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LG Gram Pro 17 pouces |
Copilot+ PC | Windows 11 Accueil
| Portable léger à double IA (1,5 kg) | Intel® Core™ X9 alimenté par IA, écran tactile IPS
LG Gram Pro 17 pouces |
Copilot+ PC | Windows 11 Accueil
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Portable ultra-portable Dual AI pour une productivité inégalée
LG redéfinit la portabilité — ultra-léger et ultra-mince pour une vraie mobilité, sans compromettre la performance de l’IA. Propulsé par l’exclusivité Dual AI de LG Gram, combinant l’IA sur appareil et l’IA cloud, il offre une productivité intelligente partout où vous allez. Soyez un pro partout avec le nouvel ordinateur portable ultra-portable Dual AI.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
La vraie portabilité, ce n’est pas seulement une question de poids. Il s’agit d’être mince, compact et propulsé pour une utilisation quotidienne prolongée. LG Gram combine tout cela — un design léger, un profil mince qui occupe très peu d’espace dans votre sac, et une batterie durable — pour que vous puissiez rester productif à tout moment, n’importe où.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des caractéristiques. Cela peut différer de l’utilisation réelle.
Ultra-léger. Ultra-mince.
Le LG Gram Pro combine un poids incroyablement léger de seulement 1 539 g avec un profil mince et super-mince de 13,3 mm.
*Les mesures d’épaisseur et de poids sont obtenues au point le plus mince et le plus léger et peuvent varier. Veuillez consulter les spécifications pour les dimensions détaillées du produit.
Ultra-durable
LG Gram est un ordinateur portable qui réussit 7 tests de niveau militaire, prêt pour les conditions de voyage et d’utilisation quotidienne. Il offre la durabilité d’un ordinateur portable robuste tout en conservant son design ultra-léger.
"*LG gram : tests et certification standard MIL-STD-810H par KOLAS Labs. J’ai réussi 7 tests différents MIL-STD 810H pour la durabilité, réalisés par un laboratoire indépendant conforme aux normes militaires américaines. Conforme aux méthodes suivantes pour MIL-STD-810H Méthode 500.6 (Basse Pression (Altitude) Procédure I – Stockage et Méthode et Procédure II – Opération); Méthode 501.7 (Haute température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Opération)); Méthode 502.7 (basse température (Procédure I – Stockage et Procédure II – Opération)); Méthode 509.7 – Test de brouillard salin; Méthode 514.8 – Vibration; Méthode 516.8 Choc (Procédure I – Fonctionnelle et Procédure IV – Chute de transit). L’appareil peut ne pas fonctionner comme testé dans toutes les conditions. Test effectué dans un environnement contrôlé. N’essayez pas.
*Si un consommateur subit une expérience ou cause des dommages au gramme, cela n’est pas couvert par la garantie.
*Réussir ce test ne signifie pas qu’il convient à un usage militaire."
Ultra-durable
Alimenté par une batterie à haute capacité, le Gram Pro maximise l’autonomie grâce à un assistant intelligent IA qui aide à gérer l’efficacité énergétique selon vos habitudes d’utilisation, offrant une utilisation ininterrompue du matin au soir.
"*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Pour utiliser la fonction de notification d’utilisation du mode d’économie de batterie IA, il faut au moins 80 heures d’apprentissage de motifs."
Le pouvoir professionnel rencontre le génie de l’IA
Le dernier processeur Intel® Core™ Ultra, doté de graphiques Intel® Xe et d’un NPU capable de délivrer jusqu’à 50 TOPS pour les tâches d’IA, assure une réactivité rapide et des performances stables même dans des environnements multitâches. Combiné à une gestion efficace de l’alimentation, à la prise en charge de jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5X, à un stockage SSD NVMe jusqu’à 2 To, et à un emplacement supplémentaire d’extension NVMe, améliore la vitesse et la flexibilité du système pour le montage vidéo, le travail 3D et les tâches pilotées par l’IA.
"*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*La performance du NPU et du GPU varie selon le processeur, et la valeur TOPS indiquée ci-dessus est indiquée comme « Jusqu’à ».
*Les options mémoire et SSD ci-dessus nécessitent un achat séparé, et les prix peuvent varier selon le pays et le modèle.
*Intel®, le logo Intel et le noyau Intel sont des marques déposées de la société Intel ou de ses filiales."
"Expériences
d’IA élargiesavec le Dual AI de Gram et le Copilot+ PC"
La solution exclusive Dual AI de LG offre une expérience d’IA fluide, tant en ligne qu’hors ligne. Les fonctionnalités IA de Copilot+ PC ajoutent encore plus de flexibilité à votre flux de travail. Découvrez l’assistant IA amélioré de gram pour une façon de travailler plus fluide et intuitive.
*Les images sont à des fins d’illustration, avec des séquences raccourcies, et peuvent différer de l’expérience utilisateur réelle.
*Ce service offre des fonctionnalités payantes de GPT4o mais ne supporte pas l’intégration de la recherche ni la fonctionnalité d’éditeur de codage. gram chat cloud est gratuit pendant la première année après l’enregistrement de l’utilisateur, après quoi il devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément pendant cette période et pourront se désinscrire s’ils le souhaitent.
*Veuillez noter que Gram Chat On-Device est conçu pour des demandes spécifiques et ne supporte pas les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le uniquement pour des demandes simples et ponctuelles.
Profitez de l’IA sur appareil, même hors ligne
"*La fonction Sur l’appareil de Gram Chat vous permet d’interagir avec des documents stockés sur votre PC, et elle ne gère pas d’informations quotidiennes simples ni de questions nécessitant des recherches sur Internet.
*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de l’utilisation initiale en raison du besoin de l’IA sur l’appareil pour s’adapter à l’utilisateur. (1) Gram Chat On-Device nécessite une indexation pour combiner des mots et des données provenant de votre contenu PC, ce qui peut prendre du temps pour donner les résultats souhaités. (2) Au moins 80 heures d’apprentissage de motifs sont requises pour utiliser la notification de détection d’utilisation de la batterie.
*Les résultats de recherche par IA peuvent varier selon les données au moment de la recherche, et la précision du contenu n’est pas garantie, donc une vérification utilisateur est requise.
*Cette fonctionnalité ne prend en charge que l’anglais et le coréen.
**Les documents de plus de 200 000 caractères ne sont pas stockés. Jusqu’à 1 000 documents sous cette limite peuvent être sauvegardés. Gram AI utilise les données stockées sur votre portable pour fournir des résultats de recherche et des réponses. Les sorties peuvent varier et ne sont pas garanties d’être précises. La discrétion de l’utilisateur est recommandée.
L’écran du PC est capturé environ toutes les deux secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 Go. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser des paramètres tels que l’utilisation de la fonction, la durée de stockage à l’écran et la capacité via l’icône d’engrenage en haut du chat Gram.
Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et est en option, que vous pouvez activer si vous souhaitez l’utiliser.
Cette caractéristique : (1) peut avoir de la difficulté à rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. (2) Les recherches reposent sur des correspondances exactes de texte, y compris l’espacement. (3) L’utilisation de la capture audio peut réduire la performance de calcul.
Cette fonction ne récupère pas les fichiers perdus; Au contraire, il aide les utilisateurs à naviguer vers l’écran précédent en cherchant des mots-clés. Les utilisateurs peuvent récupérer des fichiers en copier-coller.
Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Prolongation de la durée de vie / • Détection d’utilisation de la batterie IA / • Mode lecteur / • Pavé tactile / • Mode économie de batterie / • Charge hors ligne USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son"
"Copilote+PC :
l’assistant IA dans Windows"
Des projets lourds? Levage léger
Les personnages Copilot+ gèrent vos montages les plus exigeants avec aisance, ce qui vous permet de rester concentré sur la progression sans ralentir.
Un clic, plus d’actions
Des raccourcis instantanés pour vous aider à comprendre, à l’écrire, puis à passer à autre chose. De plus, il peut aussi reconnaître les images, vous permettant de gagner du temps et de rester concentré en un seul clic.*
"Trouve-le instantanément,Recherche dans ta propre langue"
Le rappel rappelle ce que vous avez déjà vu en le décrivant. La recherche naturelle vous aide à trouver ce qui est sur votre PC en utilisant le langage naturel — pas besoin de mots-clés.**
"*Les actions d’image sont maintenant disponibles sur tous les appareils; D’autres actions varient selon la région de l’appareil, la langue et le jeu de caractères. Abonnement requis pour certaines actions. Voir aka.ms/copilotpluspcs
**Fonctionne uniquement avec des formats spécifiques de texte, d’image et de document; optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Voir aka.ms/copilotpluspcs
La reconnaissance faciale Windows Hello est disponible sur certains PC Copilot+.
Copilot sous Windows nécessite Windows 11. Certaines fonctionnalités nécessitent un NPU. Le moment de livraison et de disponibilité des fonctionnalités varie selon le marché et l’appareil. Voir http://aka.ms/WindowsAIFeatures."
Écran grand de 17 pouces. Pro-productivité.
Découvrez des visuels clairs et détaillés sur l’écran WQXGA de 17 pouces du LG Gram. Avec une résolution 2560×1600 et un format d’aspect spacieux de 16:10, le grand écran de 17 pouces offre un espace de travail suffisant pour la productivité multitâche, facilitant la gestion de plusieurs fenêtres et tâches simultanément. Avec une couverture DCI-P3 de 99% (typique) et une luminosité de 350 nits (typique), elle offre des détails nets et des couleurs précises sur tout l’écran.
"*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*DCI-P3 typique 99%. (DCI-P3 : La norme de couleur définie par les Digital Cinema Initiatives (DCI))."
Contrôle tactile intuitif
Interagissez directement à l’écran pour passer d’une application à l’autre, ajuster le contenu et faire avancer les choses sans problème. L’écran tactile réactif garde les actions rapides et précises, aidant votre flux de travail à rester ininterrompu.
"*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément)."
"21% d’amélioration du flux d’air**.
Performance conçue pour durer."
Travaille et amuse-toi avec concentration tout en restant calme. La conception à double ventilateur permet une meilleure circulation d’air pour aider à maintenir un fonctionnement stable du système lors de tâches exigeantes, y compris les charges de travail basées sur l’IA. Les ventilateurs sont conçus pour supporter des débits d’air jusqu’à 21% supérieurs à ceux du modèle précédent, ce qui contribue à une gestion thermique fiable.
"*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Le mode refroidissement IA entrera en vigueur après un redémarrage suite à la mise à jour du BIOS. La mise à jour du BIOS est effectuée automatiquement lors du premier démarrage après l’achat, et elle sera installée au redémarrage si l’utilisateur accepte de redémarrer.
**« 21% plus de débit d’air » est basé sur des tests internes comparativement au modèle LG gram de l’année précédente (16Z90TP) sous les mêmes conditions de test. Les résultats réels peuvent varier."
Un son spatial immersif tout autour de vous
Les paysages sonores prennent vie. La technologie Dolby Atmos vous enveloppe dans une aventure auditive luxuriante, vaste et à 360 degrés.
"*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*Les affirmations de performance Dolby Atmos sont basées sur des informations fournies sur le site officiel de Dolby Atmos."
Caractéristiques clés de LG Gram Link
"*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Pour bien fonctionner, installez l’application LG Gram Link sur vos appareils mobiles, avec iOS version 16.4 ou ultérieure requise et Android version 9 ou supérieure.
*Pour installer l’application LG Gram Link, vous pouvez utiliser le [programme LG Update] pour trouver et installer automatiquement l’application LG Update qui correspond à votre système. (S’applique aux modèles sortis en 2024 et après).
*La fonction d’intégration webOS est prise en charge uniquement sur les modèles fonctionnant sous webOS26.
*La fonction de partage de fichiers peut être utilisée sans connexion réseau via Bluetooth. Toutes les autres fonctionnalités exigent que l’ordinateur portable et l’appareil mobile soient connectés au même réseau.
*Le support du moniteur intelligent sera disponible ultérieurement. Certaines téléviseurs et moniteurs intelligents peuvent ne pas être pris en charge.
*Les logos iOS et Android sont des marques déposées d’Apple Inc., Google LLC et LG Electronics Inc., respectivement."
"*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région.
*Cette fonctionnalité est prise en charge par une connexion Internet active.
*Le soutien est prévu pour commencer au premier trimestre 2026. Les modèles pris en charge et la disponibilité peuvent varier selon les pays."
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
*USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.
*A portable laptop charger (adapter) is included in the package.
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
Accessoires
Adaptateur pour ordinateur portable, câble USB C vers C
BATTERIE
Batterie
Batterie Li-ion 77 Wh
BOUTON
Bouton
Bouton d’alimentation avec LED
CONNECTIVITÉ
Sans fil
Intel WiFi-7
CONCEPTION
Couleur
"Couleur : bronze mat Partie A : Mg (bronze) Partie B : PC-ABS avec verre tactile Partie C : Mg (bronze) Partie D : Mg (bronze)"
DIMENSIONS/POIDS
Poids (lb)
3.39lbs
ÉCRAN
Luminosité
400 nits
Gamme de couleurs
DCI-P3 99 % (typique)
Contraste
1500:1 (typique)
Type de panneau
IPS LCD with Touch glass
Rapport
16:10
Taux de rafraîchissement
60Hz
Résolution
WQXGA (2560*1600) LCD
Temps de réponse
30 ms (typique)
Taille (cm)
43.18cm
INFORMATION
Catégorie de produit
gram Pro
Année
Y26
DISPOSITIF D’ENTRÉE
Clavier
Clavier rétroéclairé pleine taille (États-Unis : 100 touches)
Dispositif de pointage
"Pavé tactile de précision avec fonctions de défilement et de gestes Grand pavé tactile (dimensions : 131,5 × 83,6)"
TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE
HDMI
HDMI 2.1 (4K à 60 Hz)
LOGICIELS PRÉINSTALLÉS
Bamboo Paper
X
Dolby Atmos
'O
Paramètres du stylet LG
X
SÉCURITÉ
Sécurité SSD
Sécurité SSD
SON
Audio
Audio HD avec Dolby Atmos
Haut-parleur
"Haut-parleurs stéréo (3,0 W × 2) Smart AMP (max. 5 W)"
STOCKAGE
SSD
"Emplacements SSD M.2 doubles, Gen4 NVMe : 1 To *4Xe (valeur)"
SYSTÈME
Mémoire
32 Go LPDDR5X (double canal, 6800 MHz (valeur))
Système d’exploitation
Windows 11 Famille
Processeur
Processeur Intel® Core™ Ultra U7 355 (8 cœurs : 4P + 4 LP-E, fréquence maximale du P-Core jusqu’à 4,7 GHz, cache Intel Smart Cache de 12 Mo)
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