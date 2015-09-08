LG, dünyanın ilk HDR teknolojili 4K OLED TV’lerini sergiledi

LG’nin IFA 2015 kapsamında sergilediği yeni genişletilmiş TV ürün ailesi, dünyanın ilk HDR teknolojisi uyumlu 4K OLED TV’lerini kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Dünyanın ilk 4K OLED TV üreticisi LG Electronics, Berlin’de düzenlenen IFA 2015 kapsamında dört yeni OLED TV modelini tanıttı. Tanıtılan modeller arasında 65 ve 55 inç 4K High Dynamic Range (HDR) OLED TV’ler (65/55EF9500 ve 55EG9200) ve Kavisli OLED TV (55EG9100) yer alıyor. EF9500 serisi OLED TV’ler piyasadaki ilk düz 4K ekranları sunarken 55EG9200 ve 55EG9100 ise ekranın en ince noktasında ulaştığı 4.8 mm’lik kalınlığıyla göz dolduruyor. Birçok farklı çözünürlük ve çerçeve seçenekleri içeren dokuz farklı modeli içeren genişletilmiş 2015 OLED TV ürün ailesiyle birlikte LG, kullanıcılara en üstün OLED teknolojisini sunmaktaki kararlılığını kanıtlıyor.

LG’nin kusursuz siyahlarıyla HDR’ın renkleri mükemmelleşiyor

LG’nin endüstri lideri OLED TV teknolojisi en mükemmel renkleri ve siyahları gösteriyor. Bu sayede OLED teknolojisi HDR teknolojisi için en uygun ekran paneli olarak öne çıkıyor. OLED TV’ler düşük parlaklıkta bile HDR teknolojisinin sunduğu renkleri göstererek büyük bir rahatlık sunuyor. Bunun yanında HDR uyumlu OLED TV’ler kullanıcıların anlık yayınlardan ya da dış kaynaklardan da HDR içerikleri görüntüleyebilmesine olanak veriyor.

Art Slim tasarım felsefesi

LG’nin Art Slim tasarım felsefesi ise neredeyse görünmez olan TV çerçevelerinin tasarımını şekillendirmekle beraber, EG9200 ve EG9100 modellerindeki neredeyse bir akıllı telefon kadar olan inceliği de sağlıyor. Göz alıcı şeffaf sehpası ise TV izleme deneyiminizi keyifli hale getirirken ekrana çok daha kolay odaklanmanızı sağlıyor. LG, kavisli ve düz ekran seçenekleriyle birlikte her ortama uyan OLED TV’leri kullanıcılara sunuyor.

webOS 2.0 ile çok daha sezgisel bir TV kullanım deneyimi

LG’nin tüm 4K OLED TV’lerinde bulunan webOS 2.0 özelliği ise LG’nin eşsiz akıllı TV işletim sistemlerinin en son sürümünü oluşturuyor. Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü ve gelişmiş özellikleriyle webOS 2.0, TV’yi kullanmayı çok daha kolay, kullanışlı ve sezgisel bir hale getiriyor. LG’nin webOS 2.0 işletim sistemi TV’nin açılış hızını artırmanın yanında, kullanıcıların Launch Bar seçeneklerini kişiselleştirmelerine de olanak vererek sevilen içeriklere çok daha hızlı ulaşılabilmesini sağlıyor. Ek olarak ses teknolojilerinde lider Harman\Kardon ile birlikte geliştirilen eşsiz hoparlörler de 4K OLED TV’lerin ses kalitesini benzersiz bir boyuta taşıyor.

LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Kıdemli Başkan Yardımcısı ve TV ve Monitör Bölümü Başkanı Lee In-kyu ise konuyla ilgili şunları söyledi. “Bu yılki IFA etkinliğinde sergilediğimiz TV’lerimizi gören herkes HDR ve OLED teknolojilerinin birbiriyle olan uyumuna hayran kalıyor. Genişletilmiş 4K OLED TV ürün ailesi ile kullanıcılarımıza en iyi OLED teknolojisini sunarak, LG’nin gelecek nesil TV pazarındaki liderliğini kanıtlıyoruz”.

LG’nin yeni 4K OLED TV’leri Ağustos ayından itibaren başta Kore, ABD, İngiltere ve Almanya’da kullanıcılarda buluştuktan sonra önümüzdeki aylarda diğer pazarlarda da piyasada olacak.