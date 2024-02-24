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LG GX SOUNDBAR HEDİYELİ, 65 inç LG OLED TV KAMPANYASI (OLED65G45LW+GX)
LG GX SOUNDBAR HEDİYELİ, 65 inç LG OLED TV KAMPANYASI (OLED65G45LW+GX)
-
LG Soundbar GX
-
65 inç LG OLED evo G4 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda Dolby Vision webOS24 2024
Tüm Özellikler
BOYUTLAR
-
Ana Ünite (GxYxD/mm)
-
1440 x 150 x 32,5
-
Subwoofer (GxYxD/mm)
-
180 x 394 x 290
-
Kutu Tipi
-
TipOn
-
Kutu Rengi
-
Beyaz+Sarı
-
Subwoofer (Net Ağırlık (kg)
-
5.8
-
Malzeme-Ana Set-Ön
-
Jersey
-
Malzeme-Ana Set-Üst/Alt
-
Kalıp/Alüminyum
-
Malzeme-Subwoofer-Ön
-
Jersey
-
Malzeme-Subwoofer-Gövde
-
Ahşap
-
Eşleşen TV boyutu
-
65 inç yukarı (2020 modelleri)
KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Kanal
-
3,1 kanal
-
Çıkış Gücü (THD %10)-Toplam
-
420W
-
Çıkış Gücü (THD %10)-Ön
-
80W (40W+40W) x 2
-
Çıkış Gücü (THD %10)-Orta
-
40W
-
Çıkış Gücü (THD %10)-Subwoofer
-
220W (Kablosuz)
HOPARLÖR
-
Hoparlör sayısı
-
8 adet
-
Ana Ünite-SPL
-
83dB
-
Ana Ünite-Sistem
-
Kapalı Kutu
-
Ana Ünite-Tweeter Ünitesi-Sadece Ön
-
20 mm (2 adet)
-
Ana Ünite-Woofer Ünitesi
-
3 inç (4 adet)
-
Ana Ünite-Empedans
-
4ohm
-
Orta Ünite-SPL
-
83dB
-
Orta Ünite-Sistem
-
Kapalı Kutu
-
Orta Ünite-Woofer Ünitesi
-
2,3 inç (1 adet)
-
Orta Ünite-Empedans
-
4ohm
-
Subwoofer-SPL
-
85dB
-
Subwoofer-Sistem
-
Bass Reflex
-
Subwoofer-Woofer Ünitesi
-
6 inç (1 adet)
-
Subwoofer-Empedans
-
3ohm
BAĞLANTI
-
Genel- HDMI 2.1 (HDCP 2.3)-Giriş/Çıkış
-
Var (1)/Var (1)
-
HDR10/HDR10+
-
Var/Yok
-
Dolby Vision
-
Var
-
Genel-USB
-
Var
-
Kablosuz-Bluetooth
-
Var (ver. 4.0, Bluetooth kodek SBC/AAC)
-
Kablosuz-WiFi
-
Kablosuz hazır (1:1)
BİLGİ EKRANI
-
Ekran Tipi
-
LCD (5 kar.)
SES MODU
-
Yüksek Çözünürlüklü Ses-Sampling-24 bit/96 kHz
-
Var
-
Yüksek Çözünürlüklü Ses-Upbit/Upsampling-24 bit/96 kHz
-
Var
-
Ses Efekti-AI Sound Pro
-
Var
-
Ses Efekti-Standart
-
Var
-
Ses Efekti-Müzik
-
Var
-
Ses Efekti-Yoğun Bas
-
Var
-
Ses Efekti-Film
-
Var
-
Ses Efekti-Dolby Atmos
-
Var
-
Ses Efekti-DTS:X
-
Var
-
Kullanıcı EQ
-
Var (Uygulama)
-
Gece Modu-Açık/Kapalı
-
Var (Uygulama)
-
Dinamik Aralık Kontrolü-Açık/Kapalı
-
Var (Uygulama)
-
Otomatik Ses Düzenleyici-Açık/Kapalı
-
Var (Uygulama)
RAHATLIK
-
Akıllı Telefon ve Tablet Uzaktan Kumanda Uygulaması-iOS/Android
-
Yok/Var
-
Akıllı Telefon Dosya Oynatma
-
Var
-
FOTA
-
Var
-
TV Kumandası ile Kontrol-Ses+, -, Sessiz
-
Var
-
Ses Senkronizasyonu/Bluetooth (LGTV)
-
Var
-
Otomatik Güç Açma/Kapama-Bluetooth (LGTV)
-
Var
-
A/V Senkronizasyonu-0~300 ms
-
Var (Uygulama)
-
SIMPLINK
-
Var
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
-
Var (ARC ve e-ARC)
-
Woofer Ses Seviyesi
-
Var
-
Kanal Seviyesi
-
Var (-6 ~ 6dB, 1dB/adım)-Orta Ünite, Arka
-
Sessiz
-
Var
-
Otomatik Karartıcı
-
Var
-
USB Host
-
Var
-
Yerleşik müzik
-
Var
-
Bluetooth Stand-By
-
Var
SES BİÇİMİ
-
LPCM
-
Var
-
Dolby Atmos
-
Var
-
Dolby TrueHD
-
Var
-
Dolby Digital Plus
-
Var
-
Dolby Digital
-
Var
-
DTS Digital Surround
-
Var
-
DTS-HD Master Audio
-
Var
-
DTS-HD Yüksek Çözünürlük
-
Var
-
DTS X
-
Var
-
AAC/AAC+
-
Var
-
FLAC-192 kHz'e kadar
-
Var (USB)
-
OGG-48 kHz'e kadar
-
Var (USB)
-
WAV
-
Var (USB)
-
MP3
-
Var (USB)
-
WMA
-
Var (USB)
-
AAC
-
Var (USB)
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Ana Ünite-Tip
-
Adaptör (25V, 1,52A)
-
Ana Ünite-Kapalı Halde Tüketim
-
0,5W
-
Subwoofer-Tip-SMPS
-
SMPS (100~240V, 50/60Hz)
-
Subwoofer-Kapalı Halde Tüketim
-
0,5W
-
Subwoofer-Güç Tüketimi
-
33W
-
Subwoofer-Kablosuz Frekans
-
5GHz
AKSESUARLAR
-
Kullanıcı Kılavuzu-Web (Basit Kılavuz ile)
-
Var (Full)
-
Kullanıcı Kılavuzu-Kitapçık
-
Var (Basit)
-
Kullanıcı Kılavuzu-Duvara Montaj Kılavuzu
-
Var
-
Kullanıcı Kılavuzu-Açık Kaynak
-
Var (Full)
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi-Model
-
MA7
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi-Pil (boyut)
-
AAAx2
-
Pil
-
Var (Yerleşik)
-
Garanti Kartı
-
Var
-
Duvar Bağlantı Parçası
-
Var
-
HDMI Kablosu
-
Var
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
-
4K OLED
-
Yenileme Hızı
-
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
-
OLED Color
-
Görüntü İşlemcisi
-
α11 AI 4K İşlemci
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
G-Sync Uyumluluğu
-
Evet
-
FreeSync Uyumluluğu
-
Evet
-
Ses Çıkışı
-
60W
-
Hoparlör Sistemi
-
4.2. kanal
-
Dolby Atmos
-
Evet
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1441 x 826 x 24,3
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
23,8
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
-
4K OLED
-
Ekran Çözünürlüğü
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Yenileme Hızı
-
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
-
OLED Color
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
-
α11 AI 4K İşlemci
-
AI Çözünürlük Yükseltme
-
α11 AI 4K Süper Çözünürlük Yükseltici
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Evet (OLED Dinamik Ton Eşleme Pro)
-
AI Tür Seçimi
-
Evet (SDR/HDR)
-
AI Parlaklık Kontrolü
-
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Evet
-
HFR (Yüksek Kare Hızı)
-
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
-
Yerel Karartma Teknolojisi
-
Piksel Karartma
-
Motion
-
OLED Motion
-
Görüntü Modu
-
10 mod (Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı, Canlı, Standart, APS (Otomatik Güç Tasarrufu), Sinema, Spor, Oyun, FILMMAKER, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))
OYUN
-
G-Sync Uyumluluğu
-
Evet
-
FreeSync Uyumluluğu
-
Evet
-
HGIG Mode
-
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
-
Evet (Oyun Sayfası)
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
-
Evet
-
VRR (Değişken Yenileme Hızı)
-
Evet (144Hz'e kadar)
SMART TV
-
İşletim Sistemi
-
webOS 24
-
Aile Ayarları
-
Evet
-
ThinQ
-
Evet
-
USB Kamera Uyumlu
-
Evet
-
Always Ready
-
Evet
-
Web Tarayıcısı
-
Evet
-
Eller Serbest Ses Kontrolü
-
Evet
-
Akıllı Ses Tanıma
-
Evet
-
Sihirli Kumanda
-
Yerleşik
-
Çoklu Görünüm
-
Evet (En fazla 4 görüntü)
-
Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması
-
Evet (LG ThinQ)
SES
-
Dolby Atmos
-
Evet
-
AI Ses
-
α11 AI Ses Pro (Sanal 11.1.2 Yükseltme)
-
Gelişmiş Net Ses
-
Evet (Yapay Zeka - Sesi Yeniden Düzenleme)
-
WiSA Hazır
-
Evet (2.1 Kanala Kadar)
-
LG Ses Senkronizasyonu
-
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
-
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
-
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
-
Evet (2 Yönlü Oynatma)
-
Ses Çıkışı
-
60W
-
AI Akustik Ayarlama
-
Evet
-
Ses Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)
-
Hoparlör Yönü
-
Aşağı Yönde Ses Verme
-
Hoparlör Sistemi
-
4.2. kanal
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
-
Evet
-
Gri Ölçek
-
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
-
Evet
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1441 x 826 x 24,3
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
-
1441 x 865/910 x 263
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
-
1600 x 970 x 172
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
-
485 x 263
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
23,8
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
-
29,1
-
Kutu Ağırlığı
-
35,9
-
VESA Uyumluluğu
-
300 x 300
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
-
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Desteği
-
Evet (v 5.1)
-
Ethernet Girişi
-
1 adet
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Evet
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
-
1 adet
-
CI Slot
-
1 adet
-
HDMI Giriş
-
4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))
-
RF Girişi (Anten/Kablo)
-
2 adet
-
USB Girişi
-
3 adet (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Evet (Wi-Fi 6)
GÜÇ
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Bekleme Güç Tüketimi
-
0,5 W'ın altında
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Kumanda
-
Sihirli Uzaktan Kumanda MR24
-
Güç Kablosu
-
Evet (Ekli)
-
Uzaktan Kumanda Pilleri
-
Evet (AA x 2 adet)
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