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LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV

LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV

55NANO846QA
  • Front view
  • LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
  • LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
  • LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
  • LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
  • LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
  • LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
  • LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
  • LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
  • LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
Front view
LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA
LG NANO84 55 inç NanoCell 4K Smart TV, 55NANO846QA

Temel Özellikler

  • Saf ve Net Renkler ile Göz Kamaştıran Ekranlar
  • 5. Nesil a5 AI İşlemci 4K ile Üstün Analiz Yeteneği
  • ThinQ AI ile Kişiselleştirilmiş Akıllı Deneyim
  • Ultra Geniş Ekran ile Sinema Dünyası
  • Bulut Oyun Platformu ile En Yeni Oyunlar
Daha fazla

*Aşağıdaki genel ürün bilgilerinde kullanılan resimler temsili amaçlıdır.
*Gerçeğe uygun görüntüler için sayfanın üst kısmındaki resim galerisine bakın.

Bembeyaz bir odada, ekranda parlak, hipnotik hareketli renkler gösteren bir TV.

Saf renklerle
göz kamaştıran ekranlar

LG NanoCell TV'deki Saf Renkler ve Gerçek 4K teknolojileri ile renkleri bambaşka şekilde deneyimleyin.

NanoCell Teknolojisi

Temel renk teknolojisi

LG NanoCell teknolojisi, RGB dalga boylarından saf olmayan renkleri ayırmak için nanopartiküllerden faydalanır.

α5 5. Nesil AI İşlemci 4K

İşlemci gücüyle çalışan
üstün saf renkler

α5 5. Nesil AI İşlemci 4K, orijinal içeriği analiz eder ve daha iyi kaliteye ulaşacak şekilde optimize eder.

AI Parlaklık Kontrolü

Ekranınızın parlaklığını çevredeki ortam aydınlatma seviyelerine uyacak şekilde otomatik olarak ayarlayarak her türlü ayarda en iyi izleme deneyimini sunar.

Yarısı karanlık yarısı aydınlık olan bir ekran, renkli makaronların görüntüsünü gösterir. Parlaklık her iki tarafa göre ayarlanır.

AI Sound Pro

AI Sound Pro ile büyüleyici ses kalitesinin keyfini çıkarın. AI derin öğrenme algoritmaları, 2 kanallı sesi 5.1.2 sanal surround'a dönüştürerek her türlü içeriği zengin ve üstün bir ses kalitesiyle dinlemenizi sağlar. AI Sound Pro, beğendiğiniz içeriğin türüne göre ses ayarlarını da yaparak olağanüstü bir görsel-işitsel deneyim sunar.
Ekranda destansı bir savaş başlar. Oklar, TV'den gelen ve birden çok yönden ve kaynaktan gelen sesi gösterir.

ThinQ AI

Size göre tasarlanan
rahatlık

LG NanoCell TV, tamamen sizin için kişiselleştirilmiş, sesle etkinleştirilen kullanışlı bir arayüze sahiptir.

Akıllı Asistan ve Bağlantı

LG NanoCell; Amazon Alexa, Apple AirPlay ve Homekit desteğiyle rahatlığı yeni bir düzeye taşıyor. Bağlı cihazları rahatça izleyin, bilgileri neredeyse anında sadece sesinizle kontrol edin.

"Bana manzara bul" yazan konuşma balonuyla bir uzaktan kumanda. Bağlı OTT hizmetlerinin logoları resimdedir.

Profilim

İstediğiniz içeriği hızla bulmak ve sık kullanılan uygulamaları kolaylıkla seçmek için ailenin her üyesine özel olarak kişiselleştirilmiş bir profil belirleyin.
Üç farklı kullanıcının LG Hesabı sayfalarını ve özelleştirilmiş önerileri gösteren LG NanoCell TV.

Maç Bildirimi

Tuttuğunuz takımlardan ve en önemli maçlardan haberleri kaçırmayın.
Ekranın altında bir oyun bildirimi görünür. "İzle"ye tıkladıktan sonra kanal değişerek bir futbol maçını gösterir.

*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.

*Apple, Apple logosu, Apple TV, AirPlay ve HomeKit, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntülenen menüler, piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
*AirPlay 2 ve HomeKit desteği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bölgeye ve ağ bağlantısına bağlı olarak azaltılmış veya sınırlı içerik gösterilebilir.
*Sınırsız sayıda profil oluşturulabilir, ancak ana ekranda en fazla 10 profil görüntülenir.

*Desteklenen spor türleri ve ligler ülkeden ülkeye değişebilir.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

NanoCell Sinema

Fantastik dünyaları evinize getirin

En sevdiğiniz filmlerin keyfini LG NanoCell TV'nin ultra geniş ekranında çarpıcı Saf Renkler teknolojisi ile çıkarın.

FILMMAKER MODE™

Filmlerin keyfini filmin dokusunda veya diğer görsel ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmadan, tam da yönetmenin istediği gibi çıkarın.

Bir film yapımcısı bir videonun renklerini düzenlemek için iki monitör kullanarak bir masada oturur.

HDR 10 Pro

Kare kare dinamik ton eşleştirmenin uygulanması, tüm içerik türlerinin daha fazla kontrastla görüntülenmesini sağlayarak daha etkili ve büyüleyici bir izleme deneyimine olanak tanır.

Avengers Endgame'den bir sahneyi gösteren ekran. Aşağıda bir diyagram, kontrastı göstermek için bölünmüş iki görseli göstermektedir.

Avengers Endgame'den bir sahneyi gösteren ekran. Aşağıda bir diyagram, kontrastı göstermek için bölünmüş iki görseli göstermektedir.

*Disney erişimi için abonelik gereklidir.

*Desteklenen hizmet ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

 

NanoCell Oyun

AAA oyun deneyimi burada başlıyor

Hızlı ve akıcı bir oyunla deneyiminizde değişim yaratın ve kendinizi gerçekten oyunun içindeymiş gibi hissedin.

Kahramanınızdan kopmayın

LG NanoCell artık en yeni bilgisayar oyunlarını doğrudan TV'nize getiren bulut oyun platformu NVIDIA GeForce Now'ı destekliyor. Hatta farklı cihazlarla bağlantı sayesinde, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Karanlık bir arka plan üzerinde GeForce Now logosunu içeren bir resim. Birkaç popüler oyunun kapak resmi ve başlıkları gösterilir.

Oyun Optimizasyonu / Kontrol Paneli / HGiG

Oyun deneyiminizi kolaylaştırın. Daha hızlı, daha kolay kullanım için tek bir menüden çeşitli ayarlara erişin.

Düşük Gecikme ve FPS gibi özelliklere ve Oyun Optimizasyonu ve Karanlık Oda Modu gibi ayarlara sahip bir oyun menüsü gösterilir.

Ezber bozan özellikler

ALLM, eARC ve HGiG dahil olmak üzere en yeni oyun özellikleriyle, NanoCell TV'de yüksek hızlı HDR oyunun keyfini çıkarın. Gelişmiş bir ses sistemi, oyuna kendinizi daha da fazla kaptırmanıza yardımcı olur.

HGIG ve ALLM tarafından sağlanan gelişmiş görüntü kalitesini, diğer görüntüyle kıyaslayan yarış oyunundan bir kare.

*Yazılım güncellemelerinin kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Oyun Optimizasyonu menüsündeki öğeler seriye göre değişebilir

*HGiG, tüketicilerin HDR'deki oyun deneyimini geliştirmek için genel yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak amacıyla toplanan, ayrıca oyun ve TV ekran sektörlerinden gelen gönüllü bir şirketler grubudur.

*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre değişebilir.
*Bulut oyunlarına yönelik Oyun Kontrol Paneli ve Oyun Optimizasyonu özellikleri, 2022'nin ikinci yarısından itibaren kullanıma sunulacaktır.

Sonsuz içerik,
saatler süren eğlence

Büyük yayın akışı hizmetlerine doğrudan erişerek herkese uygun bir içerik bulabilirsiniz.

*Netflix üyeliği gereklidir.
*Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
*Apple TV+ abonelik gerektirir.
*Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
*Desteklenen hizmet ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

LG NanoCell TV'nin dönüştürülebilir kutusunun üstünde çiçekler ve bitkiler filizlenir.

NanoCell'in sunduğu
bir avantaj daha

LG NanoCell'in ambalajı, tek renkli baskı ve geri dönüştürülebilir bir kutu kullanılarak yeniden tasarlandı.

*Kutu içeriği modele veya ülkeye göre farklılık gösterebilir.

Karanlık bir odada bir LG QNED. Boyalı tozlar, TV'de gökkuşağı renkleri patlaması yaratır.

LG QNED TV ile yeni
renk dünyalarını keşfedin

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Ana Özellikler

  • Ekran Türü

    4K NanoCell

  • Yenileme Hızı

    60Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    Nano Color

  • Görüntü İşlemcisi

    5. Nesil α5 AI 4K işlemci

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1233 x 716 x 44,2

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    16,3

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    4K NanoCell

  • Ekran Çözünürlüğü

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Arkaplan Işık Türü

    Edge

  • Yenileme Hızı

    60Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    Nano Color

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    5. Nesil α5 AI 4K işlemci

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    4K Çözünürlük Yükseltici

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • Yerel Karartma Teknolojisi

    Yerel Karartma

  • Görüntü Modu

    9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))

OYUN

  • HGIG Mode

    Evet

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

SMART TV

  • Apple Homekit Uyumluluğu

    Evet

  • Apple Airplay2 Uyumluluğu

    Evet

  • İşletim Sistemi

    webOS 22

  • Spor Bildirimleri

    Evet

  • Aile Ayarları

    Evet

  • ThinQ

    Evet

  • Anasayfa

    Evet

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

SES

  • AI Ses

    Gelişmiş AI Ses (Sanal 5.1.2 Up-mix)

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Bluetooth Surround Uyumlu

    Evet (2 Yönlü Oynatma)

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1233 x 716 x 44,2

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1233 x 781 x 271

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1360 x 810 x 187

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    841 x 271

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    16,3

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    17,9

  • 　Kutu Ağırlığı

    22,5

  • VESA Uyumluluğu

    300 x 300

BAĞLANTI

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Desteği

    Evet (v 5.0)

  • Ethernet Girişi

    1 adet

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    1 adet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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