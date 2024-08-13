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LG UHD 4K TV , 75 inç UR8100 Serisi , webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10 , HLG , AI Resim Pro , AI Ses Pro, 2023
*Aşağıdaki genel ürün bilgilerinde kullanılan resimler temsili amaçlıdır.
*Gerçeğe uygun görüntüler için sayfanın üst kısmındaki resim galerisine bakın.
*Türkçe yapay zeka desteği, sihirli kumanda ile çalışmaktadır - Sihirli kumanda ülkelere veya bölgelere göre ayrı satılmaktadır.
*HDR10 Pro, LG'nin HDR10 içeriği için kare kare uygulanan kendi Dinamik Ton Eşleştirme formatı değildir.
İzleme Deneyiminizi Daha İyi Hale Getirin
*86"UR80 modeli, 6. Nesil α7 AI 4K İşlemciye sahiptir.
*Ölçeği yükseltilmiş içeriğin görüntü kalitesi, kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir.
AI Parlaklık Kontrolü
Parlaklığı çevreye bağlı olarak ayarlanan bir ormanın manzarası gösterilmektedir.
Akıllı Asistan ve Bağlantı
Apple AirPlay logosu Apple Home ile çalışır logosu Matter ile çalışır logosu
*"Matter" ile desteklenen hizmetler ve özellikler, bağlı cihazlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter arasındaki ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.
*Apple, Apple logosu, Apple TV, AirPlay ve HomeKit, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sesli Komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntülenen menüler, piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
*AirPlay 2 ve HomeKit desteği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
FILMMAKER MODE™
Büyük bir TV ekranına bakarak kurgu yapan film yönetmeni gösterilmektedir. TV ekranında mor gökyüzünde yükselen bir vinç yer almaktadır. Sağ alt köşede FILMMAKER Mode logosu yer almaktadır.
*FILMMAKER MODE™ desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Netflix üyeliği gereklidir.
*Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
*Apple TV+ ve/veya belirli içerikler tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
*Apple TV+ abonelik gerektirir.
*Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
*Desteklenen hizmetler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
Oyun Optimizasyonu / Kontrol Paneli
HGiG
Bulut Oyun
*Yazılım güncellemelerinin kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Oyun Optimizasyonu menüsündeki öğeler seriye göre değişebilir.
*HGiG, tüketicilerin HDR'deki oyun deneyiminin geliştirilmesi için genel yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak amacıyla toplanan, oyun ve TV ekran sektörlerinden gelen gönüllü bir şirketler grubudur.
*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre farklılık gösterebilir.
*Kutu içeriği modele veya ülkeye göre farklılık gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
4K UHD
-
Yenileme Hızı
60Hz Native
-
Görüntü İşlemcisi
6. Nesil a5 AI 4K işlemci
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
HDR10 / HLG
-
Ses Çıkışı
20W
-
Hoparlör Sistemi
2.0 kanal
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1678 x 964 x 59,9
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
31,4
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
4K UHD
-
Ekran Çözünürlüğü
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Arkaplan Işık Türü
Direkt
-
Yenileme Hızı
60Hz Native
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
6. Nesil a5 AI 4K işlemci
-
AI Çözünürlük Yükseltme
4K Çözünürlük Yükseltici
-
Dinamik Ton Eşleme
Evet
-
AI Parlaklık Kontrolü
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Evet
-
Görüntü Modu
9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))
OYUN
-
HGIG Mode
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
Evet (Oyun Sayfası)
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
Evet
SMART TV
-
İşletim Sistemi
webOS 23
-
Spor Bildirimleri
Evet
-
Aile Ayarları
Evet
-
ThinQ
Evet
-
USB Kamera Uyumlu
Evet
-
Web Tarayıcısı
Evet
-
Akıllı Ses Tanıma
Evet
-
Sihirli Kumanda
Yerleşik
-
Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması
Evet (LG ThinQ)
SES
-
AI Ses
Gelişmiş AI Ses (Sanal 5.1.2 Up-mix)
-
Gelişmiş Net Ses
Evet
-
LG Ses Senkronizasyonu
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
Evet (2 Yönlü Oynatma)
-
Ses Çıkışı
20W
-
AI Akustik Ayarlama
Evet
-
Ses Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)
-
Hoparlör Yönü
Aşağı Yönde Ses Verme
-
Hoparlör Sistemi
2.0 kanal
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
Evet
-
Gri Ölçek
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
Evet
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1678 x 964 x 59,9
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
1678 x 1045 x 378
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
1820 x 1205 x 228
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
895 x 378
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
31,4
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
34,6
-
Kutu Ağırlığı
44,5
-
VESA Uyumluluğu
400 x 400
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Desteği
Evet (v 5.0)
-
Ethernet Girişi
1 adet
-
Simplink (HDMI CEC)
Evet
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
1 adet
-
CI Slot
1 adet
-
HDMI Giriş
3 adet (HDMI 2.1'de belirtildiği gibi eARC, ALLM'yi destekler)
-
RF Girişi (Anten/Kablo)
2 adet
-
USB Girişi
2 adet (v 2.0)
-
Wi-Fi
Evet (Wi-Fi 5)
GÜÇ
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Bekleme Güç Tüketimi
0,5 W'ın altında
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Kumanda
Sihirli Kumanda
-
Güç Kablosu
Evet (Ekli)
-
Uzaktan Kumanda Pilleri
Evet (AA x 2 adet)
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