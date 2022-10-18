請找到貼於洗衣機側邊或後面的貼紙(如下圖所示)，機型（MODEL）、機號（S/NO）及製造年份資訊均標示於其上，並仔細核對府上的洗衣機是否符合上述對象機種。

■召修程序

即日起，本公司將透過電話、簡訊、信函等方式，主動與購買上述特定型號洗衣機之客戶聯繫，並提供免費到府檢測洗衣機服務。如果府上的洗衣機為上述對象機種，而尚未接獲聯繫，煩請儘速選擇以下任一方式與LG客服中心聯絡。

■LG客服中心聯絡方式：

LG售後服務專線：0800-898-899 (行動電話請改撥 (02) 2162-1196)

LG客服線上報修信箱： https://www.lg.com/tw/support/contact-us/email/

LG客服中心服務時間：

星期一至星期五 (限正常上班日，週六、日及國定假日除外) : AM 8:30 至 PM 8:00

非服務時間請在語音留言或於官網之售後服務與維修頁面登記，我們將於服務時間儘速與您聯繫。服務時間如有異動將於官網公告，謝謝。

■其他資訊

本次召修專案服務不會延長或改變上述特定型號洗衣機的標準保固範圍。

本次召修專案服務不會影響您的法定或保固權利。

■台灣樂金電器股份有限公司個人資料蒐集、處理、利用宣告

•個人資料蒐集、處理、利用機關：台灣樂金電器股份有限公司。

•目的：專案辦理洗衣機召修事宜。

•個人資料類別：姓名、電話、email、地址。

•個人資料利用之期間、地區、對象及方式：在中華民國地區於上述目的專案辦理期間，用以聯絡客戶辦理洗衣機召修事宜。

•不提供時對其權益之影響：客戶可以自由選擇提供或不提供個人資料，如客戶選擇不提供個人資料時，本公司有可能無法繼續進行召修專案服務。

•當事人權利行使：當事人可隨時就其個人資料依個人資料保護法之規定進行查詢或請求閱覽；請求製給複製本；請求補充或更正；請求停止蒐集、處理或利用；及請求刪除。