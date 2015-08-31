LG TONE ULTRA™ Bluetooth kulaklıklar, pazara yeni bir soluk getirecek

Yeni LG TONE ULTRA™ HBS-810, ses kalitesi ve üst düzey özellikleriyle tüm kullanıcıların her ortamda özgürce ve keyifle müzik dinlemelerini sağlayacak.

LG Electronics, orta sınıf stereo kulaklıklarının en yenisi olan LG TONE ULTRA™’yı (HBS-810) Bluetooth kulaklık portföyüne ekledi. TONE ULTRA HBS-810 Ağustos sonunda ABD’de satışa çıktıktan sonra Asya ve Avrupa’da da satışa sunulacak.

LG TONE Serisi Bluetooth kulaklıkları satışa çıktığı Ekim 2010’dan beri 10 milyonun üzerinde kullanıcıya mükemmel bir ses deneyimi yaşatıyor. HBS-810 ile birlikte çok daha fazla kullanıcı yeni TONE ULTRA’nın üst düzey özelliklerinin yanında esnekliği ve yüksek ses kalitesine oldukça hesaplı bir şekilde ulaşabilecekler.

HBS-810, TONE ULTRA HBS-800’ün üst düzey takipçisi olarak gelişmiş ses deneyimi sağlamak için özellikle tasarlandı. TONE ULTRA kulaklıkları dünyanın lider ses elektroniği uzmanlarından JBL ile yapılan işbirliği sayesinde kullanıcılara en üst düzey ses kalitesi sağlıyor.

TONE ULTRA’nın sahip olduğu Quad-Layer Speaker Technology™, gelişmiş bas ve mid tonları rahatlıkla duymanızı sağlarken geliştirilen ses eşitlemesi üzerinden tüm ses kalitesini yukarıya çekiyor. Esnek silikon jel kulaklıklar kulağı tamamen kaplayarak dış seslerden en az şekilde etkilenen üst düzey ses yalıtımı ve daha temiz müzik dinleme olanağı veriyor.

Yeni TONE ULTRA’nın sahip olduğu gelişmiş özelliklere daha önce sadece üst kalitedeki kulaklıklarda rastlanıyordu. LG’nin yenilikçi kablo yönetim teknolojisi kulaklıkların çevresindeki kabloların tamamen içeri çekilmesini sağlayarak hem karmaşık bir görüntünün önüne geçiyor hem de kulaklıkların şık görüntüsünü her zaman koruyor. Çift yönlü kontrol düğmeleri ses kontrolü yanında hızlı ileri sarma ve başa sarma gibi özellikleri de kolaylıkla yerine getiriyor.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü İnovatif Kişisel Cihazlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Seo Young-jae, TONE ULTRA portföyüne yeni bir ürün eklemekten duydukları mutluluğu açıklarken Bluetooth stereo kulaklıklardan keyif almak için de birçok yeni özellik eklendiğini belirtti. Seo Young-jae, “Birçok üst düzey özelliğinin yanında rekabette bize avantaj sağlayacak bir fiyatının da olması pek çok kullanıcıyı Tone Serisi Bluetooth kulaklıkların vereceği en üst kalite ses deneyimine sahip olmak için cesaretlendirecektir” şeklinde konuştu.