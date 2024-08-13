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LG UHD 4K TV , 55 inç UR8100 Serisi , webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10 , HLG , AI Resim Pro , AI Ses Pro, 2023
*Aşağıdaki genel ürün bilgilerinde kullanılan resimler temsili amaçlıdır.
*Gerçeğe uygun görüntüler için sayfanın üst kısmındaki resim galerisine bakın.
*Türkçe yapay zeka desteği, sihirli kumanda ile çalışmaktadır - Sihirli kumanda ülkelere veya bölgelere göre ayrı satılmaktadır.
*HDR10 Pro, LG'nin HDR10 içeriği için kare kare uygulanan kendi Dinamik Ton Eşleştirme formatı değildir.
İzleme Deneyiminizi Daha İyi Hale Getirin
*86"UR80 modeli, 6. Nesil α7 AI 4K İşlemciye sahiptir.
*Ölçeği yükseltilmiş içeriğin görüntü kalitesi, kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir.
AI Parlaklık Kontrolü
Parlaklığı çevreye bağlı olarak ayarlanan bir ormanın manzarası gösterilmektedir.
Zevkinize Göre Tasarlandı
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.
Profilim
*Bölgeye ve ağ bağlantısına bağlı olarak azaltılmış veya sınırlı içerik gösterilebilir.
*Sınırsız sayıda profil oluşturulabilir, ancak ana ekranda en fazla 10 profil görüntülenir.
Hızlı Kart
AI Concierge
TV ekranında bir adamın yüzü ve önerilen anahtar sözcükler gösterilmektedir.
*Hizmet Durumu bölgeye ve seriye göre değişiklik gösterebilir.
*"Size özel anahtar kelime" yalnızca ana dillerinde NLP'yi destekleyen ülkelerde sağlanabilir.
LG Smart Cam
Bir kadın kanepenin koluna oturmakta, elinde bir dizüstü bilgisayar tutarak televizyon izler. Büyük ekranda TV'nin içinde dört karakter ve bir video konferans görülmektedir.
*LG Smart Cam ayrı olarak satılır.
Akıllı Asistan ve Bağlantı
Apple AirPlay logosu Apple Home ile çalışır logosu Matter ile çalışır logosu
*"Matter" ile desteklenen hizmetler ve özellikler, bağlı cihazlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter arasındaki ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.
*Apple, Apple logosu, Apple TV, AirPlay ve HomeKit, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sesli Komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntülenen menüler, piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
*AirPlay 2 ve HomeKit desteği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
FILMMAKER MODE™
Büyük bir TV ekranına bakarak kurgu yapan film yönetmeni gösterilmektedir. TV ekranında mor gökyüzünde yükselen bir vinç yer almaktadır. Sağ alt köşede FILMMAKER Mode logosu yer almaktadır.
*FILMMAKER MODE™ desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Netflix üyeliği gereklidir.
*Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
*Apple TV+ ve/veya belirli içerikler tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
*Apple TV+ abonelik gerektirir.
*Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
*Desteklenen hizmetler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
Oyun Optimizasyonu / Kontrol Paneli
HGiG
Bulut Oyun
*Yazılım güncellemelerinin kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Oyun Optimizasyonu menüsündeki öğeler seriye göre değişebilir.
*HGiG, tüketicilerin HDR'deki oyun deneyiminin geliştirilmesi için genel yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak amacıyla toplanan, oyun ve TV ekran sektörlerinden gelen gönüllü bir şirketler grubudur.
*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre farklılık gösterebilir.
*Kutu içeriği modele veya ülkeye göre farklılık gösterebilir.
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