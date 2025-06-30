We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Télécommande du fauteuil de massage de LG
Emplacement d’installation
L’emplacement d’installation réel de cet article peut varier en fonction du modèle du produit.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au manuel de votre modèle.
*Les fonctionnalités et les images du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et peuvent différer du produit réel. L’apparence du produit, les caractéristiques techniques, etc., peuvent être modifiées sans préavis à des fins d’amélioration du produit.
*Toutes les images des produits sont des photos coupées et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution du moniteur, des paramètres de luminosité et des caractéristiques techniques de l’ordinateur.
*Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation. La quantité en stock peut varier d’un magasin à l’autre.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les spécifications
DIMENSIONS ET POIDS
Dimension du produit (L x H x P, mm)
45 x 150 x 15
GÉNÉRALITÉS
Couleur
Essence Blanche
Catégorie
télécommande
Numéro de pièce
EBZ64587406
