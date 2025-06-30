Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Sécheuse à thermopompe de 7,8 pi3 à six mouvements de lavage dotée du moteur DirectDriveMD

Caractéristiques

Galerie

Spécifications

Où acheter

Assistance

Sécheuse à thermopompe de 7,8 pi3 à six mouvements de lavage dotée du moteur DirectDriveMD

Sécheuse à thermopompe de 7,8 pi3 à six mouvements de lavage dotée du moteur DirectDriveMD

DLHC3602W
  • Front view
  • Front Open
  • Drum view
  • Knob view
  • Display view
  • Side open
  • Left side view
  • Right Side view
  • Side perspective
  • Top view
  • Top pesrpective
  • Side
  • Back
Front view
Front Open
Drum view
Knob view
Display view
Side open
Left side view
Right Side view
Side perspective
Top view
Top pesrpective
Side
Back

principales caractéristiques

  • Sécheuse à thermopompe DirectDriveMDexclusive à LG
  • Les plus grandes économies d’énergie
  • Super grande capacité de 7,8 pi3
  • ThinQMD avec Wi-Fi
  • Smart DiagnosisMC
Plus

Sécheuse à thermopompe DirectDriveMDexclusive à LG

Lorsqu’il s’agit de performances puissantes et fiables, il n’y a pas de comparaison possible. Dotée de la technologie DirectDriveMD exclusive à LG, cette sécheuse sans évent offre des performances de séchage uniformes et des mouvements de culbutage précis qui ménagent les articles délicats. Vous bénéficierez d’un fonctionnement silencieux et d’une efficacité énergétique supérieure à celle des moteurs à entraînement par courroie; pas de courroies, pas de poulies, pas de soucis. Sur quoi d’autre pouvez-vous compter? La tranquillité d’esprit qu’offre une garantie limitée de 10 ans.

Les plus grandes économies d’énergie

La technologie de pompe à chaleur à double ondulateurMC de LG utilise jusqu’à 65 % moins d’énergie pour sécher chaque brassée*. Cette sécheuse homologuée ENERGY STARMD, qui est dotée du système de séchage sans ventilation le plus économe en énergie de LG, offre des températures de séchage basses, qui sont plus douces pour les vêtements et peuvent les aider à conserver leur éclat plus longtemps. Et comme elle ne nécessite pas d’évent, cette sécheuse est facile à installer et ne requiert pratiquement aucun entretien.

*Comparativement à la sécheuse à évacuation conventionnelle DLE3400, selon les essais d’Intertek au cycle Normal avec l’option d’économie d’énergie, une brassée DOE de 8,45 lb et un taux d’humidité initial de 57,5 % (septembre 2023).

Super grande capacité de 7,8 pi3

Faites Moins de Lessive en Lavanat de Plus Grandes Brassées

Cette sécheuse à hyper grande capacité est l’un des appareils à chargement frontal sans évent les plus grands de sa catégorie*. Elle permet de laver plus de vêtements dans chaque brassée et vous aide à terminer la journée de lessive en moins de temps.

*Selon les caractéristiques techniques publiées par les fabricants de sécheuses électriques à thermopompe et à chargement frontal sans évent d’une largeur de 27 pouces ou moins (janvier 2024).

ThinQMD avec Wi-Fi

Vous pensez que vous ne pouvez pas faire la lessive pendant vos déplacements? Vous vous trompez. Repoussez les limites de votre salle de lavage grâce à l’application ThinQMD. Démarrez votre sécheuse à distance, sélectionnez un cycle, surveillez la consommation d’énergie, recevez des conseils d’entretien, démarrez ou arrêtez le cycle et recevez des notifications à la fin du cycle, le tout sur votre téléphone intelligent.

Smart DiagnosisMC

Bénéficiez d’un dépannage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à la technologie SmartDiagnosisMC.

En cas de problème, votre téléphone identifiera les codes d’erreur qui aideront le service à la clientèle de LG à vous aider. Le système Smart DiagnosisMC de LG vous permet de signaler un problème au centre de service pour qu’il soit résolu rapidement, vous offrant ainsi confort et fiabilité.

Imprimer

Caractéristique clé

  • Couleur extérieure

    Blanc

  • Dimensions (L x H x P [po])

    27 x 39 x 32 1/4

  • Pompe à chaleur à double onduleur

    Oui

  • Condensateur à nettoyage automatique

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Porte réversible

    Non

  • Jumelage intelligent

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

Toutes les spécifications

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur extérieure

    Blanc

  • Type de porte

    Couvercle en verre trempé teinté noir

  • Arrière de tambour

    Acier inoxydable

  • Côté tambour

    Acier inoxydable

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Mode de séchage

    Oui

  • Séchage à l’air

    Non

  • Entretien du condensateur

    Oui

  • Verrouillage des commandes

    Oui

  • Programme personnalisé

    Non

  • Avertisseur de séchage humide

    Oui

  • Entretien du tambour

    Oui

  • Éclairage du tambour

    Oui

  • Niveau de séchage

    5 niveaux

  • durée du séchage

    Oui

  • Repassage facile

    Non

  • Économie d’énergie

    Oui

  • Moins de temps

    Oui

  • Plus de temps

    Oui

  • Séchage sur grille

    Non

  • Réduction de l’électricité statique

    Non

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Carillons

    Oui

  • Séchage silencieux

    Non

  • Vapeur

    Non

  • Temp.

    Non

  • Temps de séchage

    Non

  • Wi-Fi

    Oui

  • Antifroissement

    Oui

BAR CODE

  • Bar Code

    195174124291

CAPACITÉ

  • Capacité (pi.3)

    7,8

COMMANDES ET AFFICHAGE

  • Type d’affichage

    Molette + écran tactile + boutons physiques et écran à DEL

  • Mise en marche différée

    Non

  • Témoin de verrouillage de la porte

    Non

  • Indicateur de chiffre

    18:88

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions de la boîte (L × H × P [po])

    29 9/16 x 42 3/4 x 33 9/16

  • Dimensions (L x H x P [po])

    27 x 39 x 32 1/4

  • Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° (po)

    52 3/4

  • Poids incluant l’emballage (lb)

    176,5

  • Poids (lb)

    165,0

ÉNERGIE

  • Homologuée ENERGY STARMD

    Oui

  • CEF

    9,3

  • ENERGY STARMD Le plus efficace

    Oui

CARACTÉRISTIQUES

  • Type

    Sécheuse à condensation (sans évacuation)

  • 6 Motion DD

    Oui

  • Conforme aux normes de l’ADA

    Oui

  • IA DD

    Oui

  • Séchage par capteur IA

    Oui

  • Condensateur à nettoyage automatique

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Non

  • Éclairage du tambour

    Oui

  • Pompe à chaleur à double onduleur

    Oui

  • Double filtre à charpie

    Oui

  • Gaufrage tambour intérieur

    Oui

  • Indicateur d’absence d’eau

    Non

  • Avertisseur de fin de cycle

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Moteur à inversion DirectDrive

    Oui

  • Moteur à inversion

    Oui

  • Pieds de mise à niveau

    Oui

  • LoadSense

    Oui

  • Cuve en acier inoxydable NeveRust (côté tambour)

    Oui

  • Porte réversible

    Non

  • Séchage par détecteur

    Oui

  • SteamFresh

    Non

  • TrueSteam

    Non

  • TurboSteam

    Non

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Piédestal assorti

    WDP6W

ALIMENTATION

  • Exigences électriques

    240V, 60Hz, 830W, 24lb / 208V, 60Hz, 820W, 24lb

PROGRAMMES

  • Séchage IA

    Oui

  • Tenue plein air (sportive)

    Non

  • Séchage à l’air

    Non

  • Antibactéries

    Non

  • Literie

    Oui

  • Rafraîchir literie

    Non

  • Entretien condenseur

    Non

  • Délicats

    Oui

  • Cycle téléchargé

    Oui

  • Rafraîchir doudoune

    Non

  • Entretien du baril

    Non

  • Repassage facile

    Non

  • Rafraîchir

    Non

  • Séchage à la chaleur

    Non

  • Vêtements très sales

    Oui

  • Séchage jumbo

    Non

  • Normal

    Oui

  • Rafraîchir survêtement

    Non

  • Tissus infroissables

    Oui

  • Séchage puissant

    Oui

  • Cycle rapide 40

    Non

  • Séchage éclair (séchage rapide)

    Non

  • Séchage sur grille

    Non

  • Journées pluvieuses

    Non

  • Séchage discret

    Oui

  • Petite brassée

    Oui

  • Steam Fresh

    Non

  • Steam Sanitary

    Non

  • Séchage rapide

    Non

  • Serviettes

    Oui

  • Prévention de plis

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Cycle téléchargé

    Oui

  • Jumelage intelligent

    Oui

  • Surveillance énergétique

    Oui

  • Service client proactif

    Oui

  • Démarrage à distance et Surveillance du cycle

    Oui

  • Diagnostic intelligent

    Oui

  • Commande vocale (appareil tiers)

    Oui

Ce que les gens disent

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.

Nos choix pour vous