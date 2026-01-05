Boutique communautaire de LG offre une période de retour de 15 jours à partir de la date de livraison du produit. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous pouvez demander un retour dans ce délai en utilisant l’une des méthodes suivantes :

• En cliquant sur le bouton « Retour » de la page « Suivre ma commande » (disponible pendant 15 jours après la livraison);

• En nous appelant au 1 888 542-2623;

• En communiquant avec nous par l’entremise du clavardage du magasinage en ligne sur le site Web de LG Canada.

Pour être admissible à un remboursement :

• Le produit doit être dans un état comme neuf, sans dommages, rayures, bosses ou accessoires manquants.

• Si vous avez reçu un cadeau avec votre achat, il doit être inclus dans votre retour afin de recevoir un remboursement complet.

• Si vous retournez une partie d’une offre groupée, le remboursement correspondra au prix ajusté sans la remise totale de l’offre groupée.

Processus de retour :

• Pour les gros électroménagers et les téléviseurs de plus de 55 pouces, LG organisera le ramassage.

• Pour tous les autres produits, vous recevrez par courriel une étiquette de retour pour nous renvoyer l’article.

Frais de retour :

• Des frais de réapprovisionnement de 15 % s’appliquent aux gros électroménagers et aux téléviseurs de plus de 55 pouces.

• Pour les autres articles, des frais de retour de 25 $ seront déduits de votre remboursement.

• Les frais d’expédition et d’installation initiaux ne sont pas remboursables.

Les remboursements sont effectués sur votre mode de paiement d’origine et peuvent prendre jusqu’à deux semaines après la réception et l’inspection du produit retourné.