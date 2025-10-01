la vie commence à la maison

Chaque année, nous prenons de nouvelles résolutions.

Mais que nous souhaitions désencombrer, prendre notre santé en main ou améliorer notre condition physique, le véritable changement commence au cœur de notre vie quotidienne : notre maison.

Au lieu de vouloir tout changer, pourquoi ne pas rafraîchir votre routine par de petites modifications?

Un seul nouvel article. Un petit changement qui améliore l’harmonie de votre décor intérieur. Parfois, c’est tout ce qu’il faut pour mettre à jour votre routine.

Coin télé, cuisine, buanderie : commencez dès aujourd’hui votre nouvelle routine avec les appareils de LG.

* Les éléments de cette histoire et les images qui l’accompagnent ont été créés à l’aide de l’IA à des fins d’illustration.