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LG UHD 4K TV , 75 inç UR8100 Serisi , webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10 , HLG , AI Resim Pro , AI Ses Pro, 2023
75UR81006LJ PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

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LG UHD 4K TV , 75 inç UR8100 Serisi , webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10 , HLG , AI Resim Pro , AI Ses Pro, 2023

75UR81006LJ PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
75UR81006LJ

LG UHD 4K TV , 75 inç UR8100 Serisi , webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10 , HLG , AI Resim Pro , AI Ses Pro, 2023

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front view

*Aşağıdaki genel ürün bilgilerinde kullanılan resimler temsili amaçlıdır.
*Gerçeğe uygun görüntüler için sayfanın üst kısmındaki resim galerisine bakın.

*Türkçe yapay zeka desteği, sihirli kumanda ile çalışmaktadır - Sihirli kumanda ülkelere veya bölgelere göre ayrı satılmaktadır.

Yukarıdan ve aşağıdan birbirine bakan dağlık doğa görüntüsü, kontrastı ve detayları göstermektedir.

En İnce Detayları Ortaya Çıkarın

HDR10 Pro özellikli LG UHD TV, canlı renkler ve olağanüstü ayrıntılar için optimize edilmiş parlaklık seviyeleri sunar.

*HDR10 Pro, LG'nin HDR10 içeriği için kare kare uygulanan kendi Dinamik Ton Eşleştirme formatı değildir.

6. Nesil α5 AI 4K İşlemci

İzleme Deneyiminizi Daha İyi Hale Getirin

6. Nesil α5 AI 4K İşlemci, LG UHD TV'yi geliştirerek size büyüleyici bir deneyim sunar.

*86"UR80 modeli, 6. Nesil α7 AI 4K İşlemciye  sahiptir.

4K olmayan içerik ile ölçeği yükseltilen 4K içeriğin görüntü kalitesini karşılaştıran bir doğa manzarası gösterilmektedir.

Ezber Bozan, Dev 4K

Her an net ve hassas görüntünün keyfini çıkarmak için 4K olmayan içerikleri büyük UHD ekranlarda 4K olarak izleyin.

*Ölçeği yükseltilmiş içeriğin görüntü kalitesi, kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir.

AI Parlaklık Kontrolü

AI Parlaklık Kontrolü, ortam aydınlatmasını çevreleyen parlaklığa uyum sağlayarak her ortam için mükemmel parlaklık seviyesine olanak tanır.

Parlaklığı çevreye bağlı olarak ayarlanan bir ormanın manzarası gösterilmektedir.

Zen tarzı bir ortamdaki masanın arkasında duvara monte bir UHD TV yer almaktadır.

UHD TV Artık Yepyeni Bir Boyutta

Ultra geniş 4K UHD TV ile en sevdiğiniz içerikleri daha ayrıntılı izleyin.

Akıllı Asistan ve Bağlantı

LG UHD TV; Apple AirPlay, HomeKit ve Matter desteğiyle rahatlığı yeni bir düzeye taşıyor. Bağlı cihazları rahatça izleyin, bilgileri neredeyse anında sadece sesinizle kontrol edin.

Apple AirPlay logosu Apple Home ile çalışır logosu Matter ile çalışır logosu

*"Matter" ile desteklenen hizmetler ve özellikler, bağlı cihazlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter arasındaki ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.
*Apple, Apple logosu, Apple TV, AirPlay ve HomeKit, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sesli Komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntülenen menüler, piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
*AirPlay 2 ve HomeKit desteği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

LG UHD TV'de program izleyen bir çifti gösteren resim yer almaktadır.

Evde Sinema Deneyimi

İçerikleri 4K'da izleyerek kendinizi gerçek sinema deneyimine bırakın.

FILMMAKER MODE™

Filmlerin keyfini filmin dokusunda veya diğer görsel ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmadan, tam da yönetmenin istediği gibi çıkarın.

Büyük bir TV ekranına bakarak kurgu yapan film yönetmeni gösterilmektedir. TV ekranında mor gökyüzünde yükselen bir vinç yer almaktadır. Sağ alt köşede FILMMAKER Mode logosu yer almaktadır.

*FILMMAKER MODE™ desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Her logonun yanında dijital yayın platformlarının logoları ve eşleşen görüntüler yer almaktadır. Netflix'ten Wednesday, Apple TV'den TED LASSO ve PRIME VIDEO'dan The Rings of Power görüntüleri yer almaktadır.
Eğlence

Sonsuz Talep Üzerine İçerik

En büyük dijital yayın platformlarındaki içeriklerin keyfini LG UHD TV'de çıkarın.

*Netflix üyeliği gereklidir.
*Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
*Apple TV+ ve/veya belirli içerikler tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
*Apple TV+ abonelik gerektirir.
*Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
*Desteklenen hizmetler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Bir video oyununun, sabaha karşı parlak bir şekilde aydınlatılmış bir caddeden geçen arabayı arkadan takip eden bir görüntüsü yer almaktadır.

AAA Oyun Deneyimi Burada Başlıyor

Oyun deneyiminizi hız ve akıcılıkla iyileştirerek kendinizi gerçekten oyunun içindeymiş gibi hissedin.

Oyun Optimizasyonu

HGiG

Bulut Oyun

Oyun Optimizasyonu / Kontrol Paneli

İdeal oyun için ihtiyacınız olan tüm ayarları tek bir yerde bulun. Oyun Kontrol Paneli, mevcut oyun türü ayarlarını hızlı bir şekilde değiştirmenizi sağlar.

HGiG

LG, size en yeni HDR oyunlarını sunmak ve kendinizi oyuna kaptırmanızı sağlamak için oyun endüstrisindeki büyük isimlerden bazılarıyla ortaklıklar kurdu.

Bulut Oyun

GeForce NOW'ın sağladığı Bulut Oyun uyumluluğu sayesinde en sevdiğiniz oyunlara erişim elde edin.

*Yazılım güncellemelerinin kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Oyun Optimizasyonu menüsündeki öğeler seriye göre değişebilir.
*HGiG, tüketicilerin HDR'deki oyun deneyiminin geliştirilmesi için genel yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak amacıyla toplanan, oyun ve TV ekran sektörlerinden gelen gönüllü bir şirketler grubudur.
*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre farklılık gösterebilir.

LG UHD TV kutusu ambalajı kullanılarak dönüştürülmüş bir çiçek kutusu gösterilmektedir.
Sürdürülebilirlik

Daha İyi Bir Dünya İçin Çevre Dostu

LG UHD TV'nin yeniden tasarlanan ambalajı, tek renkli baskı ve geri dönüştürülebilir bir kutu kullanır.

*Kutu içeriği modele veya ülkeye göre farklılık gösterebilir.

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      Ana Özellikler

      • Ekran Türü

        4K UHD

      • Yenileme Hızı

        60Hz Native

      • Görüntü İşlemcisi

        6. Nesil a5 AI 4K işlemci

      • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

        HDR10 / HLG

      • Ses Çıkışı

        20W

      • Hoparlör Sistemi

        2.0 kanal

      • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

        1678 x 964 x 59,9

      • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

        31,4

      Tüm Özellikler

      GÖRÜNTÜ (EKRAN)

      • Ekran Türü

        4K UHD

      • Ekran Çözünürlüğü

        4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

      • Arkaplan Işık Türü

        Direkt

      • Yenileme Hızı

        60Hz Native

      GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

      • Görüntü İşlemcisi

        6. Nesil a5 AI 4K işlemci

      • AI Çözünürlük Yükseltme

        4K Çözünürlük Yükseltici

      • Dinamik Ton Eşleme

        Evet

      • AI Parlaklık Kontrolü

        Evet

      • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

        HDR10 / HLG

      • FILMMAKER MODE™

        Evet

      • Görüntü Modu

        9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))

      OYUN

      • HGIG Mode

        Evet

      • Oyun Ayar Menüsü

        Evet (Oyun Sayfası)

      • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

        Evet

      SMART TV

      • İşletim Sistemi

        webOS 23

      • Spor Bildirimleri

        Evet

      • Aile Ayarları

        Evet

      • ThinQ

        Evet

      • USB Kamera Uyumlu

        Evet

      • Web Tarayıcısı

        Evet

      • Akıllı Ses Tanıma

        Evet

      • Sihirli Kumanda

        Yerleşik

      • Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

        Evet (LG ThinQ)

      SES

      • AI Ses

        Gelişmiş AI Ses (Sanal 5.1.2 Up-mix)

      • Gelişmiş Net Ses

        Evet

      • LG Ses Senkronizasyonu

        Evet

      • Ses Modu Paylaşımı

        Evet

      • Eşzamanlı Ses Çıkışı

        Evet

      • Bluetooth Surround Uyumlu

        Evet (2 Yönlü Oynatma)

      • Ses Çıkışı

        20W

      • AI Akustik Ayarlama

        Evet

      • Ses Codec

        AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

      • Hoparlör Yönü

        Aşağı Yönde Ses Verme

      • Hoparlör Sistemi

        2.0 kanal

      ERİŞİLEBİLİRLİK

      • Yüksek Kontrast

        Evet

      • Gri Ölçek

        Evet

      • Renkleri Ters Çevir

        Evet

      BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

      • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

        1678 x 964 x 59,9

      • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

        1678 x 1045 x 378

      • Kutu Boyutları (GxYxD)

        1820 x 1205 x 228

      • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

        895 x 378

      • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

        31,4

      • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

        34,6

      • 　Kutu Ağırlığı

        44,5

      • VESA Uyumluluğu

        400 x 400

      BAĞLANTI

      • HDMI Ses Dönüş Kanalı

        eARC (HDMI 2)

      • Bluetooth Desteği

        Evet (v 5.0)

      • Ethernet Girişi

        1 adet

      • Simplink (HDMI CEC)

        Evet

      • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

        1 adet

      • CI Slot

        1 adet

      • HDMI Giriş

        3 adet (HDMI 2.1'de belirtildiği gibi eARC, ALLM'yi destekler)

      • RF Girişi (Anten/Kablo)

        2 adet

      • USB Girişi

        2 adet (v 2.0)

      • Wi-Fi

        Evet (Wi-Fi 5)

      GÜÇ

      • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

        AC 100~240V 50-60Hz

      • Bekleme Güç Tüketimi

        0,5 W'ın altında

      DAHİL OLAN AKSESUARLAR

      • Kumanda

        Sihirli Kumanda

      • Güç Kablosu

        Evet (Ekli)

      • Uzaktan Kumanda Pilleri

        Evet (AA x 2 adet)

      UYUMLULUK BİLGİLERİ

      UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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