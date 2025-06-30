We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Sécheuse à thermopompe de 7,8 pi3 à six mouvements de lavage dotée du moteur DirectDriveMD
Sécheuse à thermopompe DirectDriveMDexclusive à LG
Lorsqu’il s’agit de performances puissantes et fiables, il n’y a pas de comparaison possible. Dotée de la technologie DirectDriveMD exclusive à LG, cette sécheuse sans évent offre des performances de séchage uniformes et des mouvements de culbutage précis qui ménagent les articles délicats. Vous bénéficierez d’un fonctionnement silencieux et d’une efficacité énergétique supérieure à celle des moteurs à entraînement par courroie; pas de courroies, pas de poulies, pas de soucis. Sur quoi d’autre pouvez-vous compter? La tranquillité d’esprit qu’offre une garantie limitée de 10 ans.
Les plus grandes économies d’énergie
La technologie de pompe à chaleur à double ondulateurMC de LG utilise jusqu’à 65 % moins d’énergie pour sécher chaque brassée*. Cette sécheuse homologuée ENERGY STARMD, qui est dotée du système de séchage sans ventilation le plus économe en énergie de LG, offre des températures de séchage basses, qui sont plus douces pour les vêtements et peuvent les aider à conserver leur éclat plus longtemps. Et comme elle ne nécessite pas d’évent, cette sécheuse est facile à installer et ne requiert pratiquement aucun entretien.
*Comparativement à la sécheuse à évacuation conventionnelle DLE3400, selon les essais d’Intertek au cycle Normal avec l’option d’économie d’énergie, une brassée DOE de 8,45 lb et un taux d’humidité initial de 57,5 % (septembre 2023).
Super grande capacité de 7,8 pi3
Faites Moins de Lessive en Lavanat de Plus Grandes Brassées
Cette sécheuse à hyper grande capacité est l’un des appareils à chargement frontal sans évent les plus grands de sa catégorie*. Elle permet de laver plus de vêtements dans chaque brassée et vous aide à terminer la journée de lessive en moins de temps.
*Selon les caractéristiques techniques publiées par les fabricants de sécheuses électriques à thermopompe et à chargement frontal sans évent d’une largeur de 27 pouces ou moins (janvier 2024).
ThinQMD avec Wi-Fi
Vous pensez que vous ne pouvez pas faire la lessive pendant vos déplacements? Vous vous trompez. Repoussez les limites de votre salle de lavage grâce à l’application ThinQMD. Démarrez votre sécheuse à distance, sélectionnez un cycle, surveillez la consommation d’énergie, recevez des conseils d’entretien, démarrez ou arrêtez le cycle et recevez des notifications à la fin du cycle, le tout sur votre téléphone intelligent.
Smart DiagnosisMC
Bénéficiez d’un dépannage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à la technologie SmartDiagnosisMC.
En cas de problème, votre téléphone identifiera les codes d’erreur qui aideront le service à la clientèle de LG à vous aider. Le système Smart DiagnosisMC de LG vous permet de signaler un problème au centre de service pour qu’il soit résolu rapidement, vous offrant ainsi confort et fiabilité.
Caractéristique clé
Couleur extérieure
Blanc
Dimensions (L x H x P [po])
27 x 39 x 32 1/4
Pompe à chaleur à double onduleur
Oui
Condensateur à nettoyage automatique
Oui
Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
Porte réversible
Non
Jumelage intelligent
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Toutes les spécifications
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur extérieure
Blanc
Type de porte
Couvercle en verre trempé teinté noir
Arrière de tambour
Acier inoxydable
Côté tambour
Acier inoxydable
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Mode de séchage
Oui
Séchage à l’air
Non
Entretien du condensateur
Oui
Verrouillage des commandes
Oui
Programme personnalisé
Non
Avertisseur de séchage humide
Oui
Entretien du tambour
Oui
Éclairage du tambour
Oui
Niveau de séchage
5 niveaux
durée du séchage
Oui
Repassage facile
Non
Économie d’énergie
Oui
Moins de temps
Oui
Plus de temps
Oui
Séchage sur grille
Non
Réduction de l’électricité statique
Non
Démarrage à distance
Oui
Carillons
Oui
Séchage silencieux
Non
Vapeur
Non
Temp.
Non
Temps de séchage
Non
Wi-Fi
Oui
Antifroissement
Oui
BAR CODE
Bar Code
195174124291
CAPACITÉ
Capacité (pi.3)
7,8
COMMANDES ET AFFICHAGE
Type d’affichage
Molette + écran tactile + boutons physiques et écran à DEL
Mise en marche différée
Non
Témoin de verrouillage de la porte
Non
Indicateur de chiffre
18:88
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions de la boîte (L × H × P [po])
29 9/16 x 42 3/4 x 33 9/16
Dimensions (L x H x P [po])
27 x 39 x 32 1/4
Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° (po)
52 3/4
Poids incluant l’emballage (lb)
176,5
Poids (lb)
165,0
ÉNERGIE
Homologuée ENERGY STARMD
Oui
CEF
9,3
ENERGY STARMD Le plus efficace
Oui
CARACTÉRISTIQUES
Type
Sécheuse à condensation (sans évacuation)
6 Motion DD
Oui
Conforme aux normes de l’ADA
Oui
IA DD
Oui
Séchage par capteur IA
Oui
Condensateur à nettoyage automatique
Oui
Redémarrage automatique
Non
Éclairage du tambour
Oui
Pompe à chaleur à double onduleur
Oui
Double filtre à charpie
Oui
Gaufrage tambour intérieur
Oui
Indicateur d’absence d’eau
Non
Avertisseur de fin de cycle
Oui
Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
Moteur à inversion DirectDrive
Oui
Moteur à inversion
Oui
Pieds de mise à niveau
Oui
LoadSense
Oui
Cuve en acier inoxydable NeveRust (côté tambour)
Oui
Porte réversible
Non
Séchage par détecteur
Oui
SteamFresh
Non
TrueSteam
Non
TurboSteam
Non
OPTIONS/ACCESSOIRES
Piédestal assorti
WDP6W
ALIMENTATION
Exigences électriques
240V, 60Hz, 830W, 24lb / 208V, 60Hz, 820W, 24lb
PROGRAMMES
Séchage IA
Oui
Tenue plein air (sportive)
Non
Séchage à l’air
Non
Antibactéries
Non
Literie
Oui
Rafraîchir literie
Non
Entretien condenseur
Non
Délicats
Oui
Cycle téléchargé
Oui
Rafraîchir doudoune
Non
Entretien du baril
Non
Repassage facile
Non
Rafraîchir
Non
Séchage à la chaleur
Non
Vêtements très sales
Oui
Séchage jumbo
Non
Normal
Oui
Rafraîchir survêtement
Non
Tissus infroissables
Oui
Séchage puissant
Oui
Cycle rapide 40
Non
Séchage éclair (séchage rapide)
Non
Séchage sur grille
Non
Journées pluvieuses
Non
Séchage discret
Oui
Petite brassée
Oui
Steam Fresh
Non
Steam Sanitary
Non
Séchage rapide
Non
Serviettes
Oui
Prévention de plis
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Cycle téléchargé
Oui
Jumelage intelligent
Oui
Surveillance énergétique
Oui
Service client proactif
Oui
Démarrage à distance et Surveillance du cycle
Oui
Diagnostic intelligent
Oui
Commande vocale (appareil tiers)
Oui
