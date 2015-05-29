LG ile Marvel Yenilmezler Deneyimi 29-30-31 Mayıs’ta Akasya Acıbadem’de!

29-31 Mayıs tarihleri arasında LG Türkiye ve Disney Türkiye işbirliğiyle Akasya Acıbadem’de gerçekleşecek olan “LG ile Marvel Yenilmezler Deneyimi” aktivitesinde ziyaretçiler kendilerini farklı Iron Man zırhlarında deneyimleme şansı yakalayacaklar.

LG Türkiye ve Disney Türkiye, Yenilmezler: Ultron Çağı’nın gösterime girmesi şerefine herkesi heyecan verici bir interaktif deneyime katılmaya, Akasya Acıbadem’e davet ediyor. “Hulkbuster Experience” sanal gerçeklik (Augmented reality) uygulamasında katılımcılar LG Prime UHD TV’de kendilerini efsanevi süper kahraman Iron Man’in Mark 42 ve Mark 44 Hulkbuster zırhlarında deneyimleyebilecekler.

29-30-31 Mayıs’ta 12:00-20:00 saatleri arasında Akasya Acıbadem’de kurulacak aktivite alanında katılımcılar sanal gerçeklik uygulamasının yanı sıra Yenilmezler:Ultron Çağı’na ait 4K içerikleri izleme, gerçek boyutlu figürlerle fotoğraf çektirme, video oyunları oynama ve LG’nin 2015 model OLED ve Prime UHD TV serilerini de deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Marvel’den Yenilmezler: Ultron Çağı sinemalarda!

Vizyona girdiği andan itibaren rekor seyirciye ulaşan Marvel’dan Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Tony Stark hızlıca uyku halinde olan bir barış programını başlatmayı deneyince, işler ters gider ve “Yeryüzünün En Güçlü Kahramanları”; Iron Man, Kaptan Amerika Thor, Hulk, Black Widow ve Hawkeye, gezegenin kaderini dengede tutabilmek için zorlu bir teste tabii tutulurlar. Hain Ultron yaklaşırken, onun korkunç planlarını durdurmak Yenilmezler’e düşer ve kısa sürede gergin ittifaklar ve beklenmedik aksiyon, efsane ve eşsiz bir küresel maceraya yol açar.

Tüm zamanların en büyük Süper Kahraman filmi olan Yenilmezler’in devamı “Yenilmezler: Ultron Çağı” filminde, Iron Man olarak geri dönen Robert Downey Jr., Kaptan Amerika rolünde Chris Evans, Thor olarak Chris Hemsworth ve Hulk rolünde Mark Ruffalo yer alıyor. Black Widow’u Scarlett Johansson ve Hawkeye’ı Jeremy Renner canlandırırken, Samuel L. Jackson, Nick Fury karakteriyle ve Cobie Smulders ise Ajan Maria Hill olarak filmde yer alıyorlar.