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LG UHD 4K TV , 55 inç UQ75 Serisi , webOS 22 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, 2022
*Aşağıdaki genel ürün bilgilerinde kullanılan resimler temsili amaçlıdır.
*Gerçeğe uygun görüntüler için sayfanın üst kısmındaki resim galerisine bakın.
*86"UQ90, α7 5. Nesil AI İşlemciye sahiptir.
AI Parlaklık Kontrolü
Bir ormanın görüntüsünü gösteren, parlaklığı çevreye bağlı olarak ayarlanan bir ekran.
*Ölçeği yükseltilmiş içeriğin görüntü kalitesi, kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.
Düşündüğünüzden daha da akıllı
ThinQ AI'ın uyumlu olduğu Alexa, Apple Airplay ve Apple HomeKit logolarını gösteren ayrıntılar.
*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntülenen menüler, piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
*AirPlay 2 ve HomeKit desteği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Profilim
Tek bir hesap altında üç farklı profili gösteren LG UHD TV videosu.
*Sınırsız sayıda profil oluşturulabilir, ancak ana ekranda en fazla 10 profil görüntülenir.
Maç Bildirimi
Farklı takımlar, stadyum, kapasite ve sıcaklıkla ilgili bilgileri gösteren bir şampiyonluk maçı görüntüsü.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*4K Ultra HD sınırlamaları geçerlidir. http://go.nflx.me/4K adresini ziyaret edin.
HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™
En sevdiğiniz içeriklere erişin
*Netflix üyeliği gereklidir.
*Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
*Apple TV+ abonelik gerektirir.
*Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
*Desteklenen hizmet ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
Oyun Kontrol Paneli ve Optimizasyonu
HGiG
*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre değişebilir.
*Bulut oyunlarında Oyun Kontrol Paneli ve Oyun Optimizasyonu özellikleri, 2022'nin ikinci yarısından itibaren kullanıma sunulacaktır.
*Yazılım güncellemelerinin kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Oyun Optimizasyonu menüsündeki öğeler seriye göre değişebilir.
*HGiG, tüketicilerin HDR'deki oyun deneyimini geliştirmek için genel yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak amacıyla toplanan, ayrıca oyun ve TV ekran sektörlerinden gelen gönüllü bir şirketler grubudur.
*Kutu içeriği modele veya ülkeye göre farklılık gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
4K UHD
-
Yenileme Hızı
60Hz Native
-
Görüntü İşlemcisi
5. Nesil α5 AI 4K işlemci
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
HDR10 / HLG
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1244 x 726 x 87,1
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
14,3
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
4K UHD
-
Ekran Çözünürlüğü
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Arkaplan Işık Türü
Direkt
-
Yenileme Hızı
60Hz Native
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
5. Nesil α5 AI 4K işlemci
-
AI Çözünürlük Yükseltme
4K Çözünürlük Yükseltici
-
Dinamik Ton Eşleme
Evet
-
AI Parlaklık Kontrolü
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Evet
-
Görüntü Modu
9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))
OYUN
-
HGIG Mode
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
Evet (Oyun Sayfası)
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
Evet
SMART TV
-
Apple Homekit Uyumluluğu
Evet
-
Apple Airplay2 Uyumluluğu
Evet
-
İşletim Sistemi
webOS 22
-
Spor Bildirimleri
Evet
-
Aile Ayarları
Evet
-
ThinQ
Evet
-
Anasayfa
Evet
-
USB Kamera Uyumlu
Evet
SES
-
AI Ses
AI Ses (Sanal 5.1 Up-mix)
-
Gelişmiş Net Ses
Evet
-
LG Ses Senkronizasyonu
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
Evet (2 Yönlü Oynatma)
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
Evet
-
Gri Ölçek
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
Evet
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1244 x 726 x 87,1
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
1244 x 783 x 235
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
1360 x 835 x 175
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
1127 x 235
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
14,3
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
14,4
-
Kutu Ağırlığı
19,4
-
VESA Uyumluluğu
300 x 300
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Desteği
Evet (v 5.0)
-
Ethernet Girişi
1 adet
-
Simplink (HDMI CEC)
Evet
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
1 adet
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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