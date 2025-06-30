We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur de jeu LG UltraGear™ G6 27 pouces 200 Hz QHD │ 27G610A avec sRGB 99 % (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), HDMI 2.0
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Une clarté qui vous garde aux commandes
Avec son vaste écran QHD de 27 pouces (2560x1440), l’UltraGear offre une surface qui améliore la netteté et le niveau de détail visuel. Sa haute densité de pixels contribue à des images plus précises et plus nettes, procurant une expérience plus immersive.
Plongez dans de vraies couleurs, dominez le jeu
Notre moniteur de jeu prend en charge un large spectre de couleurs, avec une couverture de 99 % sRGB (Typ.), offrant une reproduction fidèle des couleurs grâce au VESA DisplayHDR™ 400, pour une expérience de jeu réaliste.
Guerriers futuristes en armure s’affrontant avec des armes énergétiques dans une ville éclairée au néon.
*La fonctionnalité décrite ci-dessus peut varier en fonction des conditions réelles d’utilisation par l’utilisateur.
Vitesse impressionnante, plongez dans le jeu
Le temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GtG), réduisant le ghosting inverse et offrant une réactivité élevée, vous permet de profiter d’une toute nouvelle performance de jeu.
*Sélectionnez le ‘Mode Plus Rapide' pour activer le ‘Temps de réponse 1 ms’. (Réglage Jeu → Temps de réponse → Mode Plus Rapide)
Certifié avec une technologie largement adoptée
Propulsé par AMD FreeSync™ Premium, ce moniteur garantit des visuels ultra-fluides sans déchirures et une faible latence, offrant une précision et une fluidité de jeu inégalées.
L’image montre une comparaison en écran partagé des visuels de jeu avec la technologie de synchronisation désactivée à gauche et activée à droite. À gauche, la vue du pilote d’un jet futuriste est déformée avec des déchirures et des saccades, tandis qu’à droite, la même scène apparaît fluide, avec des traînées de mouvement lumineuses. L’en-tête indique “Certifié avec une technologie largement adoptée”, mettant en avant la certification AMD FreeSync™ Premium et NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
*Les performances de cette fonctionnalité sont comparées aux modèles ne disposant pas de la technologie de synchronisation.
*Des erreurs ou des délais peuvent survenir en fonction de la connexion réseau
Dynamic Action Sync
En réduisant le retard d’entrée grâce à Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Black Stabilizer
Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers cachés dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement lors d’explosions lumineuses.
Compact et élégant
Découvrez notre design quasiment sans bordures, doté d’une base entièrement réglable avec rotation, inclinaison et ajustement en hauteur. Un support en L épuré et une large amplitude de rotation sont conçus pour minimiser l’espace occupé sur le bureau et éliminer efficacement les zones inutilisées.
Caractéristique clé
Taille [pouces]
27
Résolution
2560 x 1440
Type de panneau
IPS
Format d’image
16:9
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
200
Temps de réponse
1ms (GtG at Faster)
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Rotation horizontale / Réglage en hauteur / Pivotement
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y25
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
320cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
16.7M
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0.2331 x 0.2331 mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
200
Résolution
2560 x 1440
Temps de réponse
1ms (GtG at Faster)
Taille [cm]
68.4
Taille [pouces]
27
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSync Premium
Changement d’entrée automatique
OUI
Stabilisateur de noir
OUI
Faiblesse chromatique
OUI
Réticule
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
Compteur d’ips
OUI
HDR10
OUI
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Touche définie par l’utilisateur
OUI
VESA DisplayHDRMC
DisplayHDR 400
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI (1 pièce)
HDMI
OUI (2 pièces)
Sortie pour casque d’écoute
3 pôles (Audio uniquement)
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Rotation horizontale / Réglage en hauteur / Pivotement
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Inférieur à 0,3 W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Inférieur à 0,5 W
Type
Alimentation externe (Adaptateur)
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
865.0 x 435.0 x 140.0
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
613.2 x 364.5 x 49.2
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
613,2 x 544,2 x 224,5 (HAUT) /
613,2 x 434,1 x 224,5 (BAS)
Poids à l’expédition [kg]
7.1
Poids sans le socle [kg]
3.5
Poids avec le socle [kg]
5.3
