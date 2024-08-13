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LG OLED'in 10 Yılı.
Zirvede geçen 10 yıl.

*Kaynak: Omdia. Birim sevkiyatları, 2013-2022. Sonuçlar, LG Electronics tarafına bir sorumluluk yüklemez. Üçüncü tarafların bu sonuçlara göre hareket etme sorumluluğu kendilerine aittir. Daha fazla bilgi için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.

*Kaynak: Omdia. Birim sevkiyatları, 2013-2022. Sonuçlar, LG Electronics tarafına sorumluluk yüklemez. Üçüncü tarafların bu sonuçlara göre hareket etme sorumluluğu kendilerine aittir. Daha fazla bilgi için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.

Dünyanın İlkleri

Yeniliklerin On Yılı

Daha önce hiç görülmemiş çığır açan teknolojiler. 2013 yılında, ezber bozan 55 inçlik OLED'imizi dünyaya tanıtmıştık. OLED 4K ile 2014'te ve ardından 8K ile 2019'da dev adımlar attık. 2020 yılında, kıvrılabilir OLED ile televizyonda biçim kavramını tümüyle değiştirdik. 2022'de bükülebilir 42 inç OLED Flex ile hayal gücünüzün ötesine geçtik.

Öne çıkan LG OLED'lerin görüntüleri: 2013'te kavisli OLED, 2014'te 4K OLED, 2019'da 8K OLED, 2020'de kıvrılabilir OLED ve 2022'de LG OLED Flex.

Yenilikçi Tasarım

10 yıldır sınırlara meydan okuyoruz

LG OLED, 2017 yılında çıkan duvar kağıdı inceliğindeki OLED W7 modeli ve 2022'ye damga vuran 20 farklı bükülme seçeneğine sahip OLED Flex gibi yenilikler sayesinde son 10 yıldır daima beklentilerin ötesinde performans gösterdi.

OLED'in gelişen teknolojisinin bir vitrini yer alıyor. Ekranda bir okyanusun gece görüntüsü belirir. HDR PRO 2016 ve 2018'in HDR10 Pro 2019 ve 2020'ye ve HGIG'e geçişini temsil eden bir kaydırıcı, görüntünün üzerinde hareket eder. Petronas Kuleleri'nin bir görüntüsü 4K olarak görünür ve ardından 8K'ya dönüşür. İşlemcinin ortada olduğu Cinque Terre'nin bir görüntüsü belirir ve sırasıyla α7 Intelligent Processor, α9 Intelligent Processor, 2. Nesil α9 Intelligent Processor, 3. Nesil α9 AI Processor ve 5. Nesil α9 AI Processor sırasıyla görünür.

Evrim

3650 günlük evrim

On yıldır süren gelişim. HDR'nin yoğunlaşan derinliği, görüntüleri gölgelerden arındırır. 8K, çözünürlüğe hayal edilemeyecek ayrıntılar ekler. α9 İşlemci, standartlara meydan okuyan yenilikler getirmek için sürekli olarak kendini yeniler.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

Yeni bir on yılın başlangıcı

Son teknoloji OLED

Dünyanın 1 numaralı OLED TV'si

LG OLED, son on yılda geliştirilmiş teknolojisi ile tanınıyor. . 6. Nesil a9 AI 4K İşlemci'nin artırılmış gerçekliği ve Maksimum Parlaklık Arttırıcının parlaklığı %70 artıran kapasitesi sayesinde, artık her şey eskisinden daha inanılmaz görünüyor.

*2013'ten 2022'ye kadar dünyanın en çok satan OLED markası.
**48/42 C3 hariç tüm OLED evo modelleri için geçerlidir.
*** 55/65/75 G3 için geçerlidir. Parlaklık seriye ve boyuta göre değişiklik gösterir.
****OLED olmayan evo modelleriyle karşılaştırılmıştır ve Tam Beyaz ölçümüne dayanır.
*****Kaynak: Omdia. Birim sevkiyatları, 2013-2022. Sonuçlar, LG Electronics tarafına bir sorumluluk yüklemez. Üçüncü tarafların bu sonuçlara göre hareket etme sorumluluğu kendilerine aittir. Daha fazla bilgi için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret ediniz.

webOS 23 New Home

Zevkinize göre tasarlandı

webOS 23 New Home, en sevdiğiniz uygulamalara, içeriğe ve hizmetlere hemen ulaşmanızı sağlamak için Hızlı Kartlarla zevklerinizi yansıtır.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

Hayat tarzla buluşuyor

Alanınıza uyum sağlar

Yaşam tarzınızı tamamlayan LG OLED, olağanüstü yaşamınıza ve ev estetiğinize mükemmel uyum sağlar.

Siyah zemin üzerinde parlak pembe ve mor bir soyut çizimi gösteren LG OLED G3 görüntüsü. Ekran, "evo" kelimesini içeren renkli bir gölge oluşturur. "10 Yıldır Dünyanın 1 Numaralı OLED TV'si" amblemi, görüntünün sol üst köşesindedir.

LG OLED evo G3

Parlaklık Yeniden Tanımlandı

Adeta oradaymışsınız gibi yaşanan gerçekçilikle olağanüstü parlaklık bir araya geliyor.