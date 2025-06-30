Télécommande du fauteuil de massage de LG

*Les fonctionnalités et les images du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et peuvent différer du produit réel. L’apparence du produit, les caractéristiques techniques, etc., peuvent être modifiées sans préavis à des fins d’amélioration du produit.

*Toutes les images des produits sont des photos coupées et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution du moniteur, des paramètres de luminosité et des caractéristiques techniques de l’ordinateur.

*Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation. La quantité en stock peut varier d’un magasin à l’autre.