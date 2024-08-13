LG NANO84 65 inç NanoCell 4K Smart TV

*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.

*Apple, Apple logosu, Apple TV, AirPlay ve HomeKit, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Görüntülenen menüler, piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.

*AirPlay 2 ve HomeKit desteği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bölgeye ve ağ bağlantısına bağlı olarak azaltılmış veya sınırlı içerik gösterilebilir.

*Sınırsız sayıda profil oluşturulabilir, ancak ana ekranda en fazla 10 profil görüntülenir.

*Desteklenen spor türleri ve ligler ülkeden ülkeye değişebilir.

*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.