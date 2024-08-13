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LG UHD 4K TV , 50 inç UQ75 Serisi , webOS 22 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, 2022
50UQ75006LF PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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LG UHD 4K TV , 50 inç UQ75 Serisi , webOS 22 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, 2022

50UQ75006LF PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
50UQ75006LF

LG UHD 4K TV , 50 inç UQ75 Serisi , webOS 22 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, 2022

(4)
Front

*Aşağıdaki genel ürün bilgilerinde kullanılan resimler temsili amaçlıdır.
*Gerçeğe uygun görüntüler için sayfanın üst kısmındaki resim galerisine bakın.

*Türkçe yapay zeka desteği, sihirli kumanda ile çalışmaktadır - Sihirli kumanda ülkelere veya bölgelere göre ayrı satılmaktadır.

Gün batımı ve buzulların olduğu bir doğa manzarası.

Kristal netliğinde 4K deneyimi

LG UHD TV'ler size daha iyi bir izleme deneyimini sunar. Gerçek 4K'da canlı renklerin ve nefes kesici ayrıntıların keyfini çıkarın.
Kamera, TV'nin üst kısmından önüne doğru yakın çekimde hareket eder. TV ekranında yeşil ışıklar görünür. Kamera, çok geniş bir oturma odası alanını göstermek için uzaklaştırır. Oturma odası gri tonlarındadır ve pencereden bir orman görünür.

Yaşam alanınıza mükemmel uyum sağlar

LG UHD TV artık evinizin iç mekânını tamamlayan daha ince bir tasarıma ve minimal çerçeveye sahip.
Lavanta tarlasında iki ağaç arasında çekilen bir gün batımının görüntüsü, α5 5. Nesil AI İşlemci 4K ile iyileştirilir.
α5 5. Nesil AI İşlemci

İzleme deneyiminizi daha iyi hale getirin

α5 5. Nesil AI İşlemci, LG UHD TV'yi geliştirerek size büyüleyici bir deneyim sunar.

*86"UQ90, α7 5. Nesil AI İşlemciye sahiptir.

4K olmayan içerik ve ölçeği yükseltilen 4K içeriğin görüntü kalitesini karşılaştıran bir doğa manzarası.

Ezber bozan, dev 4K ölçeği

Her an net ve hassas görüntünün keyfini çıkarmak için 4K olmayan içerikleri büyük UHD ekranlarda 4K olarak izleyin.

*Ölçeği yükseltilmiş içeriğin görüntü kalitesi, kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir.

AI Parlaklık Kontrolü

AI Parlaklık Kontrolü, ortam aydınlatmasını çevreleyen parlaklığa uyum sağlayarak her ortam için mükemmel parlaklık seviyesine olanak tanır.

AI Parlaklık Kontrolü

Konuşma balonu gösterildikten sonra önerilen seçimler gösterilirken sesli komutla kontrol edilen ThinQ AI'yı gösteren video.
ThinQ AI

Düşündüğünüzden daha da akıllı

ThinQ AI, sesli kontrolden kişiselleştirilmiş içeriğe kadar birçok alanda LG UHD TV'yi ciddi anlamda akıllı bir deneyim haline getiriyor.

*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.

Düşündüğünüzden daha da akıllı

Sadece sesinizle kolayca kontrol edin. Amazon Alexa, Apple AirPlay ve daha fazlası aracılığıyla yürütülen Akıllı Sesli Kontrol, LG UHD TV'nizi kontrol etmeyi hiç olmadığı kadar kolay ve hızlı hale getirir.

ThinQ AI'ın uyumlu olduğu Alexa, Apple Airplay ve Apple HomeKit logolarını gösteren ayrıntılar.

*Apple, Apple logosu, Apple TV, AirPlay ve HomeKit, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntülenen menüler, piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
*AirPlay 2 ve HomeKit desteği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Profilim

Kendi hesabınıza giriş yaparak ve size özel önerilen içerikleri izleyerek rahatlığın keyfini çıkarın.

Tek bir hesap altında üç farklı profili gösteren LG UHD TV videosu.

*Bölgeye ve ağ bağlantısına bağlı olarak azaltılmış veya sınırlı içerik gösterilebilir.
*Sınırsız sayıda profil oluşturulabilir, ancak ana ekranda en fazla 10 profil görüntülenir.

Maç Bildirimi

Maç Bildirimi ile favori maçlarınızı kaçırmaktan korkmayın! En önemli maçlardan önce bildirim alın.

Farklı takımlar, stadyum, kapasite ve sıcaklıkla ilgili bilgileri gösteren bir şampiyonluk maçı görüntüsü.

*Desteklenen spor türleri ve ligler ülkeden ülkeye değişebilir.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

LG UHD TV kullanarak bir program izleyen bir çifti gösteren resim.

Evde gerçeğe yakın sinema deneyimi

İçerikleri 4K'da izleyerek kendinizi gerçek sinema deneyimine bırakın.

*4K Ultra HD sınırlamaları geçerlidir. http://go.nflx.me/4K adresini ziyaret edin

HDR10 Pro

FILMMAKER MODE™

OTT Service

HDR10 Pro

HDR10 Pro ile parlaklık seviyesi, her görüntüdeki rengi ve netliği geliştirecek şekilde ayarlanır. İçeriğinizin ne kadar gerçekçi göründüğüne hayran kalın.

FILMMAKER MODE™

En sevdiğiniz filmleri amaçlandığı gibi izleyin ve tüm ayrıntıları yönetmenin bakış açısından gözlemleyin.

En sevdiğiniz içeriklere erişin

Dizilerinizi takip etmek için abone olduğunuz OTT medya hizmetlerine bağlanın.

*Netflix üyeliği gereklidir.
*Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
*Apple TV+ abonelik gerektirir.
*Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
*Desteklenen hizmet ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Yüksek teknolojili giysiler giyen karakteri gösteren monitör.

Destansı bir oyun deneyimine hazır olun

Bulut Oyun, Oyun Kontrol Paneli, Oyun Optimizasyonu ve HGiG'yi kullanarak harika bir oyun deneyiminin keyfini çıkarın.

Game Optimizer

HGiG

Oyun Kontrol Paneli ve Optimizasyonu

İdeal oyun için ihtiyacınız olan tüm ayarları tek bir yerde bulun. Oyun Kontrol Paneli, mevcut oyun türü ayarlarını hızlı bir şekilde değiştirmenizi sağlar.

HGiG

LG, size en son HDR oyunlarını sunmak ve kendinizi oyuna kaptırmanızı sağlamak için oyun endüstrisindeki en büyük isimlerden bazılarıyla ortaklıklar kurdu.

*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre değişebilir.
*Bulut oyunlarında Oyun Kontrol Paneli ve Oyun Optimizasyonu özellikleri, 2022'nin ikinci yarısından itibaren kullanıma sunulacaktır.
*Yazılım güncellemelerinin kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Oyun Optimizasyonu menüsündeki öğeler seriye göre değişebilir.
*HGiG, tüketicilerin HDR'deki oyun deneyimini geliştirmek için genel yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak amacıyla toplanan, ayrıca oyun ve TV ekran sektörlerinden gelen gönüllü bir şirketler grubudur.

LG UHD monitör kutusu ambalajı kullanılarak dönüştürülmüş bir çiçek kutusu.

Daha iyi bir dünya için çevre dostu

LG UHD TV'nin ambalajı, tek renkli baskı ve geri dönüştürülebilir bir kutu kullanılarak yeniden tasarlandı.

*Kutu içeriği modele veya ülkeye göre farklılık gösterebilir.

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Ana Özellikler

  • Ekran Türü

    4K UHD

  • Yenileme Hızı

    60Hz Native

  • Görüntü İşlemcisi

    5. Nesil α5 AI 4K işlemci

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1130 x 663 x 86,3

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    11,3

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    4K UHD

  • Ekran Çözünürlüğü

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Arkaplan Işık Türü

    Direkt

  • Yenileme Hızı

    60Hz Native

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    5. Nesil α5 AI 4K işlemci

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    4K Çözünürlük Yükseltici

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • Görüntü Modu

    9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))

OYUN

  • HGIG Mode

    Evet

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

SMART TV

  • Apple Homekit Uyumluluğu

    Evet

  • Apple Airplay2 Uyumluluğu

    Evet

  • İşletim Sistemi

    webOS 22

  • Spor Bildirimleri

    Evet

  • Aile Ayarları

    Evet

  • ThinQ

    Evet

  • Anasayfa

    Evet

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

SES

  • AI Ses

    AI Ses (Sanal 5.1 Up-mix)

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Bluetooth Surround Uyumlu

    Evet (2 Yönlü Oynatma)

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1130 x 663 x 86,3

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1130 x 719 x 235

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1215 x 775 x 175

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    1034 x 235

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    11,3

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    11,4

  • 　Kutu Ağırlığı

    14,2

  • VESA Uyumluluğu

    200 x 200

BAĞLANTI

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Desteği

    Evet (v 5.0)

  • Ethernet Girişi

    1 adet

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    1 adet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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