LG, “2021 CES İnovasyon Ödülleri” ile Onurlandırıldı





LG OLED TV ve LG InstaView Buzdolabı, Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA®) tarafından “En İyi İnovasyon Ödülü”ne layık görüldü.

Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA®), LG Electronics'i (LG) teknoloji ve tasarımda çığır açan yeniliklere imza attığı için 2021 CES® İnovasyon Ödülleri (CES® Innovation Award) ile onurlandırıyor. İkisi, LG OLED TV teknolojisi ve LG InstaView® Door-in-Door® Buzdolabı teknolojisi için aldığı “En İyi İnovasyon Ödülü” olmak üzere, düzinelerce ödüle layık görülen LG, bugüne kadar CES’te aldığı en fazla ödül sayısına ulaşacak.

LG, CES 2021’de sekizinci yıldır üst üste, küresel pazara sunmadan önce burada tanıttığı LG OLED TV’ler, soundbarlar, ev aletleri, birinci sınıf akıllı telefonlar ve çok daha fazla ürünüyle, CES’te tanıtılan en yenilikçi ürünlerin resmi endüstri ödülü olan CES İnovasyon Ödülleri’ne layık görülüyor.

CES En İyi İnovasyon Ödülü: LG’nin OLED TV teknolojisi, CES 2021’de, oyun kategorisinde “CES En İyi İnovasyon” ödülüne layık görüldü. OLED TV'lerde tartışmasız dünya lideri olan LG, en derin siyahları, en gerçekçi renkleri ve sonsuz kontrastı sunarak rakipsiz bir ev eğlencesi deneyimi yarattı. LG Beyaz Eşya, yiyecekleri taze tutarken kullanıcıların buzdolabının içini görmesine fırsat vererek, biçim ve işlev arasındaki mükemmel dengeyi sağlayan LG InstaView Door-In-Door Buzdolabı teknolojisi ile ilk kez “CES En İyi İnovasyon” ödülünü aldı. Buzdolabı aynı zamanda şirketin yenilikçi ses tanıma teknolojisi ile donatılmış olduğundan kapıyı açmak için sadece bir sesli komut vermek yeterli oluyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri: LG'nin LG OLED, LG NanoCell, NEXTGEN TV'leri ve TONE Free kulaklıkları da dahil olmak üzere en yeni eğlence ürünleri 2021 için özellikle dikkat çekiyor. Ödüllendirilen LG Ev Eğlence ürünleri hakkında daha fazla bilgi, Ocak ayında CES 2021'de duyurulacak.

LG Beyaz Eşya: LG InstaView Door-In-Door Buzdolabı başta olmak üzere, ultra büyük çamaşır gruplarını yıkayıp kuruturken taban alanının yarısını kaplayan WashTower™ tek üniteli çamaşır yıkama çözümü, LG CordZeroThinQ Vacuum ve PuriCare Giyilebilir Hava Temizleyici dahil CES'te duyurulacak yeni ürünler, CES 2021 İnovasyon Ödülleri’ne sahip olacak.

LG Mobil Telefonlar: Birden fazla CES İnovasyon Ödülü alarak, dünyanın ilk 5G döner ekranlı akıllı telefonu olan LG WING, LG’nin mobil cihazları arasında liderliğe yükseldi. Saat yönünde 90 derece dönerek ikinci bir 3,9 inç OLED ekranı ortaya çıkan, 6,8 inç P-OLED FullVision ekrana sahip LG'nin Explorer Projesi'ndeki ilk akıllı telefon olan LG WING, en yeni 5G ağlarında yeni bir çoklu ekran deneyimi sunuyor. Ayrıca 6,8 inç OLED Sinematik FullVision ekran, çok yönlü kameraları ve olağanüstü bir değerde güçlü 5G hızıyla LG VELVET de CES 2021 İnovasyon Ödülü kazanan ürünlerden oldu.

LG Kurumsal Çözümleri: LG BT kurumsal çözüm inovasyonları, hem iş hem de oyun için ideal olan ürünleriyle CES 2021'de kabul görüyor. LG gram 17 dizüstü bilgisayar ve CineBeam Lazer 4K projektör gibi ürünlerin yanı sıra, LG'nin popüler UltraGear oyun ve UltraWide monitörleri CES 2021’de ödüle layık görüldü.

CES İnovasyon Ödülleri: CES İnovasyon Ödülleri programı, 28 ürün kategorisinde tüketici teknolojisi ürünlerinde olağanüstü tasarım ve mühendisliği onurlandıran, Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA®) tarafından üretilen yıllık bir yarışmadır. Program, çok sayıda tüketici teknolojisi ürün kategorisinde ödül veriyor ve her birinde en yüksek puan alanları seçiyor. Medya mensupları, tasarımcılar, mühendisler ve sektör uzmanlarından oluşan seçkin bir jüri heyeti, mühendislik nitelikleri, estetik ve tasarım, işlevsellik ve tüketici çekiciliğine dayalı başvuruları inceliyor.

LG’nin CES 2021 İnovasyon Ödüllerinin tam listesi, 11 Ocak 2021’de, EST zaman diliminde saat 08:00’de LG’nin CES basın toplantısıyla birlikte açıklanacak ve CES resmi web sitesinde görüntülenebilecek. Endüstri liderleri ve yükselen yıldızları, sürekli gelişen teknoloji endüstrisini yönlendiren gelecekteki yeniliklere öncülük etmek için 11-14 Ocak'ta CES 2021’de bir araya gelecek. İlk kez tamamen dijital olarak gerçekleştirilecek CES 2021, ürünleri piyasaya sürmek, küresel markalarla etkileşim kurmak ve sektörün geleceğini tanımlamak için bir platform olacak ve teknoloji topluluğunun fikirleri güvenle paylaşmasını ve geleceğimizi şekillendirecek ürünleri tanıtmasını sağlayacak.