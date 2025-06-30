Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG UltraGear™ GX7 27" Moniteur gaming OLED QHD 240 Hz | 27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0,03 ms (GtG), dalle anti-reflets

LG UltraGear™ GX7 27" Moniteur gaming OLED QHD 240 Hz | 27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0,03 ms (GtG), dalle anti-reflets

LG UltraGear™ GX7 27" Moniteur gaming OLED QHD 240 Hz | 27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0,03 ms (GtG), dalle anti-reflets

27GX704A-B
front view with spec
principales caractéristiques

  • 27" QHD (2560 x 1440) OLED display
  • DisplayHDR True black 400
  • Dalle anti-reflets
  • OLED avec fréquence de rafraîchissement de 240 Hz
  • Temps de réponse de 0,03 ms (GtG)
  • Rapport de contraste 1,5 M:1
Plus
Moniteur de jeu LG UltraGear™ OLED

Écran

OLED QHD 27" (2560 x 1440)

DisplayHDR™ True Black 400 / DCI-P3 typique 98,5 %**

Dalle anti-reflets

Vitesse

Fréquence de rafraîchissement de 240 Hz

Temps de réponse de 0,03 ms (GtG

QHD @240 Hz via HDMI 2.1

Technologie

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA certified AdaptiveSync

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La luminosité du moniteur est comparée à celle du modèle précédent, LG UltraGear 27GR95QE.

**DCI-P3 typique 98,5 %, minimum 90 %.

Ancre – Affichage

OLED with MLA+

Éclat pour un
jeu magnifique

L’écran OLED exceptionnel élève les couleurs à un niveau de vivacité inédit. Avec une luminosité standard de 275 nits et une luminosité maximale de 1300 nits, ce moniteur garantit des visuels lumineux et éclatants, pour que vous ne jouiez jamais dans l’obscurité.

Dalle OLED lumineuse avec MLA+

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Micro Lens Array+

L’évolution de l’OLED

Notre UltraGear™ OLED, doté de la technologie Micro Lens Array+, offre une luminosité supérieure de 37,5% (SDR) par rapport au MLA.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

DisplayHDR™ True Black 400 / DCI-P3 98,5 %

L’explosion des couleurs

Le VESA DisplayHDR™ True Black 400 donne vie à chaque scène, qu’elle soit claire ou sombre, grâce à ses détails réalistes et à un rapport de contraste de 1,5 M:1. Plongez au cœur du jeu dans un univers encore plus éclatant, rendu possible par le DCI-P3 98,5 % (typique).

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le True Black 400 est mesuré à un niveau moyen d’image de 10 %, et le rapport de contraste de 1,5 M:1 est mesuré à un niveau moyen d’image de 25%.

Faible lumière bleue

Protection puissante
contre la lumière bleue

Découvrez une expérience de jeu plus libre grâce à la réduction de la lumière bleue nocive. La technologie avancée LG WOLED réduit les niveaux de lumière bleue tout en préservant des couleurs vives et réalistes. Certifiée UL Low Blue Light Platinum, elle garantit des couleurs éclatantes dans vos jeux pour un confort visuel accru.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Les dalles LG OLED ont été certifiées Flicker-Free, Discomfort Glare Free et Low Blue Light par UL.

*Numéros de certification : Flicker-Free Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (conditions UGR inférieures à 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051.

*Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier en fonction de l’environnement informatique ou des conditions d’utilisation de l’utilisateur.

Réglages rapides pour un OLED plus lumineux

[Option 1] Désactivez le mode Smart Energy Saving.

Réglages rapides pour un OLED plus lumineux

[Option 2] Sélectionnez le Mode Jeu sur Gamer 1.

Réglages rapides pour un OLED plus lumineux

[Option 3] Réglez la luminosité à 100.

Réglages rapides pour un OLED plus lumineux

[Option 4] Réglez la luminosité maximale (Peak Brightness) sur Élevée.

Image de l’interface graphique du réglage SMART ENERGY SAVING.
Image de l’interface graphique du Gamer Mode.
Image de l’interface graphique de la luminosité.
Image de l’interface graphique du réglage Peak Brightness.
Image de l’interface graphique du réglage SMART ENERGY SAVING.
Image de l’interface graphique du Gamer Mode.
Image de l’interface graphique de la luminosité.
Image de l’interface graphique du réglage Peak Brightness.
Image de l’interface graphique du réglage SMART ENERGY SAVING.

Réglages rapides pour un OLED plus lumineux

[Option 1] Désactivez le mode Smart Energy Saving.

Image de l’interface graphique du Gamer Mode.

Réglages rapides pour un OLED plus lumineux

[Option 2] Sélectionnez le Mode Jeu sur Gamer 1.

Image de l’interface graphique de la luminosité.

Réglages rapides pour un OLED plus lumineux

[Option 3] Réglez la luminosité à 100.

Image de l’interface graphique du réglage Peak Brightness.

Réglages rapides pour un OLED plus lumineux

[Option 4] Réglez la luminosité maximale (Peak Brightness) sur Élevée.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La consommation électrique peut augmenter lorsque les options ci-dessus sont activées.

*Un marquage permanent de l’écran (burn-in) peut se produire en mode lumineux.

Ancre – Vitesse
Écran OLED avec 240 Hz et 0,03 ms (GtG).

Écran OLED avec 240 Hz et 0,03 ms (GtG)

OLED à vitesse fulgurante

Le nouveau moniteur UltraGear™ de LG offre une vitesse ultra-rapide avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms (GtG) sur son écran OLED.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Vitesse incroyable,
Écran OLED 240 Hz

Une fréquence de 240 Hz permet aux joueurs de visualiser rapidement la prochaine image et assure une fluidité optimale. Les joueurs peuvent réagir rapidement à leurs adversaires et viser leur cible avec précision.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Extrêmement rapide
Temps de réponse 0,03 ms

Avec un temps de réponse de 0,03 ms (GtG), le phénomène de rémanence est réduit et les objets s’affichent plus clairement, vous permettant de profiter d’un jeu avec des mouvements fluides et une fluidité visuelle exceptionnelle.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

QHD OLED @240 Hz via HDMI 2.1

QHD OLED @240 Hz via HDMI 2.1

Optimisez vos performances de jeu avec l’écran OLED

Le modèle 27GX704A prend en charge une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 240 Hz via HDMI 2.1. Cela signifie que les joueurs peuvent profiter pleinement de la résolution QHD et d’un rafraîchissement de 240 Hz, que ce soit via DisplayPort ou HDMI.

*Prend en charge une fréquence de rafraîchissement rapide jusqu’à 240 Hz. Une carte graphique compatible HDMI 2.1 ainsi qu’un câble HDMI 2.1 (inclus dans le package) sont nécessaires pour un fonctionnement optimal.

*La carte graphique est vendue séparément.

Ancre – Technologie

Technologie axée sur une expérience de jeu fluide

Technologie axée sur une expérience de jeu fluide.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées aux modèles ne disposant pas de la technologie AdaptiveSync.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir en fonction de la connexion réseau.

Design centré sur le joueur

Améliorez votre expérience de jeu grâce à un nouveau éclairage hexagonal et à un design quasi sans bordures sur 4 côtés. Le socle réglable, offrant rotation, inclinaison, hauteur et pivot, vous permet de jouer plus confortablement.

Design centré sur le joueur.

Moniteur avec rotation réglable.

Rotation

Moniteur avec inclinaison et réglage en hauteur.

Inclinaison / Hauteur

Moniteur avec pivot réglable.

Pivot

Moniteur au design sans bordures.

Design sans bordures

Sortie casque 4 pôles.

Sortie casque 4 pôles

Connexion pour un son immersif

Profitez de vos jeux tout en discutant grâce à la sortie casque 4 pôles. Vous pouvez également bénéficier d’une immersion renforcée avec le son 3D virtuel grâce à DTS Headphone :X.

*Casques vendus séparément.

Interface de jeu (Gaming GUI)

Interface de jeu primée

Les joueurs peuvent utiliser On-Screen Display et OnScreen Control pour personnaliser facilement les réglages, depuis les options de base du moniteur jusqu’à l’enregistrement de la ‘User Defined Key’, permettant de définir des raccourcis personnalisés.

*Pour télécharger la dernière version de OnScreen Control, rendez-vous sur LG.COM.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

OLED Care

Protégez votre écran avec OLED Care

OLED Care aide à prévenir les images résiduelles et le marquage permanent de l’écran (burn-in) qui peuvent apparaître lorsqu’une nouvelle image est affichée après une longue exposition à une image statique à fort contraste.

*Cette fonctionnalité est uniquement disponible via la télécommande incluse dans le package.

Dynamic Action Sync

Grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel, réduire les délais d’entrée et réagir rapidement face à leurs adversaires.

Black Stabilizer

Black Stabilizer aide les joueurs à repérer les snipers cachés dans les zones les plus sombres et à réagir rapidement lors des explosions lumineuses.

Crosshair

Le point de visée est fixé au centre afin d’améliorer la précision du tir.

FPS Counter

Le Compteur FPS vous permet de visualiser la fluidité de votre contenu. Que vous éditiez, jouiez ou regardiez un film, chaque image compte, et avec le Compteur FPS, vous disposez de données en temps réel.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La fonction Crosshair n’est pas disponible lorsque le Compteur FPS est activé.

*Le Compteur FPS peut afficher une valeur supérieure à la fréquence de rafraîchissement maximale du moniteur.

LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

Couleurs précises et optimisées

Optimisez les performances colorimétriques grâce à la calibration matérielle via LG Calibration Studio, exploitant pleinement le large spectre colorimétrique et la constance des couleurs de l’écran LG QHD OLED.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le logiciel et le capteur de calibration NE SONT PAS inclus dans le package. Pour télécharger la dernière version du logiciel LG Calibration Studio, rendez-vous sur LG.COM.

Imprimer

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • USB de type A vers USB de type B

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    OUI (2 ports)

  • Port USB descendant

    OUI (2 unités / ver3.2 Gen1)

  • Port USB ascendant

    OUI (1 unité / ver3.2 Gen1)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    673x168x529

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    605.2x351.0x45.3

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    605,2 x 532,6 x 220 mm (Haut)
    605,2 x 402,6 x 220 mm (Bas)

  • Poids à l’expédition [kg]

    9.9kg

  • Poids sans le socle [kg]

    4.8kg

  • Poids avec le socle [kg]

    7.2kg

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI-P3 90.0% (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Rapport de contraste (min.)

    1200000:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1500000:1

  • Type de panneau

    OLED

  • Pas de pixel [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    240

  • Résolution

    2560 x 1440

  • Temps de réponse

    0.03ms (GTG)

  • Taille [cm]

    67.32

  • Taille [pouces]

    26.5

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FONCTIONNALITÉS

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Réticule

    OUI

  • Compteur d’ips

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Technologie de réduction du flou de mouvement

    OUI

  • G-SyncMC de NVIDIA

    G-SYNC Compatible

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Touche définie par l’utilisateur

    OUI

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y25

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

