大部分家用電器的能源效率分級為6 星等分級系統。一個產品擁有愈多星等，則代表擁有愈高效率。空調設備長久以來便使用此方式分級：給予單一機型獨立的冷氣 (藍色) 和暖氣 (紅色) 星等分級。



但自 2019 年，部份冷暖氣系統推出新的「分區能源效率分級標章」，將季節性納入分級考量。這意謂著消費者可以根據其居住地，選擇正確的設備。



汽油能源效率分級則仍採用 6 星等分級系統。此星等分級假設一年使用冷氣或暖氣 2000 小時來計算，其也納入每年 6760 小時的待機時間。你可以在 LG 找到擁有6星等的高效節能機型，例如 2.5 kW 雙迴轉分離式空調。



然而在比較不同空調機種的效率分級時，你需要比較相同或相似尺寸的機型，因這是用來計算分級的方式。你無法將6星等分級的機型與新的分區能源效率分級標章機型，進行比較。