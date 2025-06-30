Pourquoi une barre de son LG est un choix judicieux pour votre divertissement à domicile?

Pour les personnes qui recherchent une qualité sonore haut de gamme, la barre de son LG pour cinéma maisonS90TR est une option idéale pour les téléviseurs OLED de LG, en particulier dans les grandes pièces. Grâce à son système à 7.1.3 canaux, la barre de son S90TR offre un son ambiophonique de cinéma maison complet avec un caisson de basses sans fil ainsi que de puissants haut-parleurs arrière. Prenant en charge Dolby Atmos et DTS:X, elle offre un son ambiophonique immersif haute définition avec des basses riches. Les fonctions WOW Orchestra et WOWCAST de la barre de son S90TR garantissent un son sans perte et sans fil pour une installation sans encombrement, tandis que la technologie de calibration intelligente de la pièce professionnelle ajuste avec précision la sortie audio en fonction de l’acoustique de votre pièce. Avec des options HDMI eARC et de diffusion en continu sans fil, la barre S90TR offre une connectivité polyvalente pour une expérience audio domestique optimale.