LG Electronics, yeni mağazasını Antalya’da açtı

Yeni mağaza açılışlarını tüm hızıyla sürdüren LG Electronics’in bu seferki durağı Antalya oldu.

LG Electronics açtığı yeni mağazalarla inovatif teknolojilerini Türkiye’deki tüm kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Mağaza sayısını hızla artırmaya devam eden LG Electronics yeni mağazasını Antalya Özdilek Park AVM’de açtı. Açılış törenine Özdilek Park AVM Müdürü Fırat Evsan, Kaplan Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Kaplan ve LG Electronics Türkiye Bayi Destek Bölüm Başkanı Myungho Lee katıldı.

LG Electronics’in bayi ağını genişleterek Türkiye’nin her noktasında yeni mağazalar açmaya devam ettiklerini belirten LG Electronics Türkiye Bayi Destek Bölüm Başkanı Myungho Lee: “LG Electronics Türkiye olarak bayi ağımız ve yeni mağazalarımızla hız kesmeden büyüyoruz. Bu sayede tüketici elektroniği alanında dünya çapındaki tüm inovatif ürünlerimizden en iyi örnekleri, tüketicilerimizle buluşturmanın yanında tüketicilere ürünlerimizi toplu olarak görüp deneyebilme olanağı tanıyoruz”.