LG Electronics, Sakarya’da iki yeni mağaza açtı

Yeni mağaza açılışlarını tüm hızıyla sürdüren LG Electronics’in bu seferki durağı Sakarya oldu.

LG Electronics açtığı yeni mağazalarla inovatif teknolojilerini Türkiye’deki tüm kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Mağaza sayısını hızla artırmaya devam eden LG Electronics, Sakarya’da Serdivan Çark Caddesi ve Serdivan Agora Avm’de iki yeni LG Premium Shop açılışı gerçekleştirdi. Şimşek Grup tarafından yürütülecek olan yeni mağazaların açılış törenine SAGİAD Başkanı Ali Hacıeyüpoğlu, Şimşek Grup yöneticileri M.Şamil Şimşek ve Adnan Şimşek’le beraber LG Electronics Türkiye Bayi Destek Bölüm Başkanı Myungho Lee katıldı.

LG Electronics’in bayi ağını genişleterek Türkiye’nin her noktasında yeni mağazalar açmaya devam ettiklerini belirten LG Electronics Türkiye Bayi Destek Bölüm Başkanı Myungho Lee: “Sakaryalı kullanıcılarımızı LG Electronics’in en son teknolojili inovatif ürünleriyle buluşturacak olan bu yeni noktaları hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. LG Electronics Türkiye olarak bayi ağımız ve yeni mağazalarımızla hız kesmeden büyüyoruz. LG Premium Shop’lar ile tüketicilere ürünlerimizi toplu olarak görüp deneyimleme olanağı tanıyoruz” şeklinde konuştu.