Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Lave-vaisselle FlushFitMC avec technologie QuadWash ProMC

Lave-vaisselle FlushFitMC avec technologie QuadWash ProMC

Lave-vaisselle FlushFitMC avec technologie QuadWash ProMC

LDNTM545S
front view
Front open view with vessels
Front open view
Left side open view
Left side open view with vessels
Right side open view
Right side open view with vessels
Rack grill Detail
Rack view
Control detail
Perspective view
top perspective view
Side open view
Side view
Rear view
front view
Front open view with vessels
Front open view
Left side open view
Left side open view with vessels
Right side open view
Right side open view with vessels
Rack grill Detail
Rack view
Control detail
Perspective view
top perspective view
Side open view
Side view
Rear view

principales caractéristiques

  • Design FlushFitMC
  • QuadWashMD Pro
  • Dynamic Heat DryMC avec AutoVentMC Dry
  • Lavage et séchage en une heure
  • Fonctionnement silencieux LoDecibel
Plus
Lifestyle rotation video

Design FlushFitMC

Un encastrement parfait pour une mise à niveau parfaite

L’installation d’appareils électroménagers encastrés est l’une des tendances les plus en vogue dans les cuisines, mais soyez assurés que la conception élégante et intégrée de ce lave-vaisselle LG est intemporelle. LG s’adapte à votre espace et peut contenir un nombre impressionnant de 16 couverts en un seul chargement. Voilà une façon instantanée d’améliorer une cuisine!

Un encastrement parfait pour une mise à niveau parfaite

QuadWashMD Pro

Nettoyez les taches les plus tenaces comme un pro

Affrontez le nettoyage d’après-souper comme un pro grâce au pouvoir nettoyant amélioré de QuadWashMD Pro. Des jets à haute pression 38 % plus puissants* pulvérisent la saleté sous plusieurs angles tout en imprégnant votre vaisselle d’un million de microbulles pour aider à décomposer les résidus alimentaires tenaces et fournir une performance de nettoyage exceptionnelle.

Nettoyez les taches les plus tenaces comme un pro

*Par rapport à notre système QuadWashMD standard.

Dynamic Heat DryMC avec AutoVentMC Dry

Plus sec que jamais

Notre technologie Dynamic Heat DryMC fait circuler de l’air chaud dans le lave-vaisselle pour un séchage plus rapide et plus complet*. La technologie AutoVentMC Dry améliore davantage les performances de séchage et l’efficacité énergétique en ouvrant légèrement la porte à la fin du cycle pour permettre à l’air frais de circuler, pour une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table dès la sortie du lave-vaisselle.

Plus sec que jamais

*Comparativement aux lave-vaisselle de LG non doté de la technologie Dynamic Heat DryMC

Lavage et séchage en une heure

Les technologies exclusives QuadWashMD Pro et Dynamic Heat DryMC de LG s’allient pour offrir le meilleur cycle de lavage et de séchage d’une heure* de l’industrie, pour une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table en moins de temps. Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps à ce qui compte.

Lavage et séchage en une heure

*Basé sur des tests effectués par des tiers en 2022 comparant des produits de consommation concurrents.

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Grâce au matériau insonorisant et à notre moteur à inversion DirectDriveMC, vous ferez l’expérience d’un nettoyage ultrasilencieux. Cela signifie que les assiettes, les verres et les autres articles sont d’une propreté impeccable, sans interrompre votre quotidien. 

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

LDNTM545S

Toutes les spécifications

APPARENCE

  • Indicateur de verrouillage de sécurité

    Non

  • CycleTrack™

    Non

  • Résiste aux empreintes

    Oui

  • Indicateur de remplissage d’agent de rinçage

    Oui

  • Indicateur de niveau de sel

    Non

  • Voyants lumineux de cycle SignaLightMC

    Non

  • 3e panier coulissant

    Non

  • Indicateurs d’état

    Indicateur(Barre)

  • Affichage de température

    Non

  • Indicateur de temps restant

    Non

  • Éclairage de la cuve (lampe de cuve)

    Non

  • Matériau de la cuve

    Acier inoxydable NeveRustMC

BAR CODE

  • Bar Code

    048231348225

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Panneau de commande (Matériel)

    ABS

  • Type d’affichage

    DEL

  • Type de poignée

    Poignée en métal

  • Type de panneau

    Commandes sur le dessus

  • Nombre total de couverts

    16

CYCLE/OPTION

  • Nombre de cycles de lavage (programme)

    5

  • 1 heure

    Oui

  • Auto

    Oui

  • Annuler

    Oui

  • Verrouillage des commandes

    Non

  • Démarrage différé

    Oui

  • Articles délicats

    Non

  • Téléchargement de cycles

    Oui

  • Accélérateur de séchage

    Oui

  • Double zone

    Non

  • Éco

    Non

  • Économie d’énergie

    Non

  • Express

    Non

  • Extra sec

    Non

  • Demi-charge

    Non

  • Haut rendement

    Oui

  • Haute temp.

    Oui

  • Intensif

    Non

  • Nettoyage du lave-vaisselle

    Non

  • Normal

    Oui

  • Nombre d’options

    5

  • Rafraîchissement

    Non

  • Rinçage

    Non

  • Vapeur

    Oui

  • Nettoyage de la cuve

    Nettoyage de la cuve(Vapeur)_Téléchargé

  • Turbo

    Non

DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS / POIDS

  • Dimensions de l’emballage - L x H x P (po)

    28 x 35 x 29 5/8

  • Poids de l’emballage (lb)

    90,8

  • Dimensions du produit - L x H x P (po)

    23 3/4 x 33 5/8 x 23 3/4

  • Poids du produit (lb)

    77,2

PERFORMANCE ÉNERGIE/EAU

  • Niveau de cote CEE

    1

  • Energy Star

    Oui

  • Consommation d’énergie (kWh/an)

    220

  • Consommation d’eau (gallons/cycle)

    2,9

GÉNÉRAL

  • Fabricant

    LG

PRINCIPALE CARACTÉRISTIQUE

  • QuadWashMC

    QuadWash Pro

  • Aqua-Stop

    Non

  • Distributeur de détergent et de produit de rinçage

    Oui

  • Moteur DirectDriveMC

    Non

  • Système de séchage

    Porte à ourverture automatique + Dynamic Heat Dry™

  • Chauffe-eau dissimulé

    Oui

  • Moteur à inversion DirectDrive

    Oui

  • Fonctionnement silencieux LoDecibel (dBA)

    46

  • Nombre de bras gicleurs

    3

  • Interrupteur de sécurité à flotteur (fuites)

    Oui

  • Système de lavage SenseClean

    Oui

  • Capteur de saleté (turbidité)

    Oui

  • TrueSteamMC

    Non

  • Système de lavage Vario

    Oui

  • Adoucisseur d’eau

    Non

CARACTÉRISTIQUES DES PANIERS

  • Paniers à couverts

    Oui

  • BlastZone™

    Non

  • Système EasyRackMC Plus

    Oui

  • 3éme glissière rail

    Non

  • Type coulissant_inférieur

    Non

  • Type coulissant_supérieur

    Non

  • 3e panier ajustable en hauteur

    Oui (fixe)

  • Hauteur maximale du panier inférieur (po)

    12 1/2

  • Hauteur maximale du panier supérieur (po)

    9 5/16

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • NFC

    Non

  • Service client proactif

    Non

  • Télécommande

    Oui

  • Surveillance à distance

    Oui

  • Diagnostic intelligent

    Oui

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.