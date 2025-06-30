We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ GX7 27" Moniteur gaming OLED QHD 240 Hz | 27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0,03 ms (GtG), dalle anti-reflets
LG UltraGear™ GX7 27" Moniteur gaming OLED QHD 240 Hz | 27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0,03 ms (GtG), dalle anti-reflets
LG UltraGear™ GX7 27" Moniteur gaming OLED QHD 240 Hz | 27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0,03 ms (GtG), dalle anti-reflets
27GX704A-B
()
Écran
OLED QHD 27" (2560 x 1440)
DisplayHDR™ True Black 400 / DCI-P3 typique 98,5 %**
Dalle anti-reflets
Vitesse
Fréquence de rafraîchissement de 240 Hz
Temps de réponse de 0,03 ms (GtG
QHD @240 Hz via HDMI 2.1
Technologie
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA certified AdaptiveSync
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La luminosité du moniteur est comparée à celle du modèle précédent, LG UltraGear 27GR95QE.
**DCI-P3 typique 98,5 %, minimum 90 %.
OLED with MLA+
Éclat pour un
jeu magnifique
L’écran OLED exceptionnel élève les couleurs à un niveau de vivacité inédit. Avec une luminosité standard de 275 nits et une luminosité maximale de 1300 nits, ce moniteur garantit des visuels lumineux et éclatants, pour que vous ne jouiez jamais dans l’obscurité.
Dalle OLED lumineuse avec MLA+
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Micro Lens Array+
L’évolution de l’OLED
Notre UltraGear™ OLED, doté de la technologie Micro Lens Array+, offre une luminosité supérieure de 37,5% (SDR) par rapport au MLA.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
DisplayHDR™ True Black 400 / DCI-P3 98,5 %
L’explosion des couleurs
Le VESA DisplayHDR™ True Black 400 donne vie à chaque scène, qu’elle soit claire ou sombre, grâce à ses détails réalistes et à un rapport de contraste de 1,5 M:1. Plongez au cœur du jeu dans un univers encore plus éclatant, rendu possible par le DCI-P3 98,5 % (typique).
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le True Black 400 est mesuré à un niveau moyen d’image de 10 %, et le rapport de contraste de 1,5 M:1 est mesuré à un niveau moyen d’image de 25%.
Faible lumière bleue
Protection puissante
contre la lumière bleue
Découvrez une expérience de jeu plus libre grâce à la réduction de la lumière bleue nocive. La technologie avancée LG WOLED réduit les niveaux de lumière bleue tout en préservant des couleurs vives et réalistes. Certifiée UL Low Blue Light Platinum, elle garantit des couleurs éclatantes dans vos jeux pour un confort visuel accru.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Les dalles LG OLED ont été certifiées Flicker-Free, Discomfort Glare Free et Low Blue Light par UL.
*Numéros de certification : Flicker-Free Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (conditions UGR inférieures à 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051.
*Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier en fonction de l’environnement informatique ou des conditions d’utilisation de l’utilisateur.
Réglages rapides pour un OLED plus lumineux
[Option 1] Désactivez le mode Smart Energy Saving.
Réglages rapides pour un OLED plus lumineux
[Option 2] Sélectionnez le Mode Jeu sur Gamer 1.
Réglages rapides pour un OLED plus lumineux
[Option 3] Réglez la luminosité à 100.
Réglages rapides pour un OLED plus lumineux
[Option 4] Réglez la luminosité maximale (Peak Brightness) sur Élevée.
Réglages rapides pour un OLED plus lumineux
[Option 1] Désactivez le mode Smart Energy Saving.
Réglages rapides pour un OLED plus lumineux
[Option 2] Sélectionnez le Mode Jeu sur Gamer 1.
Réglages rapides pour un OLED plus lumineux
[Option 3] Réglez la luminosité à 100.
Réglages rapides pour un OLED plus lumineux
[Option 4] Réglez la luminosité maximale (Peak Brightness) sur Élevée.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La consommation électrique peut augmenter lorsque les options ci-dessus sont activées.
*Un marquage permanent de l’écran (burn-in) peut se produire en mode lumineux.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Vitesse incroyable,
Écran OLED 240 Hz
Une fréquence de 240 Hz permet aux joueurs de visualiser rapidement la prochaine image et assure une fluidité optimale. Les joueurs peuvent réagir rapidement à leurs adversaires et viser leur cible avec précision.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Extrêmement rapide
Temps de réponse 0,03 ms
Avec un temps de réponse de 0,03 ms (GtG), le phénomène de rémanence est réduit et les objets s’affichent plus clairement, vous permettant de profiter d’un jeu avec des mouvements fluides et une fluidité visuelle exceptionnelle.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Prend en charge une fréquence de rafraîchissement rapide jusqu’à 240 Hz. Une carte graphique compatible HDMI 2.1 ainsi qu’un câble HDMI 2.1 (inclus dans le package) sont nécessaires pour un fonctionnement optimal.
*La carte graphique est vendue séparément.
Technologie axée sur une expérience de jeu fluide
Technologie axée sur une expérience de jeu fluide.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Le modèle 27GX704A est un moniteur G-SYNC® Compatible testé et validé officiellement par NVIDIA, offrant une expérience de jeu optimale avec une réduction significative des déchirements d’image (tearing) et des saccades (stuttering).
AMD FreeSync™ Premium Pro
Grâce à la technologie FreeSync™ Premium Pro, les joueurs peuvent profiter de mouvements fluides et sans accroc dans les jeux à haute résolution et à rythme rapide. Elle réduit significativement le tearing et les saccades (stuttering) à l’écran.
VESA certified AdaptiveSync
Certifié VESA AdaptiveSync Display, ce moniteur est conçu pour le jeu avec des fréquences de rafraîchissement élevées et une faible latence. Profitez de visuels de jeu plus fluides, sans déchirures (tear-free) et d’une lecture vidéo sans saccades (jitter-free).
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées aux modèles ne disposant pas de la technologie AdaptiveSync.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir en fonction de la connexion réseau.
Design centré sur le joueur
Améliorez votre expérience de jeu grâce à un nouveau éclairage hexagonal et à un design quasi sans bordures sur 4 côtés. Le socle réglable, offrant rotation, inclinaison, hauteur et pivot, vous permet de jouer plus confortablement.
Design centré sur le joueur.
*Casques vendus séparément.
Interface de jeu (Gaming GUI)
Interface de jeu primée
Les joueurs peuvent utiliser On-Screen Display et OnScreen Control pour personnaliser facilement les réglages, depuis les options de base du moniteur jusqu’à l’enregistrement de la ‘User Defined Key’, permettant de définir des raccourcis personnalisés.
*Pour télécharger la dernière version de OnScreen Control, rendez-vous sur LG.COM.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
OLED Care
Protégez votre écran avec OLED Care
OLED Care aide à prévenir les images résiduelles et le marquage permanent de l’écran (burn-in) qui peuvent apparaître lorsqu’une nouvelle image est affichée après une longue exposition à une image statique à fort contraste.
*Cette fonctionnalité est uniquement disponible via la télécommande incluse dans le package.
Dynamic Action Sync
Grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel, réduire les délais d’entrée et réagir rapidement face à leurs adversaires.
Black Stabilizer
Black Stabilizer aide les joueurs à repérer les snipers cachés dans les zones les plus sombres et à réagir rapidement lors des explosions lumineuses.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La fonction Crosshair n’est pas disponible lorsque le Compteur FPS est activé.
*Le Compteur FPS peut afficher une valeur supérieure à la fréquence de rafraîchissement maximale du moniteur.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le logiciel et le capteur de calibration NE SONT PAS inclus dans le package. Pour télécharger la dernière version du logiciel LG Calibration Studio, rendez-vous sur LG.COM.
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
USB de type A vers USB de type B
OUI
CONNECTIVITÉ
HDMI
OUI (2 ports)
Port USB descendant
OUI (2 unités / ver3.2 Gen1)
Port USB ascendant
OUI (1 unité / ver3.2 Gen1)
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
673x168x529
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
605.2x351.0x45.3
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
605,2 x 532,6 x 220 mm (Haut) 605,2 x 402,6 x 220 mm (Bas)
Poids à l’expédition [kg]
9.9kg
Poids sans le socle [kg]
4.8kg
Poids avec le socle [kg]
7.2kg
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
250cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1.07B
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 90.0% (CIE1976)
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Rapport de contraste (min.)
1200000:1
Rapport de contraste (typ.)
1500000:1
Type de panneau
OLED
Pas de pixel [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
240
Résolution
2560 x 1440
Temps de réponse
0.03ms (GTG)
Taille [cm]
67.32
Taille [pouces]
26.5
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FONCTIONNALITÉS
Stabilisateur de noir
OUI
Réticule
OUI
Compteur d’ips
OUI
HDR10
OUI
Technologie de réduction du flou de mouvement
OUI
G-SyncMC de NVIDIA
G-SYNC Compatible
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Touche définie par l’utilisateur
OUI
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y25
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
Trouver localement
Produit Recommandé