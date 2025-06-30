L’application ThinQMD vous permet de commander facilement vos appareils intelligents de LG pour vous simplifier la vie. Gérez et surveillez votre cuisinière à distance, envoyez des instructions de cuisson au moyen des fonctions ThinQMD Recipe ou Scan-to-Cook*, connectez-vous aux assistants vocaux Google ou Alexa, et accédez à la fonction Smart Diagnosis (diagnostic intelligent), au soutien à la clientèle et bien plus encore.