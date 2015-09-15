LG ‘Özellik Paketi Güncellemesi’ ile bambaşka bir Smart TV deneyimi

LG Electronics, “Özellik Paketi Güncellemesi” ile webOS2.0’ın dört ana özelliğini ve artırılmış performansını tüketicilerin beğenisine ücretsiz olarak sunuyor.

LG webOS1.0 Smart TV sahibi kullanıcıları, ücretsiz “Özellik Paketi Güncellemesi” ile webOS2.0 platformunun dört ana özelliğine herhangi bir ücret ödemeden kavuşuyor. Geliştirilmiş LG webOS TV’ler Kanallarım, Hızlı Ayarlar, Giriş Seçici ve Canlı Menü sayesinde kullanıcılarına, daha sezgisel bir arayüz, kolay erişilebilir kısayollar, daha hızlı açılış süresi ve uygulamalar arasındaki geçişlerde daha hızlı tepki süresi sunarak çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor.

Kanallarım, kullanıcıların favori canlı yayın kanallarını Başlatma Menüsü’ne yerleştirmesine olanak tanıyor. Hızlı Ayarlar, izleyicilerin webOS TV’lerini herhangi bir program izlerken rahatça ayarlamasını sağlıyor. Giriş Seçici ise bağlı cihazların anında kullanım için algılanmasına imkân veriyor. Ayrıca yükseltmeyle birlikte Canlı Menü’nün Kullanıcı Arayüzü (UI) de içerik aramayı daha sezgisel ve kolay hale getiriyor.

Akıllı televizyonlara yeni bir standart geliyor

LG’nin hayatımızdaki akıllı televizyonlarda en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya odaklandığını dile getiren LG Ev Eğlence Sistemleri Kıdemli Başkan Yardımcısı, TV ve Monitör Grup Başkanı Lee In-kyu, “Bu ölçekte yapılan bir ücretsiz özellik paketi güncellemesi daha önce Smart TV endüstrisinde görülmedi. LG Smart TV kullanıcılarımız için yeni bir standart getirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

21 Eylül’den itibaren, otomatik güncelleme seçeneğini tercih eden tüm webOS1.0 TV kullanıcıları, özellik paketi güncellemesini otomatik ve ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Eğer otomatik yükseltme seçeneği kapalıysa, kullanıcılar ekranlarında bir mesaj görerek güncellemenin adım adım anlatıldığı kılavuz yardımı ile işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.