlıyor.

LG Music Flow HS8 Wireless Curved Sound Bar ile istediğiniz kaynaktan istediğiniz müziği dinleyin

Bunun dışında LG Music Flow HS8 Curved Sound Bar sayesinde Google Cast ile uyumlu, kablosuz LG Music Flow koleksiyonuna da katılabiliyorsunuz. Bu özellik, HS8’in en popüler müzik sitelerinde sorunsuz çalışmasını sağlayarak, müziklerin akıllı telefon ya da tabletlerden evlerdeki Wi-Fi ağları vasıtasıyla sound bar’a gönderilmesine de imkan veriyor. Müziği seçin, Google Cast ikonuna tıklayın ve içerik anında Curved Sound Bar’ınıza gönderilsin.

Üstün bağlantı özellikleriyle en çok satan 8 farklı TV markasıyla uyumlu

Sorunsuz Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısıyla LG HS8 farklı odalardan da ses içeriğinin iletilmesinde kullanılabiliyor. LG Music Flow hoparlörlerine bağlanarak en iyi ses deneyimine ulaşılabiliyor. Aynı odada birden fazla hoparlörün bulunması durumunda gelişmiş Home Cinema Mode, kullanıcıların evlerindeki koltuklarında otururken dahi zengin ve sinematik bir deneyim yaşamalarını sağlıyor. Multi-room Mode’u ise tüm evi tek bir ses sistemine dönüştürecek şekilde programlanabiliyor. Kullanıcılar müziği her odada tek bir cihazla kontrol edebilmenin yanında tüm ev için bir çalma listesi de oluşturabiliyorlar. Buna ek olarak, her odada ayrı bir şarkı da çalınabiliyor. LG Music Flow HS8’in diğer bir benzersiz özelliği de en çok satılan sekiz televizyon markasının kumandasıyla da uyumlu olması.

LG Ev Sinema Sistemleri Medya Ürünleri Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Min Byung-hoon, “Pazara sunduğumuz göz alıcı Curved televizyonlarımızı, LG Music Flow HS8 gibi eşsiz tasarımlı ürünlerimizle tamamlıyoruz. Dijital çağda tüketicilerin müzik dinleme şekilleri çarpıcı biçimde değişiyor. LG Music Flow ise film ve müzikseverlerin gerçekten göründüğü kadar iyi bir performans veren cihazlara olan taleplerini karşılamayı amaçladığımız bir ürün”.

Teknik Özellikler:

• Bağlantı:

Otomatik Müzik: Kullanıcının mobil cihazıyla Wi-Fi üzerinden senkronize edilerek Sound Bar’a otomatik olarak müzik transferi.

Akıllı Telefon Uygulama Kontrolü: Akıllı UX (Çok Amaçlı Arama, Müzik Listesi Oluşturma)

• Google Cast: Google Play™ Music, Pandora, Songza, TuneIn, iHeartRadio ve Rdio gibi popüler internet müzik ve radyo uygulamalarının yanında her ülkenin sunduğu farklı hizmetlere kolay erişim

• Ağ: Wi-Fi / Bluetooth 4.0

• Mod İstasyonu: Multi-room Mode / Home Cinema Mode

• HomeChat™ (Sadece Avustralya, ABD, İngiltere, Almanya, Yeni Zelanda ve Kore’de geçerli. )

• Sound: i-Sound / 4 Hoparlör (2 ön, 1 solda, 1 sağ) / LG Auto Sound Engine / SFX for Stereo Surround Sound / 24bit/192KHz Sampling / LG Sound Sync

• Güç: 4.1 Kanal Hoparlör Sistemi / 360W

• Boyutlar (E/B/Y): 1200mm x 43mm x 82mm

• Duvara monte edilebilir

• Televizyon kumandalarıyla uyumlu