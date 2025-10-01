About Cookies on This Site

Bulletin d’information mensuel de LG | FÉVR–MARS

2026, Le moment où la routine devient un plaisir quotidien

Life’s Good commence à la maison

*Une compensation a été fournie par LG pour cet avis

Février, alors que l’élan du Nouvel An commence à s’estomper et que le quotidien reprend véritablement son cours.

Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, ce n’est pas d’un changement radical dicté par les résolutions du Nouvel An, mais de nouvelles routines quotidiennes, adaptées à la vie que nous menons déjà.

 

Suivez l’histoire de Ria, qui traverse le mois de février à sa manière, aux côtés de LG.

*Certains éléments de cette histoire et les images qui l’accompagnent ont été créés à l’aide de l’IA à des fins de narration illustrative.

Un petit moment de calme pour bien commencer la matinée

– Ria, spécialiste marketing de marque (32 ans)

"Entre les réunions et les soirées qui se prolongent… l’an dernier, il y a eu de nombreux jours où je me sentais déjà épuisée avant même que la journée ne commence. Cette année, j’ai donc voulu préserver mes matins comme un moment rien qu’à moi."


Depuis le début de la nouvelle année, Ria a pris l’habitude de régler son alarme 20 minutes plus tôt.
C’est un choix délibéré, pour laisser une partie de sa matinée complètement sans horaire.


Pendant ce temps, elle suit une courte vidéo d’entraînement à la maison, avec des étirements légers ou du yoga relaxant.
Lorsqu’elle allume la TV, l’écran webOS lui recommande exactement le contenu qu’elle recherche, et en quelques clics sur la télécommande, sa routine d’entraînement matinale personnelle commence.


"Commencer la journée en me concentrant sur moi-même, dans un environnement déjà prêt, rend toute la journée plus légère."


Pour Ria, ce rituel du matin est devenu une nouvelle routine quotidienne—un court moment avant le travail pour rééquilibrer son corps et sa respiration.

Un fond vert uni

Un collage montrant des repas préparés à l’avance et des légumes bien organisés, rangés dans un réfrigérateur LG.

Comment le déjeuner est devenu incontournable

"Quand les choses s’accélèrent, le déjeuner est la chose la plus facile à remettre à plus tard. Et plus je le faisais, plus je sentais ma santé glisser lentement."


Les jours où le travail s’accumulait, sauter le déjeuner était discrètement devenu une habitude. Alors, dès janvier, Ria s’est fixé un objectif du Nouvel An pour manger plus sainement : préparer à l’avance les repas du midi pour toute la semaine.


Avec un horaire aussi chargé, il est difficile d’aller souvent à l’épicerie. Elle fait donc simplement le plein de légumes en une seule fois pendant le week-end.
Le FreshBalancer™ de son réfrigérateur ajuste l’humidité en fonction de la conservation des fruits et légumes, ce qui permet aux ingrédients de rester visiblement frais, même après quelques jours. Grâce à cela, une seule séance d’achats suffit pour couvrir tous les déjeuners de la semaine.


Comme tout est prêt à l’avance, les pauses lunch en semaine paraissent beaucoup plus légères. Certains jours, c’est une salade, d’autres jours un plat vapeur tout simple, mais la fraîcheur est toujours au rendez-vous.


"Puisque tout reste frais et bien organisé, je finis rarement par sauter le déjeuner."


Pour Ria, le déjeuner n’est plus quelque chose qu’elle remet à plus tard, mais un moment qui la porte tout au long de la journée et contribue à son plan alimentaire du Nouvel An.

Une routine du week-end qui allège la semaine à venir

"Quand je suis complètement épuisée, je finis par végéter tout le week-end. La literie a un réel impact sur mon sommeil, alors quand je n’arrive pas à en prendre soin, mon sommeil en souffre aussi."


Ria a donc apporté un petit changement à la façon dont commencent ses matinées de week-end.
Dès son réveil, prendre soin de sa literie devient la priorité de sa routine du samedi, mais cela ne signifie pas lancer un cycle de lavage complet à chaque fois.
À la place, elle met sa couette et ses oreillers dans le lave-linge séchant et utilise la fonction de rafraîchissement à la vapeur pour éliminer les plis, les odeurs et la poussière accumulés au fil de la semaine.


Le processus en lui-même est simple, mais la différence après est indéniable.
Savoir qu’elle peut conserver une literie fraîche plus longtemps, sans craindre les effets d’un lavage trop fréquent, lui apporte un sentiment de tranquillité discret.


Une fois le cycle d’entretien terminé, elle refait le lit avec sa literie rafraîchie.
À cet instant, cela ressemble à un signal que le week-end a véritablement commencé, et la fatigue de la semaine commence lentement à s’estomper.


"Au moment où je ramène la couverture sur moi, j’ai l’impression de pouvoir affronter la semaine à venir."


Cette petite habitude, répétée chaque week-end, aide à réinitialiser non seulement la chambre, mais aussi son état d’esprit.

Une femme rafraîchissant sa literie à l’aide d’un lave-linge séchant LG, dans le cadre d’une routine de week-end apaisante.

Les routines de Ria n’ont rien d’extraordinaire, mais ce sont des changements qu’elle a intégrés à sa vie cette année et qu’elle continue d’apprécier.

Ces petites habitudes, tissées dans le quotidien, sont peut-être le point de départ de ce qui façonnera l’année à venir.

À quoi ressemblera votre nouvelle routine?

Prise de vue du produit TV

Comment une TV LG peut-elle vous aider à commencer la matinée de façon plus consciente ?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro
Des paysages naturels sur un grand écran et un son bien équilibré créent un environnement matinal qui vous aide à vous concentrer sur votre respiration et vos sensations.

• Ultra Slim Design
S’intègre naturellement à votre routine quotidienne grâce à un design mince qui ne perturbe pas l’espace environnant.

Prise de vue du produit réfrigérateur

Comment un réfrigérateur LG peut-il rendre votre routine du midi plus saine ?

• LinearCooling™
Réduit les fluctuations de température afin de conserver les ingrédients frais plus longtemps.

• Fresh Balancer™
Ajuste le taux d’humidité en fonction des fruits et légumes et aide à maintenir une fraîcheur constante.

Prise de vue du produit laveuse

Comment un lave-linge LG peut-il rendre vos week-ends plus légers ?

• ThinQ™
Gérez facilement le lavage et le séchage en un seul geste, réduisant la charge des matinées du week-end.

• TurboWash3D™
Lavez plus rapidement sans abîmer vos vêtements.

Une offre exclusive pour enrichir vos moments du quotidien

