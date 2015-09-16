LG Styler ile hassas kıyafetlerin bakımı çok kolay

LG geliştirilmiş kıyafet bakım sistemi LG Styler’ı IFA 2015’te tanıttı. Yeni LG Styler, ev tipi “kuru temizleme” özelliği ile tüm hassas kıyafetlerinize kolaylıkla bakım uyguluyor.

LG Electronics geçtiğimiz hafta Berlin’de düzenlenen IFA’da serinin son kıyafet bakım sistemini tanıttı. Kendine has yapısıyla öne çıkan LG Styler, herhangi bir kimyasal kullanmadan kıyafetlerin tazelenmesi için tasarlandı. Kaban ve kazak gibi yün ya da ipekten yapıldığı için özel ilgi gerektiren tüm kıyafetler için en ideal çözümü sunuyor.

Türünün tek örneği olan LG Styler bilindik çamaşır makinelerinin aksine kıyafetleri suyla temizlemek yerine buhar kullanıyor. LG’nin birçok popüler çamaşır makinesinde de bulunan buhar püskürtme teknolojisi TrueSteam™, tüm kıyafetleri temizliyor ve yeniliyor. Tek bir tuşla tüm kıyafetlere doğru püskürtülen sıcak buhar sayesinde kıyafetleri istila eden mikrop ve alerjenlerin yüzde 99’unu ortadan kaldırıyor. Styler, herhangi bir kimyasal barındırmadığı için güvenle kullanılabiliyor. Hatta 83 dakika süren temizleme sürecinin ardından, kuru temizleme işleminde sıklıkla kullanılan ve kanserojen olduğu düşünülen Perkloroetilenin yaklaşık yüzde 92’sini de temizliyor.

2015’e özel yeni Styler’ın sunduğu, kapağında bulunan kullanışlı Pants Press özelliği, pantolonun her iki bacağındaki kırışıklıkları da kusursuz şekilde gideriyor. Styler 2015, Akıllı Teşhis (Smart Diagnosis™) ve Yakın Alan Bağlantısı (NFC) Tag-On özellikleri sayesinde diğer cihazlarla da doğrudan iletişime geçebiliyor. Akıllı Teşhis, kullanıcıları akıllı telefonlarından uyararak LG Styler’ın bakım ya da tamire ihtiyaç duyduğunu bildirebiliyor. Tag-On özelliği ile kullanıcılar, ücretsiz uygulama sayesinde kıyafetlere göre kişiselleştirilmiş temizleme programları indirerek akıllı telefonlarını kullanarak Styler’ı tek bir dokunuşla ayarlayabiliyorlar.

“LG’de bizler yoğun insanların yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyduğunu biliyoruz” diyerek sözlerine başlayan LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü CEO’su ve Başkanı Seong-jin Jo, “Beyaz eşya alanında yepyeni bir kategori yaratan Styler, özel bir ilgi ve bakım isteyen kıyafetlerini muhafaza etmek isteyen müşterilerin ihtiyaçlarını doğrudan karşılamak için geliştirildi. Styler, ‘Hayatı güzelleştiren yenilikler’ ile ne anlatmak istediğimizin muhteşem bir örneği” dedi.

Teknik Özellikler: