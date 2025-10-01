LG Gram Pro 17 pouces

"*La fonction Sur l’appareil de Gram Chat vous permet d’interagir avec des documents stockés sur votre PC, et elle ne gère pas d’informations quotidiennes simples ni de questions nécessitant des recherches sur Internet.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de l’utilisation initiale en raison du besoin de l’IA sur l’appareil pour s’adapter à l’utilisateur. (1) Gram Chat On-Device nécessite une indexation pour combiner des mots et des données provenant de votre contenu PC, ce qui peut prendre du temps pour donner les résultats souhaités. (2) Au moins 80 heures d’apprentissage de motifs sont requises pour utiliser la notification de détection d’utilisation de la batterie.

*Les résultats de recherche par IA peuvent varier selon les données au moment de la recherche, et la précision du contenu n’est pas garantie, donc une vérification utilisateur est requise.

*Cette fonctionnalité ne prend en charge que l’anglais et le coréen.

**Les documents de plus de 200 000 caractères ne sont pas stockés. Jusqu’à 1 000 documents sous cette limite peuvent être sauvegardés. Gram AI utilise les données stockées sur votre portable pour fournir des résultats de recherche et des réponses. Les sorties peuvent varier et ne sont pas garanties d’être précises. La discrétion de l’utilisateur est recommandée.

L’écran du PC est capturé environ toutes les deux secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser des paramètres tels que l’utilisation de la fonction, la durée de stockage à l’écran et la capacité via l’icône d’engrenage en haut du chat Gram.

Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et est en option, que vous pouvez activer si vous souhaitez l’utiliser.

Cette caractéristique : (1) peut avoir de la difficulté à rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. (2) Les recherches reposent sur des correspondances exactes de texte, y compris l’espacement. (3) L’utilisation de la capture audio peut réduire la performance de calcul.

Cette fonction ne récupère pas les fichiers perdus; Au contraire, il aide les utilisateurs à naviguer vers l’écran précédent en cherchant des mots-clés. Les utilisateurs peuvent récupérer des fichiers en copier-coller.

Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Prolongation de la durée de vie / • Détection d’utilisation de la batterie IA / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie de batterie / • Charge hors ligne USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son"