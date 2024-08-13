LG UHD 4K TV , 55 inç UQ75 Serisi , webOS 22 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, 2022

*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre değişebilir.

*Bulut oyunlarında Oyun Kontrol Paneli ve Oyun Optimizasyonu özellikleri, 2022'nin ikinci yarısından itibaren kullanıma sunulacaktır.

*Yazılım güncellemelerinin kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Oyun Optimizasyonu menüsündeki öğeler seriye göre değişebilir.

*HGiG, tüketicilerin HDR'deki oyun deneyimini geliştirmek için genel yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak amacıyla toplanan, ayrıca oyun ve TV ekran sektörlerinden gelen gönüllü bir şirketler grubudur.