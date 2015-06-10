LG G4 test grubu, Yakaladığı muhteşem anları paylaşıyor

LG Electronics’in dünya çapında düzenlediği LG G4 kullanıcı deneyimi kampanyasına katılan kullanıcılar, LG G4’e özel hazırlanan web sitesi üzerinden çektikleri fotoğraflarla birlikte yorum ve izlenimlerini paylaşıyorlar.

LG Electronics’in muhteşem bir görsel deneyim sunan yeni amiral gemisi LG G4’ün kullanıcıları LG G4’ün muhteşem kamerasıyla yakaladıkları en mükemmel anlarını paylaşıyorlar. LG G4 test grubu için özel olarak hazırlanan web sitesinde kullanıcı yorumları, fotoğrafları ve LG G4 hakkında birçok ilgi çekici bilgiler yer alıyor.

LG Electronics’in düzenlediği ve toplam 15 ülkeden 4 bin şanslı kullanıcının katıldığı kampanya Türkiye’de de bir haftada 20 binin üzerinde başvuru alarak rekor kırmıştı. Bu kampanya kapsamında herkesten önce LG G4’ü deneyimleme imkanı bulan kullanıcılar ise LG G4’ün hayatlarına kattığı kolaylığı ve muhteşem görsel deneyimi http://www.lgg4.com.tr/ üzerinden yaptıkları paylaşımlarla aktarıyorlar. LG G4’e sahip olmak isteyen tüm kullanıcılar için LG G4 hakkında muhteşem bilgiler sunuyorlar.

LG G4’ü herkesten önce test etme şansını yakalayan kullanıcıların çektikleri fotoğraflara ve yorumlara aşağıdaki siteden erişebilirsiniz:

http://www.lgg4.com.tr/