Klimalar Yaz Sezonunda Nasıl Verimli Çalışır?





Havaların ısınmasıyla birlikte klima sezonu da açıldı. Kış boyunca daha az kullanılan, belki de hiç kullanılmayan klimaların bakım zamanı geldi. LG Electronics (LG), klimaları yaz aylarında tam verimle kullanabilmek için kullanıcıların kendi kendilerine yapabilecekleri kontrol yöntemlerini sıraladı. Buna göre, servise ihtiyaç duymadan klimaların kontrolünü yapmak için şu adımları tamamlamak gerekiyor:

- Kullanıcıların klima dış ünitesinde elektrik güç bağlantısının olup olmadığından emin olması ve sigorta şalterini kontrol etmesi gerekiyor.

- Uzaktan kumanda ve pilleri kontrol edilmeli, pillerde korozyon olup olmadığına bakılmalı ve önceki yıldan kalan piller değiştirilmeli.

- Filtre temizlenmeli. Unutulmamalı ki, filtre düzenli olarak temizlenmediğinde, filtrede toz birikir, klimanın üflemesi zayıflar, bu da soğutma kapasitesini azaltır.

- Dış ünitenin etrafında hava almasını engelleyen eşyalar varsa kaldırılmalı. Bu eşyalar klimanın fazla çalışmasına, fazla elektrik harcamasına ve arızalanmasına sebep olur.

- Bu aşamalar tamamlandıktan sonra, kullanıcıların klimalarını 18 derecede çalıştırmaları ve bu esnada iç ve dış mekan fanlarının çalışma durumunu kontrol etmeleri gerekiyor.

- 20 dakikalık soğutma işleminden sonra, dış ünite boru bağlantılarında nem oluşmuş olmalı ve elle dokunulduğunda soğuk olmalı.

- Klimanın hortumunun suyu akıtabilmesi için aşağı bakacak şekilde konumlanmış olması gerekiyor.



Akıllı Tanıma Özelliği ile Detaylı Bakım

Klimalarını kendi kendilerine kontrol eden kullanıcılar, ThinQ özellikli LG klimalarının akıllı tanılama özelliğinden de yararlanabiliyor. LG, ThinQ özellikli klimalarda bulunan akıllı tanılama özelliği ile kullanıcılar klimaların kapsamlı bir bakıma ihtiyacı olup olmadığını ya da değişmesi gereken bir parçası olup olmadığını kendi kendilerine kontrol edebiliyorlar. LG tarafından sunulan “Kendin Kontrol Et” kampanyası, basit bir kontrolle yaz sıcağının doruklara ulaştığı zamanlarda yaşanabilecek sorunları azaltıyor.

LG ThinQ uygulamasında bulunan akıllı tanılama (Smart Diagnosis) özelliği ile klimanın sıcaklık sensörü, fan motoru, kompresör gibi parçalarını kontrol edip, filtrelerini gözden geçiren kullanıcılar, bu basit kontrolden sonra, yetkili servis desteğine ihtiyaç duyup duymadıklarını öğrenebiliyorlar. Eğer LG klimalarında özel bakım gerektiren bir sorun varsa, 444-6543 numaralı LG çağrı merkezini arayarak danışabiliyor ya da teknik servis desteği rica edebiliyorlar. Üstelik 13-27 Haziran 2022 tarihleri arasında LG klimalarının ilk kontrolünü kendileri gerçekleştirdikten sonra, yaşadıkları sorunlar için teknik desteğe ihtiyaç duyan tüketiciler, ücretsiz servis hizmeti kampanyasından yararlanabilecek.1 LG, sosyal sorumluluk kapsamında engellilere yönelik tesisler, çocuk koruma tesisleri ve sosyal yardım tesislerinde kullanılan LG markalı klimalar için ücretsiz servis bakim hizmet veriyor.

Klima Alana Boyner Hediye Çeki