We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG OLED'in 10 Yılı.
Zirvede geçen 10 yıl.
*Kaynak: Omdia. Birim sevkiyatları, 2013-2022. Sonuçlar, LG Electronics tarafına bir sorumluluk yüklemez. Üçüncü tarafların bu sonuçlara göre hareket etme sorumluluğu kendilerine aittir. Daha fazla bilgi için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.
*Kaynak: Omdia. Birim sevkiyatları, 2013-2022. Sonuçlar, LG Electronics tarafına sorumluluk yüklemez. Üçüncü tarafların bu sonuçlara göre hareket etme sorumluluğu kendilerine aittir. Daha fazla bilgi için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.
Dünyanın İlkleri
Yeniliklerin On Yılı
Daha önce hiç görülmemiş çığır açan teknolojiler. 2013 yılında, ezber bozan 55 inçlik OLED'imizi dünyaya tanıtmıştık. OLED 4K ile 2014'te ve ardından 8K ile 2019'da dev adımlar attık. 2020 yılında, kıvrılabilir OLED ile televizyonda biçim kavramını tümüyle değiştirdik. 2022'de bükülebilir 42 inç OLED Flex ile hayal gücünüzün ötesine geçtik.
Öne çıkan LG OLED'lerin görüntüleri: 2013'te kavisli OLED, 2014'te 4K OLED, 2019'da 8K OLED, 2020'de kıvrılabilir OLED ve 2022'de LG OLED Flex.
Yenilikçi Tasarım
10 yıldır sınırlara meydan okuyoruz
LG OLED, 2017 yılında çıkan duvar kağıdı inceliğindeki OLED W7 modeli ve 2022'ye damga vuran 20 farklı bükülme seçeneğine sahip OLED Flex gibi yenilikler sayesinde son 10 yıldır daima beklentilerin ötesinde performans gösterdi.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
Yeni bir on yılın başlangıcı
Son teknoloji OLED
Dünyanın 1 numaralı OLED TV'si
LG OLED, son on yılda geliştirilmiş teknolojisi ile tanınıyor. . 6. Nesil a9 AI 4K İşlemci'nin artırılmış gerçekliği ve Maksimum Parlaklık Arttırıcının parlaklığı %70 artıran kapasitesi sayesinde, artık her şey eskisinden daha inanılmaz görünüyor.
*2013'ten 2022'ye kadar dünyanın en çok satan OLED markası.
**48/42 C3 hariç tüm OLED evo modelleri için geçerlidir.
*** 55/65/75 G3 için geçerlidir. Parlaklık seriye ve boyuta göre değişiklik gösterir.
****OLED olmayan evo modelleriyle karşılaştırılmıştır ve Tam Beyaz ölçümüne dayanır.
*****Kaynak: Omdia. Birim sevkiyatları, 2013-2022. Sonuçlar, LG Electronics tarafına bir sorumluluk yüklemez. Üçüncü tarafların bu sonuçlara göre hareket etme sorumluluğu kendilerine aittir. Daha fazla bilgi için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret ediniz.
webOS 23 New Home
Zevkinize göre tasarlandı
webOS 23 New Home, en sevdiğiniz uygulamalara, içeriğe ve hizmetlere hemen ulaşmanızı sağlamak için Hızlı Kartlarla zevklerinizi yansıtır.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
Hayat tarzla buluşuyor
Alanınıza uyum sağlar
Yaşam tarzınızı tamamlayan LG OLED, olağanüstü yaşamınıza ve ev estetiğinize mükemmel uyum sağlar.