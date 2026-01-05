About Cookies on This Site

Boutique communautaire de LG : des avantages exclusifs

Boutique communautaire de LG :
des avantages exclusifs

Découvrez un monde d’offres pour les personnes âgées, les nouveaux Canadiens, les professionnels de la santé, les premiers intervenants et autres.

Avantages aux membres communautaires LG

Réductions exclusives

Réductions exclusives

Profitez de prix spéciaux et exclusifs réservés aux membres de la boutique communautaire de LG.

Profitez d’un financement à partir de 0% TAEG*

Payez mensuellement

Payez à votre rythme avec Affirm. Profitez d’un financement à 0% TAEG*.

Offres groupées spéciales

Offres groupées spéciales

Profitez d’offres groupées exclusives conçues pour vous, combinant des produits haut de gamme pour une valeur ajoutée.

Livraison gratuite

Livraison gratuite

Livraison gratuite sur les produits éligibles.

Comment s’inscrire

Obtenez votre vérification en trois étapes faciles.

1. Sélectionnez une boutique

Choisissez la boutique de LG à laquelle vous êtes admissible.

2. Vérifiez votre courriel

Choisissez la boutique de LG à laquelle vous êtes admissible.

3. Commencez à magasiner

Découvrez des offres spécialement conçues pour vous!

Professionnel de la santé

Votre engagement en matière de soins est inestimable.

Vérifier maintenant

Nouvel arrivant au Canada

Les nouveaux départs méritent un accueil chaleureux.

Vérifier maintenant

Premier intervenant

Votre service envers notre collectivité mérite d’être reconnu.

Vérifier maintenant

Membre militaire

Votre service est inestimable.

Vérifier maintenant

Personne âgée (50 ans et plus)

Profitez à fond de la vie grâce à des réductions exclusives pour les personnes âgées.

Vérifier maintenant

Enseignant

Votre dévouement envers l’éducation mérite davantage de reconnaissance.

Vérifier maintenant

Étudiant

Étudiez intelligemment, épargnez intelligemment.

Vérifier maintenant

FAQs

Q1. Qui peut s’inscrire?

 Si vous êtes un militaire, un professionnel de la santé, un premier intervenant, un enseignant, un étudiant, une personne âgée ou un nouvel arrivant au Canada, vous êtes admissible.

Q2. Quels sont les avantages à devenir membre de la boutique communautaire de LG?

Les avantages de l’adhésion sont les suivants :

 

- Prix spéciaux et exclusifs

- Accès à la précommande des derniers produits

- Offres groupées exclusives (combinaison de produits haut de gamme)

- Livraison gratuite pour toutes les commandes en ligne

Q3. Comment s’inscrire à la boutique communautaire de LG?

Nous nous sommes associés à SheerID, un service tiers, pour confirmer votre admissibilité à cette offre grâce à son processus de vérification. Pour en savoir plus sur le processus de vérification, cliquez ici :

 

 

Q4. Comment puis-je suivre ma commande?

Vous pouvez vérifier l’état de votre commande dans la section « Mes commandes » de la boutique en ligne de LG. Si vous avez passé commande en tant qu’invité, vous pouvez suivre votre commande en utilisant le lien suivant : Soutien > Centre d’aide pour les commandes > Suivre ma commande.

Q5. Comment ma commande est-elle expédiée et livrée?

En fonction de la taille de votre commande, celle-ci sera livrée soit sur rendez-vous, soit par dépôt de colis. Pour les commandes de gros appareils, y compris les téléviseurs dont la taille de l’écran dépasse 55 pouces, la livraison se fera sur rendez-vous. Lorsque vous passez votre commande, vous pouvez choisir une date de livraison idéale. L’entreprise de livraison tierce communiquera alors avec vous pour confirmer l’heure de livraison. Pour toutes les autres commandes de petite taille, la livraison sera effectuée sous forme de colis avec un numéro de suivi. Vous pouvez toujours suivre l’état de votre commande sur notre site Web. Veuillez vous reporter à la rubrique « Comment puis-je suivre ma commande? »

Q6. Que dois-je faire si je ne suis pas disponible à l’heure prévue de la livraison?

Si le livreur ne parvient pas à livrer votre colis, il vous enverra un avis indiquant la tentative de livraison et le numéro à composer pour organiser la prochaine livraison.

Q7. Quelle est la politique de retour de la boutique communautaire de LG?

Boutique communautaire de LG offre une période de retour de 15 jours à partir de la date de livraison du produit. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous pouvez demander un retour dans ce délai en utilisant l’une des méthodes suivantes :

• En cliquant sur le bouton « Retour » de la page « Suivre ma commande » (disponible pendant 15 jours après la livraison);

• En nous appelant au 1 888 542-2623;

• En communiquant avec nous par l’entremise du clavardage du magasinage en ligne sur le site Web de LG Canada.

 

Pour être admissible à un remboursement :

• Le produit doit être dans un état comme neuf, sans dommages, rayures, bosses ou accessoires manquants.

• Si vous avez reçu un cadeau avec votre achat, il doit être inclus dans votre retour afin de recevoir un remboursement complet.

• Si vous retournez une partie d’une offre groupée, le remboursement correspondra au prix ajusté sans la remise totale de l’offre groupée.

 

Processus de retour :

• Pour les gros électroménagers et les téléviseurs de plus de 55 pouces, LG organisera le ramassage.

• Pour tous les autres produits, vous recevrez par courriel une étiquette de retour pour nous renvoyer l’article.

 

Frais de retour :

• Des frais de réapprovisionnement de 15 % s’appliquent aux gros électroménagers et aux téléviseurs de plus de 55 pouces.

• Pour les autres articles, des frais de retour de 25 $ seront déduits de votre remboursement.

• Les frais d’expédition et d’installation initiaux ne sont pas remboursables.

 

Les remboursements sont effectués sur votre mode de paiement d’origine et peuvent prendre jusqu’à deux semaines après la réception et l’inspection du produit retourné.

Q8. Comment puis-je retourner un produit?

Vous pouvez demander un retour à la page « Ma commande », en composant le 1 888 542-2623, ou en utilisant le clavardage dans la boutique du site Web de LG Canada. Une fois votre demande de retour approuvée, nous organiserons le retour avec le service de livraison. Vous recevrez une notification ou serez contacté par le service de livraison au nom de la boutique en ligne de LG.

Q9. Frais de gestion environnementale (FGE)

LG participe aux programmes de recyclage provinciaux dans l’ensemble du Canada. L’objectif de ces programmes est d’éviter que les produits en fin de vie ne soient envoyés aux sites d’enfouissement. 

Les frais de gestion environnementale (FGE), qui varient en fonction du produit et de la province, contribuent à couvrir le coût de ces programmes. Les FGE ne sont pas des taxes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes propres à chaque province, veuillez consulter les liens ci-dessous.

 

Alberta

Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site de l’Alberta Recycling Management Authority.

 

Colombie-Britannique

Pour les gros appareils : Veuillez consulter le site MARR BC.

Pour les petits appareils : Veuillez consulter le site ElectroRecycle.

Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site EPRA BC.

Pour les piles : Veuillez consulter le site Appel à recycler C.-B.

 

Manitoba

Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site EPRA Manitoba.

Pour les piles : Veuillez consulter le site Appel à recycler Manitoba.

 

Nouveau-Brunswick

Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site ARPE Nouveau-Brunswick.

Pour les piles : Veuillez consulter le site Appel à recycler Nouveau-Brunswick.

 

Terre-Neuve

Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site EPRA Newfoundland.

 

Territoires du Nord-Ouest

Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le programme de recyclage des appareils électroniques des Territoires du Nord-Ouest.

 

Nouvelle-Écosse

Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site EPRA Nova Scotia.

 

Nunavut

Il n’existe actuellement aucun programme de recyclage des produits en fin de vie au Nunavut.

 

Ontario

Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site EPRA Ontario.

Pour les piles : Veuillez consulter le site Appel à recycler Ontario.

 

Île-du-Prince-Édouard

Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site EPRA PEI.

Pour les piles : Veuillez consulter le site Appel à recycler Île-du-Prince-Édouard.

 

Québec

Pour certains appareils ménagers et produits de climatisation, le gouvernement du Québec exige que les FGE soient inclus dans le prix des produits concernés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce programme, veuillez consulter le site GoRecycle.

Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le siteARPE Québec.

Pour les piles : Veuillez consulter le site Appel à recycler Québec.

 

Saskatchewan

Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site EPRA Saskatchewan.

Pour les piles : Veuillez consulter le site Appel à recycler Saskatchewan.

 

 

Territoire du Yukon

Pour les produits électroniques : Veuillez consulter le site Recycle Yukon Electronics.