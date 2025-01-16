【保養取消收費問題】

1. 工程師到府後，因顧客因素不做保養，現場需收取上門費400元。

2. 工程師到府拆機後，因顧客因素而不做保養，需收取上門費加檢查費500元。

3. 工程師到府後，若因LG因素無法提供服務(如無法拆解)，則不收取上門費用。

【服務收費注意事項】

1. 若TWINWash™雙能洗洗衣機只清洗上部/下部洗衣機，或滾筒洗衣機上方或下方有堆疊其他產品時，需加收新台幣1,000元整之移機與裝機費用。

2. 若於保養服務時產生保養項目以外之維修行為，LG台灣將提供原廠維修零件進行維修(零件供應視原廠庫存而定)，詳細價格及項目將由LG工程師現場說明。



【保養運費收費標準】

除濕機原則為到府收送(免收運費)，但亦可配合顧客現場施作；以下產品原則為現場施作，若顧客要求或同意到府收送，顧客將須負擔額外來回運費：

到府收取產品以及送回產品限同一地址、同一地點，恕不提供移機服務。

1. 直立式洗衣機：$2,500(若無電梯則會加收樓層費)

2. 滾筒式洗衣機：$3,500(若無電梯則會加收樓層費)

3. Mini Wash：$3,500(若無電梯則會加收樓層費)

4. TWINWash(整組)：$6,000(若無電梯則會加收樓層費)

5. 免曬衣乾衣機：$2,500(若無電梯則會加收樓層費)

6. 360單層清淨機：$600

7. 360雙層清淨機：$1,200

8. AeroTower風革機：$600

9. 大白清淨機：$600

10. 大蝸牛清淨機：$600

【偏遠地區服務排除名單】

1. 新北市(烏來區/三芝區/石門區)

2. 桃園市復興區

3. 新竹縣(尖石鄉/五峰鄉)

4. 苗栗縣(南庄鄉/泰安鄉)

5. 臺中市和平區

6. 南投縣(仁愛鄉/信義鄉/魚池鄉)

7. 嘉義縣(阿里山鄉/大埔鄉/竹崎鄉/番路鄉/梅山鄉)

8. 雲林縣古坑鄉

9. 臺南市(左鎮區/玉井區/楠西區/南化區/龍崎區)

10. 高雄市(六龜區/甲仙區/桃源區/那瑪夏區/茂林區)

11. 屏東縣(霧台鄉/枋寮鄉/春日鄉/獅子鄉/車城鄉/枋山鄉/牡丹鄉/滿州鄉/恆春鎮/泰武鄉/山地門鄉/瑪家鄉/來義鄉)

12. 宜蘭縣(員山鄉/三星鄉/大同鄉/蘇澳鎮)

13. 花蓮縣豐濱鄉

14. 臺東縣(延平鄉/卑南鄉/海端鄉/成功鄉/長濱鄉/太麻里鄉/金峰鄉/大武鄉/達仁鄉)

15. 外島地區



【冷氣服務可預約時段】

週一至週五，上午11點到下午4點

【作業所需時間】

1. 冷氣：室內機約2.5小時；室外機約半小時

2. 洗衣機：直立式約1~1.5小時；滾筒式約2~2.5小時；乾衣機約2.5小時；TwinWash約3.5小時

3. 清淨機：360約1~2小時；大白&蝸牛約1小時

4. 除濕機：約1~2小時

5. 掃地機&清淨機：約0.5~1小時

※ 上述時間將會依客戶的環境不同(家具挪移、保護等)而有影響

【服務注意事項】

1. 若產品已購買超過10年以上，保養、清潔會有較高的風險存在，故原廠不建議保養。

2. 冷氣室外機需視現場環境決定能否施作，若有安全疑慮，恕無法提供清洗服務。

3. 家用空調/洗衣機/免曬衣乾衣機尊榮保養服務由LG原廠授權之協力廠商執行。

4. 分離式室內機周邊裝潢與機器上下左右距離若小於10公分者或安裝高度高於3米以上恕無法清洗。

5. 若工程師現場判斷因「施作環境限制」而造成無法現場清潔，需要載回服務站內處理，經雙方同意後需額外酌收來回運費$2000。

6. 若因場地空間不足無法施作則不收費；冷氣機與洗衣機一旦拆開，若因顧客原因不清洗，仍須支付出車及拆裝費$500。

7. 若TWINWash™雙能洗洗衣機只清洗上部/下部洗衣機或滾筒洗衣機上方/下方有堆疊其他產品時，需加收$1,000移機與裝機費用。

8. Wash Tower、16公斤乾衣機、高階系列洗衣機，恕無法提供尊榮養護服務。

9. 部分家電(家用空調/洗衣機)尊榮養護服務由LG原廠授權之廠商協力執行。

10. 本活動僅限於台灣本島；且LG有尊榮產品養護方案活動最終解釋權，保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利， 並以本公司網站公告為準。

11. PuriCare™ 360 空氣清淨機系列統一使用寵物濾網進行更換。

12. 執行滾筒洗衣機保養服務時，可能會需要更換洗衣機惰輪(現場報價)，由工程師判定是否需要更換。

13. 執行保養服務前若檢測到產品已損壞，則需要先維修後再進行保養服務，若產品未經維修則LG有拒絕提供保養服務之權利，LG將會退還保養服務費用，但需酌收上門拆機費用。

14. 標準服務以外衍生費用均由LG工程師現場收取。

【洗衣機、乾衣機保養空間限制】

施作空間要求：最小要90cm * 180cm

若顧客產品為堆疊則需要兩倍(180cm*360cm)

※計算邏輯(以18公斤洗衣機為例)

週邊預留10公分所取地的面積(90*90cm)，因考慮人員施作空間及拆機後機殼與零件拜訪，所以至少需要(90*180cm)--->最小空間。堆疊因為有兩台機器需要移機，會需要使用兩倍空間(180*180cm)。

以上空間不包含可能要借用客戶愈是或是陽台清洗內外桶的做法。