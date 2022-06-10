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Klimalar Yaz Sezonunda Nasıl Verimli Çalışır?
Havaların ısınmasıyla birlikte klima sezonu da açıldı. Kış boyunca daha az kullanılan, belki de hiç kullanılmayan klimaların bakım zamanı geldi. LG Electronics (LG), klimaları yaz aylarında tam verimle kullanabilmek için kullanıcıların kendi kendilerine yapabilecekleri kontrol yöntemlerini sıraladı. Buna göre, servise ihtiyaç duymadan klimaların kontrolünü yapmak için şu adımları tamamlamak gerekiyor:
- Kullanıcıların klima dış ünitesinde elektrik güç bağlantısının olup olmadığından emin olması ve sigorta şalterini kontrol etmesi gerekiyor.
- Uzaktan kumanda ve pilleri kontrol edilmeli, pillerde korozyon olup olmadığına bakılmalı ve önceki yıldan kalan piller değiştirilmeli.
- Filtre temizlenmeli. Unutulmamalı ki, filtre düzenli olarak temizlenmediğinde, filtrede toz birikir, klimanın üflemesi zayıflar, bu da soğutma kapasitesini azaltır.
- Dış ünitenin etrafında hava almasını engelleyen eşyalar varsa kaldırılmalı. Bu eşyalar klimanın fazla çalışmasına, fazla elektrik harcamasına ve arızalanmasına sebep olur.
- Bu aşamalar tamamlandıktan sonra, kullanıcıların klimalarını 18 derecede çalıştırmaları ve bu esnada iç ve dış mekan fanlarının çalışma durumunu kontrol etmeleri gerekiyor.
- 20 dakikalık soğutma işleminden sonra, dış ünite boru bağlantılarında nem oluşmuş olmalı ve elle dokunulduğunda soğuk olmalı.
- Klimanın hortumunun suyu akıtabilmesi için aşağı bakacak şekilde konumlanmış olması gerekiyor.
Akıllı Tanıma Özelliği ile Detaylı Bakım
1- Kampanya 9-20 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya yalnızca servis hizmet bedelini kapsamakta olup, parça değişimi ve aksesuar alımlarını kapsamamaktadır. Detaylı bilgi, LG Electronics Ticaret A.Ş. Çağrı Merkezi’nden alınabilir.
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