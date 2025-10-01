2026, Le moment où la routine devient un plaisir quotidien

Comment le déjeuner est devenu incontournable
"Quand les choses s’accélèrent, le déjeuner est la chose la plus facile à remettre à plus tard. Et plus je le faisais, plus je sentais ma santé glisser lentement."
Les jours où le travail s’accumulait, sauter le déjeuner était discrètement devenu une habitude. Alors, dès janvier, Ria s’est fixé un objectif du Nouvel An pour manger plus sainement : préparer à l’avance les repas du midi pour toute la semaine.
Avec un horaire aussi chargé, il est difficile d’aller souvent à l’épicerie. Elle fait donc simplement le plein de légumes en une seule fois pendant le week-end.
Le FreshBalancer™ de son réfrigérateur ajuste l’humidité en fonction de la conservation des fruits et légumes, ce qui permet aux ingrédients de rester visiblement frais, même après quelques jours. Grâce à cela, une seule séance d’achats suffit pour couvrir tous les déjeuners de la semaine.
Comme tout est prêt à l’avance, les pauses lunch en semaine paraissent beaucoup plus légères. Certains jours, c’est une salade, d’autres jours un plat vapeur tout simple, mais la fraîcheur est toujours au rendez-vous.
"Puisque tout reste frais et bien organisé, je finis rarement par sauter le déjeuner."
Pour Ria, le déjeuner n’est plus quelque chose qu’elle remet à plus tard, mais un moment qui la porte tout au long de la journée et contribue à son plan alimentaire du Nouvel An.