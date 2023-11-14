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空調知識中心
節能省電的冷暖氣機指南
節能省電的冷暖氣機指南
在澳洲，冷暖氣空調系統可能佔家庭用電量的 20-50%，故選擇一台可以節能省電的設備，尤其重要。你需要了解空調設備的能源效率評定方式，以及掌握更節能省電的功能與技術。以下是我們整理的資訊，希望成為你快速了解上述問題的絕佳指南。
空調系統節能標章
大部分家用電器的能源效率分級為6 星等分級系統。一個產品擁有愈多星等，則代表擁有愈高效率。空調設備長久以來便使用此方式分級：給予單一機型獨立的冷氣 (藍色) 和暖氣 (紅色) 星等分級。
但自 2019 年，部份冷暖氣系統推出新的「分區能源效率分級標章」，將季節性納入分級考量。這意謂著消費者可以根據其居住地，選擇正確的設備。
汽油能源效率分級則仍採用 6 星等分級系統。此星等分級假設一年使用冷氣或暖氣 2000 小時來計算，其也納入每年 6760 小時的待機時間。你可以在 LG 找到擁有6星等的高效節能機型，例如 2.5 kW 雙迴轉分離式空調。
然而在比較不同空調機種的效率分級時，你需要比較相同或相似尺寸的機型，因這是用來計算分級的方式。你無法將6星等分級的機型與新的分區能源效率分級標章機型，進行比較。
分區能源效率分級標章
若更詳細了解分區能源效率分級標章 (ZERL)，你會發現其比先前的能源效率分級標章提供更多資訊。
分區標章仍然擁有星等分級系統，同樣也是擁有愈多星等，則代表效率愈高。但是分區能源效率分級標章給予各氣候區域獨立的星等分級，且使用 10 星等標記，而非 6 星等。
如何善用分區能源效率分級標章
依下列步驟來分析不同冷暖氣空調的分區能源效率分級標章，以便能夠選擇最適合你需求的機型。
1: 確認您的氣候區域
分區能源效率分級標章提供三種涵蓋澳洲和紐西蘭不同氣候帶的季節性能源效率分級：將其分類為「熱帶」、「一般」和「寒帶」。在評定冷暖氣空調設備時，將此氣候資料納入考量，可給予消費者對其效率有更明確的概念。
當查看新的分區能源效率分級標章時，你需要按地圖找到您的所在位置。便會注意到各氣候區域以不同顏色標示：熱帶氣候為白色、一般氣候為灰色，而寒帶氣候為黑色。地圖右側的星等分級區塊內則列出首都。布里斯本和達爾文位於熱帶區域；阿得雷德、伯斯及雪梨則在一般區域；而荷巴特、墨爾本和坎培拉則位在寒帶區域。
2: 計算能源使用情形
於 ZERL 上可看到 kWh (千瓦時) 數字就在星等分級區塊旁，表示冷暖氣空調系統於特定區域使用冷氣和暖氣時的用電量。kWh 愈低，設備運作的費用就愈低。請注意，這些數字僅供參考，耗電量視使用狀況而有不同。
3: 思考您所需的空調尺寸和安裝置
尺寸是選購冷暖氣空調設備很重要的一環，你能在我們的空調設備選購指南中找到更多關於這類的資訊。你也需要考量設備安裝在家中的位置，如思考窗戶方位與房間隔熱程度。
在分區能源效率分級標章上，所標示的冷暖氣機用電量 (kW) 乃基於季節性室外溫度所得出之數值。
4: 噪音資訊
標章底部有房屋圖示，告知冷暖氣空調設備全速運轉時的噪音程度。至於分離式機型 – 如分離式空調 – 您會發現兩個獨立噪音等級：一個用於室外機與一個用於室內機。
此資訊值得特別留意，因為噪音等級會影響你能夠安裝設備的位置。例如，若你計劃將其置於臥室旁，你可能會想要選擇安靜一點的機型。若噪音是考量重點，則可尋找俱備智慧變頻壓縮機技術的 LG 冷暖氣空調，其擁有低音量運轉的設計。
雙迴轉冷暖氣機
若你正在尋找節能省電的冷暖氣，你可考慮購買雙迴轉變頻分離式空調。利用室外溫暖空氣透過冷媒排出與排入室內的方式運作，達到有效率的冷暖房方式。您可以在我們的選購指南中找到更多機型。
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