Sécheuse à thermopompe de 7,8 pi3 à six mouvements de lavage dotée du moteur DirectDriveMD

La technologie de pompe à chaleur à double ondulateurMC de LG utilise jusqu’à 65 % moins d’énergie pour sécher chaque brassée*. Cette sécheuse homologuée ENERGY STARMD, qui est dotée du système de séchage sans ventilation le plus économe en énergie de LG, offre des températures de séchage basses, qui sont plus douces pour les vêtements et peuvent les aider à conserver leur éclat plus longtemps. Et comme elle ne nécessite pas d’évent, cette sécheuse est facile à installer et ne requiert pratiquement aucun entretien.