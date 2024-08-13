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LG QNED 4K TV, 86 inç QNED816R Serisi, webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10, HLG, 2023
86QNED816RE PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG QNED 4K TV, 86 inç QNED816R Serisi, webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10, HLG, 2023

86QNED816RE PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
86QNED816RE

LG QNED 4K TV, 86 inç QNED816R Serisi, webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10, HLG, 2023

(5)
front view

 

*Türkçe yapay zeka desteği, sihirli kumanda ile çalışmaktadır - Sihirli kumanda ülkelere veya bölgelere göre ayrı satılmaktadır.

QNED Aydınlatma

Saf Renkler Daha Zengin

Quantum Dot ve NanoCell teknolojisiyle desteklenen QNED Renk Pro ile aklınızı başınızdan alacak renkleri deneyimleyin.

Renkli tozun patladığı sahne TV ekranında üst üste gösterilmektedir.

*QNED85, QNED Renk Pro özelliğine sahiptir.
*QNED80/75, QNED Renk özelliğine sahiptir.

Hassas Karartma ve Ultra Kontrast

Olağanüstü Renkler

LG QNED, ışık halkası efektini en aza indirirken, net ve doğal görüntüler için güçlü kontrast oranını ve parlaklığı artırmak üzere derin öğrenme algoritmalarını kullanır.

Biri solda diğeri sağda olmak üzere iki TV ekranı yer almaktadır. Her TV'de renkli bir kristalin aynı görüntüleri vardır. Soldaki görüntü biraz soluk, sağdaki görüntü ise çok canlıdır. Sağdaki görüntüde TV'nin sol alt köşesinde işlemci çipi görüntüsü yer almaktadır.

*QNED85/80(86"), Hassas Karartma özelliğine sahiptir.
*QNED80/75, Karartma pro özelliğine sahiptir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
*MiniLED boyutu, LG'nin kurum içi ölçüm standartları kullanılarak hesaplanmıştır.

6. Nesil α7 AI 4K İşlemci

Kalite Avucunuzun İçinde

Şimdiye kadarki en gelişmiş işlemcimiz olan 6. Nesil α7 AI 4K İşlemci, tercihlerinize uygun şekilde tasarlanmış, güçlü bir deneyim sunar.

*QNED85/80, 6. Nesil α7 AI 4K İşlemciye sahiptir.
*QNED75, 6. Nesil α5 AI 4K İşlemciye sahiptir.

AI Görüntü Pro

AI Görüntü Pro ile mükemmel görüntüye her zamankinden daha yakınsınız. Yükseltilmiş AI Süper Yükseltme, düşük çözünürlüklü içerikten kaybolan bilgileri analiz etmek ve kurtarmak için AI teknolojisini kullanarak izlediğiniz her şeyin en iyi kalitede olmasını sağlar.

Bölünmüş ekranda bir ayçiçeği görüntüsü gösterilmektedir. AI Görüntü Pro'nun etkinleştirildiği doğru görüntü daha parlak ve net görünmektedir.

AI Ses Pro

Ses veri noktalarından elde ettiği derin öğrenme becerilerinden faydalanan işlemci; sesleri, ses efektlerini ve ses frekanslarını tanır ve izlediğiniz içeriğin türüne göre sesi optimize ederek daha sürükleyici, uzamsal bir ses sunar.

AI Ses Pro etkinleştirilir ve zengin sesin oluşturduğu ses efektlerinin ortamı doldurduğu gösterilmektedir.

*QNED85/80, AI Görüntü Pro özelliğine sahiptir.
*QNED85/80, AI Süper Yükseltme özelliğine sahiptir.
*AI Görüntü Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.
*Standart ifadesi, LG'nin NanoCell Teknolojisine sahip olmayan UHD televizyon anlamına gelir.
*Ölçeği yükseltilmiş içeriğin görüntü kalitesi, kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.

*QNED85/80/75, sanal surround 5.1.2 kanal çoğaltma özelliğine sahiptir.

QNED'in ultra büyük ekranı, düşük açılarda muhteşem bir şekilde görüntülenir.

Ultra Büyük Ekran

Her Zamankinden Daha Büyük

Her Zamankinden Daha Büyük.

Üstün Ses ile Dört Dörtlük Eğlence

DAHA FAZLA BİLGİ
LG Soundbar

Eğlence için Mükemmel Uyum

LG Soundbar'lar, LG TV'nizle kusursuz bir şekilde çalışacak ve mükemmel eğlence deneyimi sunmak için uyum sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

TV ve soundbarın mükemmel uyumu yakın plan çekimiyle gösterilmektedir.

*TV Ses Modu Paylaşımı, TV modeline göre değişiklik gösterebilir.
*TV AI İşlemci sürümü, TV modeline göre değişiklik gösterir.
*Soundbar Modu Kontrolü, Soundbar modeline göre değişiklik gösterebilir.
*LG TV Uzaktan Kumanda kullanımı yalnızca belirli özelliklerle sınırlıdır.

WOW Arayüzü

Birbirinden Farklı Ayarlar

Soundbar, LG TV'ye bağlandığında otomatik olarak Soundbar ses moduna geçer. Ayrıca, en iyi ses deneyimini sunan 3 ek modun keyfini çıkarabilirsiniz.

TV ekranında ayarların değiştirildiği arayüz gösterilmektedir.

*Bu özellik yalnızca 2023 TV modellerinde desteklenir. Destek modele göre değişiklik gösterir.
*Özellik desteği, LG Soundbar modeline göre değişiklik gösterir.

ThinQ AI ve webOS

Size Özel Akıllı Fonksiyonlar

Kişiselleştirilmiş uyarılar, özelleştirilmiş öneriler ve daha fazlasıyla TV'nize kolaylık getirin. All New Home gibi akıllı özellikler size daha hızlı, daha sezgisel bir izleme deneyimi sunar.
DAHA FAZLA BİLGİ

*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.

Profilim

Ailenin her üyesi için özelleştirilebilir bir profille yalnızca görmek istediklerinizi görün. Özel içerik önerilerinin ve en sık kullandığınız uygulamalara hızlı erişimin keyfini çıkarın.
TV ekranında Profilim özelliğinin etkinleştirildiği sahne gösterilmektedir.

Hızlı Kart

Sizin için önemli olan uygulamalara ve içeriklere kolay ve hızlı bir şekilde erişin! Favori içeriğinizin elinizin altında olduğundan emin olmak için farklı kullanıcı profillerine yönelik Hızlı Kartları düzenleyebilirsiniz.
TV ekranında Hızlı Kart özelliğinin etkinleştirildiği sahne oynatılmaktadır.

*Bölgeye ve ağ bağlantısına bağlı olarak azaltılmış veya sınırlı içerik gösterilebilir.
*Sınırsız sayıda profil oluşturulabilir, ancak ana ekranda en fazla 10 profil görüntülenir.

AI Resim Sihirbazı

Size Özel Görüntü Kalitesi

AI Resim Sihirbazı, mümkün olan en iyi fotoğraf ayarlarını bulmak için 85 milyon potansiyel ayarını ve kişiselleştirilmiş ekran ayarları sağlamak için izleyicilerin renk tercihlerini analiz eder.

*QNED85/80, AI Resim Sihirbazı özelliğine sahiptir.

AI Concierge

Kişisel İçerik Düzenleyiciniz

Size özel öneriler alın. AI Concierge, sevdiğiniz özelliklerden daha fazla yararlanabilmeniz için benzersiz ses tanıma yoluyla arama geçmişinize dayalı anahtar kelimeler önerir.

TV ekranında bir adamın yüzü ve yanında önerilen anahtar sözcükler gösterilmektedir.

*Hizmet Durumu bölgeye ve seriye göre değişiklik gösterebilir.
*"Size özel anahtar kelime" yalnızca ana dillerinde NLP'yi destekleyen ülkelerde sağlanabilir.

AirPlay & HomeKit

Apple AirPlay, HomeKit desteğiyle LG TV'nizi rahatça kontrol edin. TV'nizi açıp kapatmak, girişi değiştirmek ve hatta ses seviyesini ayarlamak için akıllı teknolojiyi kullanın; üstelik hepsini uzaktan kumandaya dokunmadan yapın.

Apple AirPlay ile çalışır logosu Apple Home ile çalışır logosu

*Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılmaz.
*AirPlay ve HomeKit, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sesli Komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntülenen menüler, piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
*AirPlay 2 ve HomeKit desteği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Amazon Alexa desteği dile ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Çoklu Görünüm

İzleme Şeklinizi Değiştirin

Çoklu Görünüm ile LG TV'nizden en iyi şekilde yararlanın. Yan Yana, Resim içinde Resim ve İkili Monitör gibi yeni izleme yollarını keşfedin. Çoklu Görünüm özelliğine Yan Yana ve Resim içinde Resim'in yanı sıra LG Smart Cam de dahildir.

*Uygulama / Giriş Kombinasyonu kullanılabilirliği, hizmete bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Her iki ekrandaki görüntü / ses ayarları aynıdır.
*"LG Fitness", uygulamada USB kamera ile Resim İçinde Resim modu işlevine sahiptir.

LG Smart Cam

Kolay TV kurulumu ve ince tasarımıyla LG Smart Cam, uzaktan katıldığınız toplantıları büyük ekranda göstermeyi kolaylaştırır.

Bir kadın kanepenin koluna otırmaktadır, elinde bir dizüstü bilgisayar tutarak televizyon izler. Büyük ekranda TV'nin içinde dört karakter ve bir video konferans görünmektedir.

*LG Smart Cam ayrı olarak satılır.

Kanepede oturan bir kişi, duvardaki büyük bir televizyonda film izlemektedir.

Gerçek Sinema

Gerçek Ev Sineması Deneyimi

LG QNED ile kendi evinizin konforunda nefes kesen sinematik bir deneyimin keyfini çıkarın.

Kızgın bir ifadeyle dışarı bakan bir adam görünmektedir. Görüntü iki bölüme ayrılmıştır. Resmin sol yarısında renkler donuk ve daha az canlı görünürken, sağ yarısında daha renkli ve daha canlı görünmektedir. Sol üst köşede "standart", sağ üst köşede "HDR 10 PRO" yazar.

Ustalıkla Geliştirilmiş Görüntü Kalitesi

HDR10 Pro, içeriğinizin kontrastını ve netliğini kare kare otomatik olarak iyileştirmek için Dinamik Ton Eşleştirme özelliğini kullanır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
*Standart ifadesi, LG'nin NanoCell Teknolojisine sahip olmayan UHD televizyon anlamına gelir.

FILMMAKER Mode

FILMMAKER MODE™ ile filmleri yönetmenin gözünden izleyin. Bu özellik, orijinal renkleri, ayarları ve kare hızlarını koruyarak yönetmenin vizyonunu ayağınıza getirir.

Büyük bir TV ekranına bakarak kurgu yapan film yönetmeni görünmektedir. TV ekranında mor gökyüzünde yükselen bir vinç gösterilmektedir. Sağ alt köşede FILMMAKER Mode logosu yer almaktadır.

*FILMMAKER Mode desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Her logonun yanında dijital yayın platformlarının logoları ve eşleşen görüntüler yer almaktadır. Netflix'ten Wednesday, Apple TV'den TED LASSO, Paramount 'tan Tulsa King, Disney Plus'tan National Treasure, PRIME VIDEO'dan The Rings of Power, Sky Showtime'dan TOP GUN ve LG Kanallarından Leopard görüntüleri yer almaktadır.

Eğlence

Sonsuz Talep Üzerine İçerik

En büyük dijital yayın platformlarındaki içeriklerin keyfini LG QNED'de çıkarın.
Sonsuz Talep Üzerine İçerik DAHA FAZLA BİLGİ

*Netflix üyeliği gereklidir.
*İçerik ve uygulama kullanılabilirliği ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Disney+ (c) 2022 Disney ve ilgili kuruluşları için ayrı abonelik gereklidir.
*Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
*Apple TV+ ve/veya belirli içerikler tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
*Apple TV+ abonelik gerektirir.
*HBO Max aboneliği gereklidir.
*®2022 WarnerMedia Direct, LLC. Tüm Hakları Saklıdır. HBO Max™ lisans altında kullanılmaktadır. HBO Max aboneliği gereklidir.
*Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
*Desteklenen hizmetler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Duvardaki büyük televizyonun ekranında yarış oyunu görülmektedir. Televizyonun karşısında oyuna odaklanan kişinin elleri ve kumandaları görülmektedir.

Gelişmiş Oyun

Oyun Mükemmelliğinin Kilidini Açın

Yeni nesil oyun deneyimi için tasarlanmış üstün TV teknolojisi ile oyun sisteminizi geliştirin.

Oyun Optimizasyonu / Kontrol Paneli

Oyun Optimizasyonu, tüm oyun ayarlarınızı kullanımı kolay tek bir menüde saklarken, yeni Oyun Kontrol Paneli ise mevcut ayarlarınıza hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar.

Oyun ekranında görüntülenen kontrol paneli görüntüsü: Oyun durumu, koyu mod, App on App, Oyun Optimizasyonu, tüm ayarlar ve kullanım kılavuzu simgeleri gösterilmektedir.

4K 120Hz ve ALLM ve eARC

Pürüzsüz, senkronize grafiklerle oyun deneyimini üst seviyeye taşıyın. 4K 120Hz'de Dolby Vision® HDR ve en yeni HDMI 2.1 ayarlarında ALLM ve eARC ile hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi azaltın.

Kırmızı bir savaş uçağı görüntüsü ikiye bölünmüştür: Görüntünün sol yarısı daha az renkli ve biraz daha koyu, sağ yarısı ise daha parlak ve daha renkli görünmektedir. Resmin sol üst köşesinde Standart yazısı, sağ üst köşede ise LG QNED Logosu yer almaktadır.

*Yazılım güncellemelerinin kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Oyun Optimizasyonu menüsündeki öğeler seriye göre değişebilir.
*"Oyun Kontrol Paneli" sadece "Oyun Optimizasyonu" ve "Oyun Kontrol Paneli" "AÇIK" olduğunda etkinleştirilir.

*Standart ifadesi, LG'nin NanoCell Teknolojisine sahip olmayan UHD televizyon anlamına gelir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.

Birbirine bakan iki televizyon görünmekte. Soldaki TV'de oldukça bulanık görünen hızlı bir yarış arabası gösterilirken, sağdaki TV'de aynı görüntü çok daha net gösterilir.

Üstün Oyun Performansı

AMD FreeSync Premium, takılma ve kopmayı azaltarak oyun deneyiminizi geliştirir.

Kırmızı duvarın önünde duran QNED TV yer almaktadır. Ekran görüntüsü, iki oyuncunun oyun oynadığı bir basketbol maçını göstermektedir. Hemen altındaki iki kutuda resimler yer almakta. Her iki kutuda da aynı görüntü gösterilir; solda VRR KAPALI, sağda VRR AÇIK yazıları yer almaktadır.

Gecikme Tarihe Karıştı

VRR ile hızlı, akıcı oyun oynamanın ve daha az gecikmenin keyfini çıkarın.

*QNED85/80, AMD FreeSync™ Premium özelliğine sahiptir.
*QNED85/80, VRR özelliğine sahiptir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.

HGiG

LG, size en son HDR oyunlarını en gerçekçi ve büyüleyici şekilde sunmak için oyun endüstrisindeki en büyük isimlerden bazılarıyla ortaklıklar kurdu.

Tamamen kapalı bir yüz maskesi takarak silah tutan bir kadının görüntüsü yer almaktadır. Resmin sol yarısı az renkli ve solgun, sağ yarısı ise nispeten daha renklidir.

*HGiG, tüketicilerin HDR'deki oyun deneyiminin geliştirilmesi için genel yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak amacıyla toplanan, oyun ve TV ekran sektörlerinden gelen gönüllü bir şirketler grubudur.
*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.

TV'nin etrafında alevler parlamakta ve içeride Cyberpunk'ın oyun ekranını görüşmektedir. TV'nin üst kısmında Geforce Now logosu yer almaktadır.

Bulut Oyun

Oyun Deneyiminizi Zenginleştirin

LG QNED, GeForce NOW ile size birçok yeni oyun sunuyor.

*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre farklılık gösterebilir.

Pembe ve yeşil zemin üzerinde, içinden çimenler ve kelebekler çıkan bir QNED ambalaj kutusu görülmektedir.

Sürdürülebilir QNED

Fark Yaratan Ambalaj

LG QNED'in yeniden tasarlanan ambalajı, tek renkli baskı ve geri dönüştürülebilir bir kutu kullanır.

*Kutu içeriği modele veya ülkeye göre farklılık gösterebilir.

LG OLED G3 evo, karanlık bir alanda parlak bir şekilde parlamaktadır. Sağ üstte ise OLED'in 10. yıl dönümünü kutlayan bir logo yer almaktadır.

LG OLED evo

Daha Üstün Bir TV Deneyimini Keşfedin

Daha Üstün Bir TV Deneyimini Keşfedin DAHA FAZLA BİLGİ
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Ana Özellikler

  • Ekran Türü

    4K QNED

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    QNED Color

  • Görüntü İşlemcisi

    6. Nesil α7 AI 4K işlemci

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • Ses Çıkışı

    40W

  • Hoparlör Sistemi

    2.2 kanal

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1925 x 1105 x 46,1

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    55,3

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    4K QNED

  • Ekran Çözünürlüğü

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Arkaplan Işık Türü

    Direkt

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    QNED Color

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    6. Nesil α7 AI 4K işlemci

  • AI Görüntü

    Gelişmiş AI Görüntü

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    AI Super Çözünürlük Yükseltme 4K

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet

  • AI Tür Seçimi

    Evet (SDR/HDR)

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • HFR (Yüksek Kare Hızı)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Yerel Karartma Teknolojisi

    Hassas Karartma

  • Motion

    Motion Pro

  • Görüntü Modu

    10 mod (Kişiselleştirilmiş Görüntü Sihirbazı, Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))

OYUN

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • HGIG Mode

    Evet

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

  • VRR (Değişken Yenileme Hızı)

    Evet

SMART TV

  • Sanat Galerisi

    Evet

  • İşletim Sistemi

    webOS 23

  • Spor Bildirimleri

    Evet

  • Aile Ayarları

    Evet

  • ThinQ

    Evet

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

  • Web Tarayıcısı

    Evet

  • Akıllı Ses Tanıma

    Evet

  • Sihirli Kumanda

    Yerleşik

  • Çoklu Görünüm

    Evet

  • Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

    Evet (LG ThinQ)

SES

  • AI Ses

    Gelişmiş AI Ses (Sanal 5.1.2 Up-mix)

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet

  • WiSA Hazır

    Evet (2.1 Kanala Kadar)

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Bluetooth Surround Uyumlu

    Evet (2 Yönlü Oynatma)

  • Ses Çıkışı

    40W

  • AI Akustik Ayarlama

    Evet

  • Ses Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

  • Hoparlör Yönü

    Aşağı Yönde Ses Verme

  • Hoparlör Sistemi

    2.2 kanal

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1925 x 1105 x 46,1

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1925 x 1178 x 370

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    2116 x 1215 x 285

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    380 x 370

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    55,3

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    63,5

  • 　Kutu Ağırlığı

    77,0

  • VESA Uyumluluğu

    600 x 400

BAĞLANTI

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 3)

  • Bluetooth Desteği

    Evet (v 5.0)

  • Ethernet Girişi

    1 adet

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    1 adet

  • CI Slot

    1 adet

  • HDMI Giriş

    4 adet (HDMI 2.1'de belirtildiği gibi 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS'yi destekler) (2 port)

  • RF Girişi (Anten/Kablo)

    2 adet

  • USB Girişi

    2 adet (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Evet (Wi-Fi 5)

GÜÇ

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Kumanda

    Sihirli Kumanda

  • Güç Kablosu

    Evet (Ekli)

  • Uzaktan Kumanda Pilleri

    Evet (AA x 2 adet)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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