LG G Pad II 10.1 ile multimedyada çağ atlayacaksınız!

LG G Pad II 10.1, kompakt tasarımı, daha net görüntüsü ve güçlü özellikleriyle bir tablet kullanıcısının ihtiyaç duyduğu her türlü özelliği sunuyor.

LG Electronics Berlin’de düzenlenecek olan IFA 2015’te G Pad tablet serisinin en gelişmiş modelini görücüye çıkartıyor. Tanıtımın ardından G Pad II 10.1’in LTE ve Wi-Fi seçenekleri Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’daki hedef pazarlarda satışa sunulacak.

LG’nin G Pad serisi uygun fiyatı ve yüksek performansıyla, büyük ekranlı mobil cihaz arayan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. G Pad II 10.1, WUXGA (1920x1200) ekranıyla multimedya içeriklerinden en üst düzey keyfi almak ve internette sörf yapmak isteyen kullanıcılar için aynı segmentteki cihazlardan çok daha fazla özellik sunuyor. G Pad II 10.1 sahip olduğu 2.26GHz Quad-Core Qualcomm® Snapdragon™ 800 işlemcisi ve sınıfının en büyüğü olan 7,400mAh’lik uzun ömürlü piliyle saatler boyunca kesintisiz eğlence vaat ediyor.

LG G Pad II, 10.1 inçlik ekranını çevreleyen, pazarda bulunan benzer boyutlu tabletlere oranla çok daha ince çerçevesiyle şık bir tasarıma sahip. Gerçeğe en yakın görüntü deneyiminin yanında yumuşak metalik renge sahip yüzeyiyle tarzı da etkileyici.

LG G Pad II, 10.1’in okuyucu modu, e-kitapları okurken göz yorgunluğuna ve bulanık görmeye yol açtığı araştırmalarla kanıtlanan ekrandaki mavi ışığı azaltarak daha rahat okumaya imkan veriyor. Çift pencere ekranı bölerek aynı anda birçok iş yapmaktan hoşlananların işini kolaylaştırarak iki uygulamayı aynı anda çalıştırmaya imkân veriyor. QuickMemo+ kullanıcıların ayrı bir uygulama açmadan herhangi bir ekrandan hatırlatma notlarını oluşturma, saklama ve paylaşmasını sağlıyor. G Pad II 10.1, Microsoft Office for Android Tablet yüklenmiş olarak geliyor ve ek olarak kullanıcılara iki yıl boyunca OneDrive’dan ücretsiz 100 GB depolama da hediye ediliyor.

LG Mobil İletişim Bölümü Başkan Yardımcısı ve Pazarlama İletişimi Yöneticisi Chris Yie, LG G Pad II 10.1’in multimedya kullanımına önem veren kullanıcıların isteklerini karşılamak amacıyla geliştirildiğini belirtti. Chris Yie, “Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu daha büyük ekran, daha uzun pil ömrü ve daha hızlı performans gibi isteklerini eksiksiz olarak karşılayan LG G Pad II oldukça uygun fiyatıyla da göz dolduruyor” şeklinde konuştu.

Özellikler*:

· İşlemci: 2.26GHz Quad-Core Qualcomm® Snapdragon™ 800 Processor

· Ekran: 10.1 inç WUXGA (1920 x 1200 / 224 ppi)

· İşletim Sistemi: Android 5.1.1 Lollipop

· Bellek: 16GB eMMC / 2GB RAM / microSD

· Kamera: Arka 5MP / Ön 2MP

· Pil: 7,400mAh

· Boyutlar: 254.3 x 161.1 x 7.8mm

· Ağırlık: 489g

· Ağ: DL 42 Mbps / UL 5.76Mbps (3G)

· Bağlantı: LTE Cat. 4 CA / Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / A-GPS / USB 2.0

· Renk: Parlak Bronz

· Diğer özellikler: Okuyucu modu / Çift Ekran / QuickMemo+

* Özellikler ülkeye göre farklılık gösterebilir.