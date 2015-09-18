LG Electronics, yeni mağazasını Kahramanmaraş’ta açtı

Yeni mağaza açılışlarını tüm hızıyla sürdüren LG Electronics’in bu seferki durağı Kahramanmaraş oldu.

LG Electronics açtığı yeni mağazalarla Türkiye’deki tüm kullanıcıları hayatı güzelleştiren yeniliklerle buluşturmaya devam ediyor. Mağaza sayısını hızla artırmaya devam eden LG Electronics’in en son LG Premium Shop’u Kahramanmaraş’ta açıldı. Seçkinler LG Premium Shop’un açılış töreni Kahramanmaraş Müftüsü Muhammet Gevher, Seçkinler Ticaret Ortakları Yunus Abdurahmanoğlu ve Ahmet Öğütçü ile LG Electronics Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

LG Electronics olarak Türkiye’nin her noktasında yeni mağazalar açmaya devam ettiklerini belirten LG Electronics Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay: “LG Electronics Türkiye olarak kullanıcılara en son teknolojileri buluşturmak için çalışıyoruz. Bayi ağımız ve yeni mağazalarımızla hız kesmeden büyüyoruz. Kahramanmaraşlıların LG Electronics ürünlerini yakından takip ettiğini ve büyük bir ilgi gösterdiklerini biliyoruz. Bu anlamda onlara daha yakın olmak ve inovatif ürünlerimizi en kolay şekilde onlara ulaştırabilmek için yeni bir LG Premium Shop’u hizmete soktuk” şeklinde konuştu.