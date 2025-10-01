la vie commence à la maison

Faire le vide, faire le plein :
organiser son réfrigérateur pour améliorer sa santé
Les résolutions du Nouvel An n’ont pas besoin d’être révolutionnaires.
Commencez simplement en organisant votre réfrigérateur et en utilisant des ingrédients sains adaptés à votre mode de vie.
Commencez par jeter les ingrédients que vous avez oubliés, puis regroupez sur chaque tablette ceux dont la durée de conservation est similaire.
Les choix sont ainsi simplifiés, puis l’organisation du réfrigérateur devient une habitude.
Cette année, pour vous aider à adopter des habitudes alimentaires plus saines, préparez des repas frais pour la semaine au complet et rangez-les dans l’endroit le plus accessible.
Plus c’est simple, plus vous aurez de la facilité à adopter une routine saine.
Grâce à un espace généreux et à une technologie qui préserve la fraîcheur des aliments plus longtemps, vous aurez le plaisir de vider votre réfrigérateur pour mieux le remplir avec des repas sains.