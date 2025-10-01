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LG Gram Pro 17 pouces |
Copilot+ PC | Windows 11 Accueil | Portable double IA léger (1,3 kg) | Intel® Core™ U7 alimenté par l’IA, écran tactile IPS

LG Gram Pro 17 pouces |
Copilot+ PC | Windows 11 Accueil | Portable double IA léger (1,3 kg) | Intel® Core™ U7 alimenté par l’IA, écran tactile IPS

17Z90U-G
LG Gram Pro 17 pouces | <br>Copilot+ PC | Windows 11 Accueil | Portable double IA léger (1,3 kg) | Intel® Core™ U7 alimenté par l’IA, écran tactile IPS, 17Z90U-G
'This image shows two lightweight laptops displayed on a bright background. One laptop is angled to highlight its slim, compact rear design, while the other is open, emphasizing a thin and lightweight build, with key specifications shown below.
'This image shows a lightweight LG gram laptop floating against a dark background, emphasizing its slim and compact design. Text above highlights the weight of only 1,499 g for the 17 inch size, while a MIL-STD durability certification badge appears in the lower left, indicating military-standard durability testing.
'The image shows a laptop screen split into two sections, presenting AI gram chat on-device on one side and AI gram chat cloud on the other, illustrating on-device and cloud-based AI chat interfaces.
'The image features an Intel® Core™ Ultra processor set against a blue-to-purple gradient background, with large semi-transparent “AI” text layered behind the chipset.
'This image shows the front view of the LG gram laptop display with a vivid, colorful liquid splash visual on the screen, set against a gradient background. Above the display, icons highlight key specifications including a 17 inch IPS display with 178° wide viewing angles, DCI-P3 99% (Typ.) color gamut, and 1200:1 (Typ.) contrast ratio.
'This image shows the LG gram Pro laptop being used for creative editing with touch input, displaying a color grading interface and timeline on the screen.
'The image shows an open gram laptop displaying data dashboards on the screen, with “26.5 hrs” and “77Wh” shown beneath the product to highlight long battery life.
'This image shows an LG gram pro laptop displaying video editing content on the screen, with two circular blue visual elements shown beneath the keyboard area.
'This image shows an LG gram laptop connected with a tablet, smartphone, and desktop display, illustrating seamless multi-device syncing and content sharing across iOS, Android, and webOS using LG gram Link.
'The image shows a top-down view of a laptop with a vibrant, purple-themed graphic on the screen. Surrounding the laptop are dynamic sound wave visuals, indicating an immersive audio experience. The "Dolby Atmos" logo is displayed in the bottom right corner.
The image highlights the side ports of a laptop, including HDMI, USB 3.2, USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4), and an HP/MIC combo jack, enabling simple plug-and-play connectivity for charging, data transfer, and external displays without a docking station.
This image shows a dimensions diagram of the LG gram laptop, indicating the top view width and height, a diagonal size, and the side view showing thickness and weight.
Left side view and cover open
Top view and cover closed
LG Gram Pro 17 pouces | <br>Copilot+ PC | Windows 11 Accueil | Portable double IA léger (1,3 kg) | Intel® Core™ U7 alimenté par l’IA, écran tactile IPS, 17Z90U-G
'This image shows two lightweight laptops displayed on a bright background. One laptop is angled to highlight its slim, compact rear design, while the other is open, emphasizing a thin and lightweight build, with key specifications shown below.
'This image shows a lightweight LG gram laptop floating against a dark background, emphasizing its slim and compact design. Text above highlights the weight of only 1,499 g for the 17 inch size, while a MIL-STD durability certification badge appears in the lower left, indicating military-standard durability testing.
'The image shows a laptop screen split into two sections, presenting AI gram chat on-device on one side and AI gram chat cloud on the other, illustrating on-device and cloud-based AI chat interfaces.
'The image features an Intel® Core™ Ultra processor set against a blue-to-purple gradient background, with large semi-transparent “AI” text layered behind the chipset.
'This image shows the front view of the LG gram laptop display with a vivid, colorful liquid splash visual on the screen, set against a gradient background. Above the display, icons highlight key specifications including a 17 inch IPS display with 178° wide viewing angles, DCI-P3 99% (Typ.) color gamut, and 1200:1 (Typ.) contrast ratio.
'This image shows the LG gram Pro laptop being used for creative editing with touch input, displaying a color grading interface and timeline on the screen.
'The image shows an open gram laptop displaying data dashboards on the screen, with “26.5 hrs” and “77Wh” shown beneath the product to highlight long battery life.
'This image shows an LG gram pro laptop displaying video editing content on the screen, with two circular blue visual elements shown beneath the keyboard area.
'This image shows an LG gram laptop connected with a tablet, smartphone, and desktop display, illustrating seamless multi-device syncing and content sharing across iOS, Android, and webOS using LG gram Link.
'The image shows a top-down view of a laptop with a vibrant, purple-themed graphic on the screen. Surrounding the laptop are dynamic sound wave visuals, indicating an immersive audio experience. The "Dolby Atmos" logo is displayed in the bottom right corner.
The image highlights the side ports of a laptop, including HDMI, USB 3.2, USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4), and an HP/MIC combo jack, enabling simple plug-and-play connectivity for charging, data transfer, and external displays without a docking station.
This image shows a dimensions diagram of the LG gram laptop, indicating the top view width and height, a diagonal size, and the side view showing thickness and weight.
Left side view and cover open
Top view and cover closed

principales caractéristiques

  • Écran tactile IPS LCD 17 pouces 16:10 2,5K (2560x1600)
  • Copilot+ PC | Windows 11 Home
  • Seulement 1 499g pour un portable de 17 pouces | Batterie de 77Wh
  • Intel® Core™ Ultra Processeur | LPDDR5x RAM / NVMe Gen4 SSD
  • IA duale (IA sur appareil + IA infonuagique) | Lien LG Gram 
Plus
LG gram Pro AI logo

LG gram Pro AI logo

Portable ultra-portable Dual AI pour une productivité inégalée

LG redéfinit la portabilité — ultra-léger et ultra-mince pour une vraie mobilité, sans compromettre la performance de l’IA. Propulsé par l’exclusivité Dual AI de LG Gram, combinant l’IA sur appareil et l’IA cloud, il offre une productivité intelligente partout où vous allez. Soyez un pro partout avec le nouvel ordinateur portable ultra-portable Dual AI.

Le portable Gram Pro AI 2026 (17Z90U) combine un design ultra-portable et mince avec des performances Dual AI pour une productivité partout.

Le portable Gram Pro AI 2026 (17Z90U) combine un design ultra-portable et mince avec des performances Dual AI pour une productivité partout.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle.

Présentation des caractéristiques du portable LG Gram Pro 17 pouces, mettant en valeur un design ultra-portable et ultra-durable, un écran tactile 2,5K de 17 pouces, des capacités d’IA doubles sur l’appareil et dans le nuage avec la prise en charge du PC Copilot+, un processeur Intel IA et une connectivité LG Gram Link supportant la connexion sans fil avec les appareils iOS, Android et webOS..

Présentation des caractéristiques du portable LG Gram Pro 17 pouces, mettant en valeur un design ultra-portable et ultra-durable, un écran tactile 2,5K de 17 pouces, des capacités d’IA doubles sur l’appareil et dans le nuage avec la prise en charge du PC Copilot+, un processeur Intel IA et une connectivité LG Gram Link supportant la connexion sans fil avec les appareils iOS, Android et webOS..

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

PortabilitéPerformance Connectivité et sécurité
Une image affichant le texte « Le prochain niveau de portabilité ».

Une image affichant le texte « Le prochain niveau de portabilité ».

La vraie portabilité, ce n’est pas seulement une question de poids. Il s’agit d’être mince, compact et propulsé pour une utilisation quotidienne prolongée. LG Gram combine tout cela — un design léger, un profil mince qui occupe très peu d’espace dans votre sac, et une batterie durable — pour que vous puissiez rester productif à tout moment, n’importe où.
Cette image montre plusieurs scénarios d’utilisation de l’ordinateur portable LG Gram Pro, incluant le travail avec des outils créatifs à un bureau, le jeu et le divertissement, le travail de terrain en plein air, ainsi que l’analyse de données lors des déplacements, mettant en valeur sa portabilité, sa polyvalence et sa flexibilité dans différents environnements.

Cette image montre plusieurs scénarios d’utilisation de l’ordinateur portable LG Gram Pro, incluant le travail avec des outils créatifs à un bureau, le jeu et le divertissement, le travail de terrain en plein air, ainsi que l’analyse de données lors des déplacements, mettant en valeur sa portabilité, sa polyvalence et sa flexibilité dans différents environnements.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle.

Ultra-léger. Ultra-mince.

Le LG Gram Pro combine un poids incroyablement léger de seulement 1 499 g avec un profil mince et super-mince de 13,3 mm.

*Les mesures d’épaisseur et de poids sont obtenues au point le plus mince et le plus léger et peuvent varier. Veuillez consulter les spécifications pour les dimensions détaillées du produit.

Ultra-durable

LG Gram est un ordinateur portable qui réussit 7 tests de niveau militaire, prêt pour les conditions de voyage et d’utilisation quotidienne. Il offre la durabilité d’un ordinateur portable robuste tout en conservant son design ultra-léger.

*LG gram : tests et certification standard MIL-STD-810H par KOLAS Labs. J’ai réussi 7 tests différents MIL-STD 810H pour la durabilité, réalisés par un laboratoire indépendant conforme aux normes militaires américaines. Conforme aux méthodes suivantes pour MIL-STD-810H Méthode 500.6 (Basse Pression (Altitude) Procédure I – Stockage et Méthode et Procédure II – Opération); Méthode 501.7 (Haute température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Opération)); Méthode 502.7 (basse température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Opération)); Méthode 509.7 – Test de brouillard salin; Méthode 514.8 – Vibration; Méthode 516.8 Choc (Procédure I – Fonctionnelle et Procédure IV – Chute de transit). L’appareil peut ne pas fonctionner comme testé dans toutes les conditions. Test effectué dans un environnement contrôlé. N’essayez pas.

*Si un consommateur subit une expérience ou cause des dommages au gramme, cela n’est pas couvert par la garantie.

*Réussir ce test ne signifie pas qu’il convient à un usage militaire.

Ultra-durable

Alimenté par une batterie à haute capacité, Gram offre jusqu’à 26,5 heures d’utilisation. Avec une autonomie de batterie toute la journée et un assistant intelligent IA qui aide à gérer l’efficacité énergétique selon vos habitudes d’utilisation, vous pouvez augmenter votre productivité et profiter d’une utilisation ininterrompue du matin au soir.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*L’autonomie de la batterie est mesurée lors de la lecture vidéo à 150 nits de luminosité, sans fil désactivé et écouteurs au volume par défaut. 

*Le temps de batterie indiqué dans la fonctionnalité représente la condition maximale. Le temps d’utilisation réel peut varier selon les spécifications du produit, l’environnement utilisateur, la connectivité réseau, l’état de la batterie et la période d’utilisation.

*Pour utiliser la fonction de notification d’utilisation du mode d’économie de batterie IA, il faut au moins 80 heures d’apprentissage de motifs.

Une image affichant le texte « Performance IA au niveau Pro »

Une image affichant le texte « Performance IA au niveau Pro »

Le pouvoir professionnel rencontre le génie de l’IA

Profitez de performances puissantes avec le processeur optimisé pour l’IA d’Intel. Avec des graphiques Intel® (4Xe) et un NPU qui prend en charge les tâches d’IA, ils offrent une réactivité rapide et des performances stables même dans des environnements multitâches. Combiné à une gestion efficace de l’alimentation, la prise en charge de jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5x, jusqu’à 2 To de stockage SSD NVMe, et un emplacement d’extension NVMe supplémentaire, améliore la vitesse et la flexibilité du système pour le montage vidéo, le travail 3D et les tâches pilotées par l’IA.

50TOPS

Intel® Core™ Ultra processor

4Xe

Graphiques Intel®
L’image présente un processeur Intel® Core™ Ultra sur un fond dégradé du bleu au violet, avec un grand texte semi-transparent « IA » superposé derrière la puce.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*La performance du NPU et du GPU varie selon le processeur, et la valeur TOPS indiquée ci-dessus est indiquée comme « Jusqu’à ».

*Les options mémoire et SSD ci-dessus nécessitent un achat séparé, et les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.

*Intel®, le logo Intel et le noyau Intel sont des marques déposées de la société Intel ou de ses filiales.

Expériences d’IA élargiesavec le
Dual AI de Gram et le Copilot+ PC

La solution exclusive Dual AI de LG offre une expérience d’IA fluide, tant en ligne qu’hors ligne. Les fonctionnalités IA de Copilot+ PC ajoutent encore plus de flexibilité à votre flux de travail. Découvrez l’assistant IA amélioré de gram pour une façon de travailler plus fluide et intuitive.

Cette image montre le mince portable LG Gram AI vu de face sur un fond minimaliste.

IA duale :Performance
toujours activéeavec l’IA On-Device et Cloud

La double IA de LG Gram offre une expérience IA fluide entre environnements en ligne et hors ligne. Propulsé par EXAONE 3.5, la solution d’IA de LG, le chat Gram On-Device permet la recherche et la synthèse de documents sur PC sans connexion réseau. Avec Gram Chat, vous pouvez vous connecter instantanément à Gram Link pour transférer des fichiers ou passer des appels, rendant ainsi les tâches quotidiennes plus faciles.

*Les images sont à des fins d’illustration, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience utilisateur réelle.
*Ce service offre des fonctionnalités payantes de GPT4o mais ne supporte pas l’intégration de la recherche ni la fonctionnalité d’éditeur de codage. gram chat cloud est gratuit pendant la première année après l’enregistrement de l’utilisateur, après quoi il devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément pendant cette période et pourront se désinscrire s’ils le souhaitent.
*Veuillez noter que Gram Chat On-Device est conçu pour des demandes spécifiques et ne supporte pas les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le uniquement pour des demandes simples et ponctuelles.

Profitez de l’IA sur appareil, même hors ligne

Obtenez des réponses personnalisées basées sur vos fichiers archivés**

Rappel de l’écran récemment vu avec des mots-clés simples***

Résumé instantané du texte et des documents

Définissez diverses options système avec des commandes simples****

"*La fonction Sur l’appareil de Gram Chat vous permet d’interagir avec des documents stockés sur votre PC, et elle ne gère pas d’informations quotidiennes simples ni de questions nécessitant des recherches sur Internet.

*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de l’utilisation initiale en raison du besoin de l’IA sur l’appareil pour s’adapter à l’utilisateur. (1) Gram Chat On-Device nécessite une indexation pour combiner des mots et des données provenant de votre contenu PC, ce qui peut prendre du temps pour donner les résultats souhaités. (2) Au moins 80 heures d’apprentissage de motifs sont requises pour utiliser la notification de détection d’utilisation de la batterie.

*Les résultats de recherche par IA peuvent varier selon les données au moment de la recherche, et la précision du contenu n’est pas garantie, donc une vérification utilisateur est requise.

*Cette fonctionnalité ne prend en charge que l’anglais et le coréen.

**Les documents de plus de 200 000 caractères ne sont pas stockés. Jusqu’à 1 000 documents sous cette limite peuvent être sauvegardés. Gram AI utilise les données stockées sur votre portable pour fournir des résultats de recherche et des réponses. Les sorties peuvent varier et ne sont pas garanties d’être précises. La discrétion de l’utilisateur est recommandée.

L’écran du PC est capturé environ toutes les deux secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser des paramètres tels que l’utilisation de la fonction, la durée de stockage à l’écran et la capacité via l’icône d’engrenage en haut du chat Gram.

Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et est en option, que vous pouvez activer si vous souhaitez l’utiliser.

Cette caractéristique : (1) peut avoir de la difficulté à rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. (2) Les recherches reposent sur des correspondances exactes de texte, y compris l’espacement. (3) L’utilisation de la capture audio peut réduire la performance de calcul.

Cette fonction ne récupère pas les fichiers perdus; Au contraire, il aide les utilisateurs à naviguer vers l’écran précédent en cherchant des mots-clés. Les utilisateurs peuvent récupérer des fichiers en copier-coller.

Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Prolongation de la durée de vie / • Détection d’utilisation de la batterie IA / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie de batterie / • Charge hors ligne USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son"

Copilote+PC : l’assistant IA dans Windows

Des projets lourds? Levage léger

Les personnages Copilot+ gèrent vos montages les plus exigeants avec aisance, ce qui vous permet de rester concentré sur la progression sans ralentir.

Un clic, plus d’actions

Des raccourcis instantanés pour vous aider à comprendre, à l’écrire, puis à passer à autre chose. De plus, il peut aussi reconnaître les images, vous permettant de gagner du temps et de rester concentré en un seul clic.*

Trouve-le instantanément,Recherche dans ta propre langue

Le rappel rappelle ce que vous avez déjà vu en le décrivant. La recherche naturelle vous aide à trouver ce qui est sur votre PC en utilisant le langage naturel — pas besoin de mots-clés.**

Protégez ce qui est important

C’est le PC Windows le plus sécurisé à ce jour. Chargé de couches de sécurité matérielle, pour que vos affaires les plus importantes restent protégées.***

*Les actions d’image sont maintenant disponibles sur tous les appareils; D’autres actions varient selon la région de l’appareil, la langue et le jeu de caractères. Abonnement requis pour certaines actions. Voir aka.ms/copilotpluspcs

**Fonctionne uniquement avec des formats spécifiques de texte, d’image et de document; optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Voir aka.ms/copilotpluspcs

La reconnaissance faciale Windows Hello est disponible sur certains PC Copilot+.

Copilot sous Windows nécessite Windows 11. Certaines fonctionnalités nécessitent un NPU. Le moment de livraison et de disponibilité des fonctionnalités varie selon le marché et l’appareil. Voir http://aka.ms/WindowsAIFeatures.

Écran grand de 17 pouces. Pro-productivité.

Découvrez des visuels clairs et détaillés sur l’écran WQXGA de 17 pouces du LG Gram. Avec une résolution 2560×1600 et un format d’aspect spacieux de 16:10, le grand écran de 17 pouces offre un espace de travail suffisant pour la productivité multitâche, facilitant la gestion de plusieurs fenêtres et tâches simultanément. Avec une couverture DCI-P3 de 99% (typique) et une luminosité de 350 nits (typique), elle offre des détails nets et des couleurs précises sur tout l’écran.

Cette image montre la vue de face de l’écran de l’ordinateur portable LG Gram avec une éclaboussure vive et colorée de liquide à l’écran, sur fond dégradé. Au-dessus de l’écran, des icônes mettent en évidence les spécifications clés, dont un écran IPS de 17 pouces avec des angles de vision larges de 178°, un gamut de couleurs DCI-P3 à 99% (type) et un rapport de contraste de 1200:1 (type). Un badge de certification VESA DisplayHDR True Black 1000 apparaît à droite, mettant l’accent sur un contraste élevé et une performance colorée riche.

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

*DCI-P3 Typical 99%. (DCI-P3: The colour standard defined by the Digital Cinema Initiatives (DCI)).

Contrôle tactile intuitif

Interagissez directement à l’écran pour passer d’une application à l’autre, ajuster le contenu et faire avancer les choses sans problème. L’écran tactile réactif garde les actions rapides et précises, aidant votre flux de travail à rester ininterrompu.

Cette image montre l’ordinateur portable LG Gram Pro utilisé pour un montage créatif avec une entrée tactile, affichant une interface d’étalonnage des couleurs et une chronologie à l’écran.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).

21% d’amélioration du flux d’air**.Performance conçue pour durer.

Travaille et amuse-toi avec concentration tout en restant calme. La conception à double ventilateur permet une meilleure circulation d’air pour aider à maintenir un fonctionnement stable du système lors de tâches exigeantes, y compris les charges de travail basées sur l’IA. Les ventilateurs sont conçus pour supporter des débits d’air jusqu’à 21% supérieurs à ceux du modèle précédent, ce qui contribue à une gestion thermique fiable.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Le mode refroidissement IA entrera en vigueur après un redémarrage suite à la mise à jour du BIOS. La mise à jour du BIOS est effectuée automatiquement lors du premier démarrage après l’achat, et elle sera installée au redémarrage si l’utilisateur accepte de redémarrer.

**« 21% plus de débit d’air » est basé sur des tests internes comparativement au modèle LG gram de l’année précédente (16Z90TP) sous les mêmes conditions de test. Les résultats réels peuvent varier.

Un son spatial immersif tout autour de vous

Les paysages sonores prennent vie. La technologie Dolby Atmos vous enveloppe dans une aventure auditive luxuriante, vaste et à 360 degrés.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

*Les affirmations de performance Dolby Atmos sont basées sur des informations fournies sur le site officiel de Dolby Atmos.

Une image affichant le texte « Restez connecté. Restez en sécurité »

Une image affichant le texte « Restez connecté. Restez en sécurité »

Cette image montre un portable LG Gram connecté à une tablette, un téléphone intelligent et un écran de bureau, illustrant une synchronisation fluide multi-appareils et un partage de contenu entre iOS, Android et webOS à l’aide de LG Gram Link.

Lien LG Gram : Synchronisation facile des appareils—Android, iOS et webOSsur votre LG Gram

Que ce soit iOS, Android ou webOS, Gram Link connecte tout — vous pouvez donc arrêter de vous soucier de la compatibilité du système d’exploitation. Partagez des fichiers, miroirez les écrans et restez connectés de façon fluide sur tous vos appareils.

Caractéristiques clés de LG Gram Link

Partage de fichiers multi-appareils

Écran et contrôle inter-périphériques

Recherche photo et organisation

Alertes mobiles et audio sur PC

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Pour bien fonctionner, installez l’application LG Gram Link sur vos appareils mobiles, avec iOS version 16.4 ou ultérieure requise et Android version 9 ou supérieure.

*Pour installer l’application LG Gram Link, vous pouvez utiliser le [programme LG Update] pour trouver et installer automatiquement l’application LG Update qui correspond à votre système. (S’applique aux modèles sortis en 2024 et après). 

*La fonction d’intégration webOS est prise en charge uniquement sur les modèles fonctionnant sous webOS26.

*La fonction de partage de fichiers peut être utilisée sans connexion réseau via Bluetooth. Toutes les autres fonctionnalités exigent que l’ordinateur portable et l’appareil mobile soient connectés au même réseau.

*Le support du moniteur intelligent sera disponible ultérieurement. Certaines téléviseurs et moniteurs intelligents peuvent ne pas être pris en charge.

*Les logos iOS et Android sont des marques déposées d’Apple Inc., Google LLC et LG Electronics Inc., respectivement.

Cette image montre un portable LG Gram AI sur fond sombre, illustrant la protection de sécurité à distance via ThinQ, avec l’appareil affiché comme géré et protégé de façon sécurisée même lorsqu’il est accessible ou contrôlé à distance.

Effacer. Verrouillez.Protéger — à distance.

Avec ThinQ, vous pouvez verrouiller à distance votre Gram LG et effacer complètement les données si elles sont perdues. Les données sont supprimées pour empêcher à la fois la récupération et l’accès médico-légal, gardant ainsi vos renseignements sensibles en sécurité.

*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région.

*Cette fonctionnalité est prise en charge par une connexion Internet active. 

*Le soutien est prévu pour commencer au premier trimestre 2026. Les modèles pris en charge et la disponibilité peuvent varier selon les pays.

L’image met en valeur les ports latéraux d’un portable, incluant HDMI, USB 3.2, USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4) et une prise combo HP/MIC, permettant une connectivité plug-and-play simple pour la charge, le transfert de données et les affichages externes sans station d’accueil.

Simple,Connectivité instantanée

Deux ports USB 3.2, un port HDMI et deux ports Thunderbolt™ 4 USB-C permettent un transfert rapide de données, la charge USB-C et des écrans externes.

La connectivité plug-and-play permet un travail efficace sans station d’amarrage.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées du USB Implementers Forum.

*Un chargeur portable (adaptateur) est inclus dans l’emballage.

Imprimer

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • Accessoires

    'Adaptateur pour ordinateur portable, câble USB C vers C

BATTERIE

  • Batterie

    Batterie Li-ion 77 Wh

BOUTON

  • Bouton

    Bouton d’alimentation avec LED

CONNECTIVITÉ

  • Sans fil

    Intel WiFi-7

CONCEPTION

  • Couleur

    'Couleur : noir obsidienne Partie A : Mg (noir) Partie B : PC-ABS Partie C : Mg (noir) Partie D : Mg (noir)

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimensions [pouces]

    14.9 x 10.4 x 0.52~0.57

  • Dimensions [mm]

    379.4 x 265.4 x 15.98

  • Dimensions à l’expédition [pouces]

    19.65 × 12.09 × 2.36 inch

  • Dimensions à l’expédition [mm]

    499 x 307 x 60 mm

  • Poids à l’expédition [kg]

    2.27 kg

  • Poids à l’expédition (lb)

    5.00lb

  • Poids [kg]

    1.379kg

  • Poids (lb)

    3.04 lbs

ÉCRAN

  • Luminosité

    400 nits

  • Gamme de couleurs

    DCI-P3 99 % (typique)

  • Contraste

    1500:1 (typique)

  • Type de panneau

    IPS LCD

  • Rapport

    16:10:00

  • Taux de rafraîchissement

    60Hz

  • Résolution

    WQXGA (2560*1600) LCD

  • Temps de réponse

    30 ms (typique)

  • Taille (cm)

    43.18cm

  • Taille [pouces]

    17 pouces

INFORMATION

  • Catégorie de produit

    gram Pro

  • Année

    Y26

DISPOSITIF D’ENTRÉE

  • Clavier

    Clavier rétroéclairé pleine taille (États-Unis : 100 touches)

  • Dispositif de pointage

    Pavé tactile de précision avec fonctions de défilement et de gestes

TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE

  • HDMI

    HDMI 2.1 (4K à 60 Hz)

LOGICIELS PRÉINSTALLÉS

  • Bamboo Paper

    X

  • Dolby Atmos

    O

SON

  • Audio

    Audio HD avec Dolby Atmos

  • Haut-parleur

    Haut-parleurs stéréo (3,0 W × 2) Smart AMP (max. 5 W)

STOCKAGE

  • SSD

    Emplacements SSD M.2 doubles, Gen4 NVMe : 1 To (valeur)

SYSTÈME

  • Mémoire

    32 Go LPDDR5X (double canal, 6800 MHz (valeur))

  • Système d’exploitation

    'Windows 11 Famille

  • Processeur

    'Processeur Intel® Core™ Ultra U7 355 (8 cœurs : 4P + 4 LP-E, fréquence maximale du P-Core jusqu’à 4,7 GHz, cache Intel Smart Cache de 12 Mo)

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