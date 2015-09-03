LG OLED TV ile Backyard’da açık hava sinema keyfi devam ediyor!

LG OLED TV sponsorluğunda Eylül ayı boyunca devam edecek açık hava film gösterimlerinde haftanın filmi: “Büyük Budapeşte Oteli”

Bebeköy’de, yemyeşil bahçesinden seyredilen boğaz manzarasına sahip olan Backyard ve açık hava barı Backbar, Pazar akşamları LG OLED TV sponsorluğundaki açık hava sinema keyfi için konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Her hafta Pazar akşamı yedinci sanatın en güzel örneklerini ikonik İstanbul manzarası eşliğinde izleyebileceğiniz Summer Night Movie Club’ta 6 Eylül Pazar akşamı usta yönetmen Wes Anderson'ın başyapıtı dört dalda Oscar ödüllü “Büyük Budapeşte Oteli filmi gösterilecek.

Film, iki savaş arasındaki dönemde ünlü bir Avrupa otelinde kapı görevlisi olarak çalışan Gustave H. (Ralph Fiennes) ile lobi görevlisi Mustafa (Tony Revolori)’nın arkadaşlık hikayesine odaklanıyor. İki iyi arkadaş otelde görevdeyken paha biçilemez bir Rönesans eseri çalınır, üstelik aile yadigarı olarak servet değerindedir. İkili kendi hayatlarındaki bu önemli savaşın mücadelesini verirken, dışarda bir çağ değişmektedir.

LG OLED TV ile Backyard’da açık hava film gösterimleri Eylül ayı boyunca devam edecek.

Backyard

Otlukbeli Cad. Bebeköy Sok. No: 4 Etiler / İstanbul

T: 0212 287 15 00 | bilgi@backyardistanbul.com