LG akıllı ev teknolojilerini IFA 2015’te tanıttı

LG’nin AllJoyn uyumlu akıllı ev teknolojileri her yerden daha fazla kontrol imkanı sunarak tüm evinizi akıllı hale getiriyor.

LG Electronics müşterilerinin hayatlarını zenginleştirecek en son akıllı ev teknolojilerini Berlin’de gerçekleştirilen IFA 2015’te tanıttı. LG’nin yeni SmartThinQ Sensörü birçok geleneksel beyaz eşyaya ve ev aletlerine eklenerek onları akıllı hale getiriyor. Ayrıca LG fuarda Allseen Alliance tarafından geliştirilen Nesnelerin İnterneti (IoT) açık platformu AllJoyn uyumlu Akıllı Işık Fırını ve Akıllı Klima’yı da tüketicilerin beğenisine sundu.

Evdeki her cihazı akıllı SmartThinQ Sensör ile takip edin

Çamaşır makinesi ya da buzdolabı gibi beyaz eşyalara bağlanabilen dairsel şekilli bir cihaz olan SmartThinQ Sensor, cihazlardaki ısı ve sarsıntı gibi değerlerin takip etmenin yanında bu verileri doğrudan kullanıcıların akıllı telefonlarında yer alan SmartThinQ uygulamasına aktarabiliyor. SmartThinQ, normal bir çamaşır makinesi kapağına yerleştirildiğinde makineyi yıkama işleminin bittiğini kullanıcıya haber verebilen bir akıllı cihaza dönüştürüyor. SmartThingQ Sensor, bir buzdolabına yerleştirildiğinde bağlı olduğu akıllı telefona tazeliğini yitirecek yiyeceklerle ilgili bildirimde bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra sensör, siz evde olmadığınızda buzdolabı kapısının kaç defa açıldığını takip etmenizi sağlıyor. Bir klimaya ya da bir başka ev aletine bağlanan SmartThingQ Sensor’ü SmartThinQ uygulaması üzerinden uzaktan kumanda edilebiliyorsunuz.

Cihazlarınıza yeni özellikler kazandırın

Cihazlar ve uygulamaların birbirini kolaylıkla bularak birbiri arasında rahatlıkla iletişim kurabilmesi için kolektif olarak geliştirilen açık kaynak yazılım altyapısı AllJoyn, endüstri çapında 180’den fazla şirketin bulunduğu IoT konsorsiyumu Allseen Alliance tarafından destekleniyor. LG’nin AllJoyn uyumlu Akıllı Işık Fırını, kullanıcıların mobil cihazları üzerinden yemek tariflerini indirebilmelerini, güncelleyebilmelerini ve arkadaşlarıyla paylaşabilmelerini sağlıyor. WiFi bağlantısı bulunan Akıllı Işık Fırın, ev sahiplerinin akıllı telefonları üzerinden pişirme modunu, ısıyı ve pişirme süresini ayarlayabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca Akıllı Işık Fırını, kendi arızasıyla ilgili teşhis koyarak çözüm buluyor ve LG servis merkezine doğrudan bilgi gönderiyor. LG’nin Akıllı Kliması ise kullanıcılarına yalnızca hava filtresinin değişmesi gerektiği bilgisini göndermekle kalmıyor, ayrıca bir akıllı telefon üzerinden uzaktan kumanda edilmesine imkân vererek sıcak bir günde sıcak bir eve girme derdine son veriyor.

Bu akıllı teknolojiye kolay erişilemeyeceği algısı nedeniyle akıllı ev adaptasyonunun yavaş seyrettiğine dikkat çeken LG Electronics Ev Aletleri ve İklimlendirme Çözümleri CEO’su ve Başkanı Jo Seong-jin, “LG, akıllı ev pazarındaki liderliğini devam ettirme kararlılığını, günlük hayatımıza uygulanabilen, kolay kullanımlı LG SmartThingQ gibi teknolojilerle gösteriyor” dedi.