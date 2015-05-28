LG yeni taşınabilir projektörleriyle liderliğini sürdürüyor

LG Minibeam PW800G kolaylıkla taşınabilmenin yanında mükemmel bir görüntü deneyimi sunuyor.

LG Electronics LED projektör pazarındaki liderliğini kullanıcıların beğenisine sunduğu yeni Minibeam modeli PW800G ile güçlendiriyor. Ev sinema sistemleri için mükemmel bir çözüm olan yeni PW800G, oldukça küçük tasarımıyla da taşınabilir yansıtma sistemlerine yeni bir boyut katıyor.

LG Minibeam serisi geleneksel projektörlere oranla hafiflikleri ve mükemmel taşınabilirlikleri ile öne çıkıyor. LG Minibeam PW800G herhangi bir sırt çantasına kolaylıkla sığıyor ve hiçbir çaba gerektirmeden saniyeler içinde kullanıma hazır hale geliyor. Kablosuz bağlantı özelliği sayesinde akıllı telefon, PC ya da dizüstü bilgisayarlarla kolaylıkla iletişime geçebiliyor. Minibeam projektörler 30 bin saati bulan LED aydınlatma ömürleriyle 10 yıl boyunca günde 8 saat hiç durmadan çalışabilecek kapasiteye sahipler.

LG Minibeam PW800G, 1280 x 800 çözünürlüğüyle boyutlarına göre mükemmel bir performans sunuyor. Sadece 0,6 kilogram ağırlığındaki PW800G, 800Ansi parlaklık sunmanın yanında 100 inç boyutunda görüntü yansıtabiliyor. LG Minibeam PW800G, 2013 yılında kullanıcılarla buluşan PA70G’nin parlak görüntü ve düşük enerji kullanımı özelliklerini bir adım daha öteye taşıyor. Kullanıcılar mobil cihazlarındaki en sevdikleri içerikleri 100 inç’e kadar ayarlanabilen dev görüntü boyutunda yansıtabiliyorlar. HDMI desteği sayesinde Full HD içerikleri de destekleyen PW800G kullanıcılara adeta bir sinema tecrübesi sunuyor.

LG Electronics Ev Eğlence Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve TV Monitör Bölümü Başkanı In-Kyu Lee konuyla ilgili şunları söyledi: “LED projektör alanında dünyanın bir numaralı üreticisi olarak kullanıcılarımıza oturma odalarında aradıkları eğlenceyi ve inovatif fikirleri sunmak için çalışıyoruz”.

Teknik Özellikler:

Çözünürlük: WXGA(1280x800)

Parlaklık: 800 ANSI Parlaklık(ANSI değeri) Standart Lambalı projektörlerde algılanan parlaklığa eşdeğerdir.

Kontrast Oranı: 100,000:1

Lamba Ömrü: 30.0000 saat

Ses Çıkışı: 1W + 1W Stereo

Boyut: 140 x 140 x 50

Ağırlık: 600 gr

Güç Tüketimi: 65W (Max)