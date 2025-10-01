About Cookies on This Site

Bulletin d’information mensuel de LG I Janvier

la vie commence à la maison

2026 : Un nouveau rythme à la maison
*Commandité par LG

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, nous prenons de nouvelles résolutions.
Mais que nous souhaitions désencombrer, prendre notre santé en main ou améliorer notre condition physique, le véritable changement commence au cœur de notre vie quotidienne : notre maison.

Au lieu de vouloir tout changer, pourquoi ne pas rafraîchir votre routine par de petites modifications?
Un seul nouvel article. Un petit changement qui améliore l’harmonie de votre décor intérieur. Parfois, c’est tout ce qu’il faut pour mettre à jour votre routine.

Coin télé, cuisine, buanderie : commencez dès aujourd’hui votre nouvelle routine avec les appareils de LG.

* Les éléments de cette histoire et les images qui l’accompagnent ont été créés à l’aide de l’IA à des fins d’illustration.

Image de style polaroid d’une personne rangeant des aliments dans un réfrigérateur dans une cuisine aux armoires en bois, avec des autocollants de récipients pour des repas préparés et de réfrigérateur.

Faire le vide, faire le plein :

organiser son réfrigérateur pour améliorer sa santé

Les résolutions du Nouvel An n’ont pas besoin d’être révolutionnaires.

Commencez simplement en organisant votre réfrigérateur et en utilisant des ingrédients sains adaptés à votre mode de vie.

Commencez par jeter les ingrédients que vous avez oubliés, puis regroupez sur chaque tablette ceux dont la durée de conservation est similaire.

Les choix sont ainsi simplifiés, puis l’organisation du réfrigérateur devient une habitude.

Cette année, pour vous aider à adopter des habitudes alimentaires plus saines, préparez des repas frais pour la semaine au complet et rangez-les dans l’endroit le plus accessible.

Plus c’est simple, plus vous aurez de la facilité à adopter une routine saine.

Grâce à un espace généreux et à une technologie qui préserve la fraîcheur des aliments plus longtemps, les réfrigérateurs de LG vous aident à atteindre vos objectifs sans avoir à vous procurer d’organisateurs supplémentaires. Grâce à la synergie entre votre routine et vos objectifs, vous aurez le plaisir de vider votre réfrigérateur pour mieux le remplir avec des repas sains.

Laver, sécher et ranger en une seule étape

Une routine de lessive conçue pour réduire la fatigue au quotidien

La lessive est une tâche quotidienne essentielle dont on ne peut échapper. En particulier, l’emplacement et la disposition de votre laveuse et de votre sécheuse influencent non seulement l’efficacité de l’utilisation de votre espace, mais aussi la fatigue que vous ressentez lors de votre routine quotidienne.

Dans les espaces plus restreints, superposez-les. Pour créer une impression de fluidité naturelle, une disposition étroite, côte à côte, est également très efficace. Les options de disposition intelligentes des laveuses et sécheuses de LG vous aident à bien optimiser et à désencombrer votre buanderie.

Un simple changement peut rendre votre routine quotidienne plus simple, plus fluide et plus intentionnelle.

Image de style collage d’un homme faisant sa routine de lessive dans un petit espace. Des laveuses et des sécheuses sont disposées à la fois verticalement et côte à côte.

Image de style collage montrant une femme faisant de l’exercice sur un tapis de yoga, un téléviseur diffusant une vidéo d’entraînement et des autocollants d’équipement de conditionnement physique.

Un espace conçu pour une immersion totale

De petits changements pour retrouver la concentration

Étant donné que nous y passons la majeure partie de notre journée, l’organisation du salon est un élément essentiel des résolutions du Nouvel An.

Commencez par ranger les objets qui se sont accumulés dans la pièce.

Une pièce ouverte réduit la fatigue visuelle et crée un environnement dans lequel vous pouvez vous concentrer davantage sur le contenu que vous aimez.

Maintenant que vous avez plus d’espace, vous pouvez commencer à adopter les habitudes que vous avez peut-être repoussées.

Ajoutez un petit tapis dans un coin du salon et créez votre propre zone d’entraînement à la maison.

Ainsi, faire de l’exercice n’est plus une obligation, mais une composante naturelle de votre routine quotidienne qui vous aide à manifester votre bien-être pour la nouvelle année.
Grâce à l’image et au son de qualité supérieure du téléviseur OLED de LG, on a presque l’impression que le salon s’est transformé en studio.

Le simple fait de regarder, de suivre les mouvements et de bouger pendant un moment suffit à réveiller doucement votre corps.

Le vrai changement commence par de petites actions.
En faisant le ménage et en organisant votre espace, votre routine quotidienne en 2026 peut devenir un peu plus organisée, un peu plus légère et beaucoup plus à votre image.

Commencez dès aujourd’hui votre nouvelle routine pour la nouvelle année avec LG.

Une femme assise sur un sofa lors d’une soirée tranquille, affichant un sourire radieux tout en regardant la télévision à côté d’une lampe diffusant un doux éclairage.

Photo du réfrigérateur

Comment un réfrigérateur de LG bien organisé peut-il créer une routine plus saine?

• InstaViewMD :
Il est facile à utiliser et il suffit de cogner pour voir le contenu à l’intérieur.

• LINEARCoolingMD :
Ayez l’esprit tranquille grâce à une technologie qui conserve la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.

Photo de la laveuse

Comment les laveuses et sécheuses de LG peuvent-elles faciliter les tâches ménagères?

• ThinQMD :
Démarrez et surveillez votre lavage facilement à partir de n’importe où.

• TurboWashMD 360° :
Profitez d’un lavage qui se termine rapidement et proprement, même lors d’une journée chargée.

Photo du téléviseur OLED

Comment le téléviseur OLED de LG peut-il améliorer l’immersion dans votre salon?

• Image IA Pro et Son IA Pro :
Donnez vie à votre contenu grâce à des détails réalistes et à un son riche.

• Conception ultramince :
Profitez d’une conception mince qui s’intègre naturellement à votre espace.

Reset your home flow with LG

Rafraîchissez votre routine quotidienne à la maison avec LG.

