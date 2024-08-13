*2013'ten 2022'ye kadar dünyanın en çok satan OLED markası.

**48/42 C3 hariç tüm OLED evo modelleri için geçerlidir.

*** 55/65/75 G3 için geçerlidir. Parlaklık seriye ve boyuta göre değişiklik gösterir.

****OLED olmayan evo modelleriyle karşılaştırılmıştır ve Tam Beyaz ölçümüne dayanır.

*****Kaynak: Omdia. Birim sevkiyatları, 2013-2022. Sonuçlar, LG Electronics tarafına bir sorumluluk yüklemez. Üçüncü tarafların bu sonuçlara göre hareket etme sorumluluğu kendilerine aittir. Daha fazla bilgi için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret ediniz.