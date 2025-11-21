About Cookies on This Site

Bulletin d’information mensuel de LG I Novembre

LG redécouvert : à travers les yeux de vrais utilisateurs

Redécouvrez LG ce Black Friday à travers de véritables témoignages d’utilisateurs.

Le Black Friday est le moment idéal pour enfin ajouter à votre panier ce petit plaisir que vous convoitiez depuis longtemps. Et si, cette année, lors des Black Friday sales, vous vous concentriez sur des technologies capables de faciliter votre quotidien ?
Dans cette édition du Monthly LG, nous avons rassemblé de véritables avis montrant comment les appareils LG s’intègrent parfaitement dans la vie de tous les jours pour la rendre plus simple, plus intelligente et plus agréable.

*Les images ont été créées à l’aide de l’IA à des fins d’illustration narrative.
*Les avis présentés dans ce contenu sont basés sur des retours clients vérifiés publiés sur LG.com/uk, LG.com/de et LG.com/es. Certains ont été abrégés ou légèrement modifiés, sans en altérer le sens. Les avis reflètent les opinions personnelles des consommateurs, et les performances des produits peuvent varier selon les conditions d’utilisation, l’environnement et le modèle.

 

 

 

 

 

 

Offre spéciale

21/11/2025 ~15/12/2025

Profitez d’une offre exclusive réservée aux lecteurs du magazine Mensuel LG. Économisez 3% sur certains moniteurs de jeu UltraGear!

          3%

          Rabais

          Code de réduction

          MONTHLYxLGxULTMNT

           

          Avis sur les téléviseurs OLED LG

          Voyez la différence. Écoutez ce que disent les téléspectateurs.﻿

          "

          ★★★★★

          Regarder une série après le travail est mon rituel, et l’image de cette TV est si profonde et éclatante qu’elle change ma façon de vivre l’histoire..

          "

          "

          ★★★★★

          Notre salon est baigné de lumière naturelle, mais le réglage automatique de la luminosité maintient une image nette, même en plein jour.

          "

          "

          ★★★★★

          Avant, je perdais les visages des acteurs dans les scènes sombres, mais avec OLED, je distingue chaque expression.

          "

          Un couple assis sur le canapé du salon regarde la TV.

          "Chaque scène paraît totalement différente et incroyablement réelle. Je n’ai même pas à me soucier de la luminosité ou de l’équilibre des couleurs."

          Quand vient enfin le moment de vous détendre devant une série, transformez votre salon en véritable cinéma privé. Le processeur intelligent du LG OLED TV ajuste la luminosité et les couleurs scène par scène, révélant chaque détail dans les passages sombres et rendant les transitions rapides plus fluides. Il améliore même les vidéos plus anciennes et de faible résolution pour leur redonner un aspect net et moderne.

          Astuce LG !
          Activez le AI Picture Mode pour profiter d’un ajustement automatique de la luminosité et des couleurs, de jour comme de nuit.

           

          Avis sur les moniteurs de jeu LG UltraGear﻿

          Jouez plus grand. Réagissez plus vite.

          "

          ★★★★★

          Maintenant, je comprends vraiment ce que signifie l’immersion, et c’est toujours agréable pour les yeux.

          "

          "

          ★★★★★

          Le grand écran éclatant donne l’impression de jouer comme si je regardais un film.

          "

          "

          ★★★★★

          Les transitions sont fluides et rapides – mes réflexes sont clairement plus précis !

          "

          Un jeune homme profite de ses sessions de jeu sur un grand moniteur dans une pièce sombre.

          "La vitesse décide du vainqueur, et ce moniteur me donne l’avantage !"

          Dans le gaming, une fraction de seconde peut tout changer, et le LG UltraGear Gaming est conçu pour garantir la victoire grâce à un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms et la clarté éclatante caractéristique de l’OLED. Le moniteur incurvé enveloppe votre champ de vision, vous plongeant dans l’action du premier mouvement jusqu’à la victoire finale. Conçu pour une concentration totale, des décisions rapides et un triomphe ultime, notre écran vous permet de montrer tout votre talent.

          Astuce LG !
          Utilisez le Dual Mode pour passer d’un réglage gaming à un réglage travail en un seul clic.

                 Précision de jeu avec la série LG UltraGear﻿

           

          Avis sur les sécheuses LG

          Tissus sensibles, séchage en douceur

          "

          ★★★★★

          Mes vêtements sortent doux, et non rigides.

          "

          "

          ★★★★★

          Chaque lavage ressort parfaitement sec et frais, prêt à être porté immédiatement.

          "

          "

          ★★★★★

          Le sèche-linge s’adapte au tissu, ce qui réduit les plis et facilite grandement le repassage.

          "

          Une femme souriante retire ses vêtements d’un sèche-linge dans une buanderie.

          „Mes vêtements préférés sont séchés selon leur tissu. Je remarque moins de plis, et ils durent plus longtemps.“

          Nous avons tous déjà eu affaire à des pulls rigides ou des chemises froissées après le séchage. Chaque tissu demande un soin particulier, mais la plupart des sèche-linge ne peuvent pas s’adapter. Le système AI Dry du sèche-linge LG sèche tout avec précision, en ajustant le programme selon le tissu et l’environnement. Résultat : des journées de lessive plus faciles et des vêtements aussi frais qu’ils en ont l’air !

          Astuce LG !
          Confiez même les tissus délicats à AI Dry, qui détecte automatiquement les matériaux et ajuste le séchage pour un soin vraiment doux.

           

          Avis sur les laveuses LG

          Doux pour les tissus, encore plus doux pour vos oreilles

          "

          ★★★★★

          Les vibrations sont minimales, même lors des cycles puissants, donc je peux l’utiliser partout dans la maison sans aucune gêne.

          "

          "

          ★★★★★

          Le bruit me dérangeait souvent le soir, mais il est maintenant nettement plus silencieux.

          "

          "

          ★★★★★

          Avant, je planifiais autour des siestes, mais maintenant je peux lancer une lessive sans aucun souci.

          "

          Un chien assis confortablement sur un tapis dans la buanderie, devant la machine à laver.

          "Fini de se préoccuper de lancer une lessive tard le soir."

          Fatigué du bruit sourd d’un cycle de lavage ? Vous évitez de laver pendant la sieste à cause des vibrations ? Grâce au design silencieux de LG, vous pouvez lancer une lessive à tout moment de la journée en toute tranquillité. Les tissus sont délicatement pris en charge grâce à la technologie AI DD™, sans compromis sur la puissance de nettoyage.

          Astuce LG !
          Utilisez l’application LG ThinQ™ pour suivre l’avancement de votre lessive et recevoir des notifications, afin de la vider exactement quand elle est terminée.

          Économisez 200 $ sur certaines paires de lessive*

          Ce Black Friday, face à une multitude d’options, fiez-vous aux reviews authentiques pour découvrir la véritable valeur et la commodité des produits LG.
          Redécouvrez ce qui rend la vie plus simple, plus intelligente et plus agréable avec LG.

                  Simplifiez et rendez la vie plus intelligente avec LG

